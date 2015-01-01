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Плани на вечір:
Карпачо з полуниці, вино Креман та французька нова хвиля

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те, як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Обираємо вино, страву та заняття, які утворюють perfect match.

Цього разу разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» ми підібрали для тебе чудове ігристе вино Emilie Laurance Cremant de Loire Rose. Кухар, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті радить приготувати до нього несподівану та справді весняну страву: карпачо з полуниці та редису. А ми радимо присвятити вечір гедонізму та французькій “новій хвилі”.

Emilie Laurance Cremant de Loire Rose
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Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Emilie Laurance Cremant de Loire Rose – чудовий представник французьких Креманів.

Для початку поговоримо про те, що таке Кремани й чому їх вважають «молодшими братами» шампанського.

Колись Креманами (Cremant) називали майже будь-які ігристі вина, які мали менший, ніж у шампанського, рівень карбонізації: менша кількість та інтенсивність бульбашок, менший тиск у пляшці (2-3 атмосфери замість 5-6).

Але згодом ці ніжні, справді немов «кремові» вина, стали окремим стилем: впізнаваним та цікавим. У 70–90-і роки XX століття поступово оформлювалися апеласьйони – виноробні регіони та особливості технології для створення Креманів.

Наразі є безліч таких вин: у різній ціновій категорії, від різних виноробів. Але їх усіх об’єднує дотримання досить суворих умов щодо виробництва.

Кремани роблять тільки за допомогою «методу Шампануа», класичній технології шампанізації: первинна ферментація відбувається в резервуарі, а вторинне бродіння безпосередньо у пляшці. Це найдорожчий метод виробництва ігристих вин, який забезпечує цікавіший смак та витончений перляж.

Що ще? Ручний збір ягід, мінімум 9–12 місяців витримки у пляшці та дегоргаж (звільнення від осаду) наприкінці. Визначено навіть скільки виноградного соку винороби можуть отримати під час пресування: не більш ніж 100 літрів зі 150 кілограмів ягід.

Дуже схоже на те, як виробляють класичне французьке шампанське, але все ж таки винороби мають більший простір для експериментів із сортами.

А ще Кремани, можна виробляти за межами Шампані. Emilie Laurance Cremant de Loire Rose – Креман із долини Луари, легке та приємне ігристе вино, яке саме по собі може стати приводом для свята.

У ньому – чудове тріо з Піно-Нуара (відповідає за складний смак), Гроло (додає яскравих фруктових ноток) та Каберне (визначає структуру). Всі ягоди збирають вручну, а вино витримують у пляшках щонайменше 12 місяців.

Виробляють це вино у місті Сомюр: старовинному центрі виноробства в долині Луари.Що в результаті? Ніжне рожеве ігристе вино, в ароматі якого – лісові ягоди, ананас та лимон, які поволі змінюють виразні тони червоних ягід та ванілі.

Саме те, що треба для перших теплих вечорів. Ідеальний аперитив та вино, що пасує до сиру, фруктів, закусок із морепродуктів і навіть суші.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Кабачок – 30 г
— Спаржа – 1 шт.
— Редис – 20 г
— Полуниця – 20 г
— Апельсин – 30 г
— Лимон – 0,5 шт.
— Капуста
— Різноманітні трави: рукола, базилік, чебрець, розмарин, м’ята (обирай та міксуй улюблені)
Горішки та насіння: кедрові горішки, волоські горіхи, насіння гарбуза, насіння соняшника (обирай та міксуй улюблені)
— Рослинна олія
— Сіль, перець

Як готувати:

Крок 1. Замаринуй кабачок і спаржу. Кабачок наріж тонесенькими слайсами. У спаржі зріж нижній грубий край і також наріж її тонкими пластинами. Додай до спаржі та кабачка сік половинки лимона сіль, перець, трохи рослинної олії та залиш у глибокій мисці.

Крок 2. Зроби салат: змішай нашатковану капусту, листя, горішки та насіння. Додай тонко нарізаний помідор. Добре почисть апельсин, виріж акуратні шматки м’якоті й додай їх також. Якщо є можливість, із залишків апельсина вичави сік. Додай його до салату, також додай рослинну олію, сіль та перець.

Крок 3. Наріж редис та полуницю тоненькими кружальцями – настільки тонко, наскільки зможеш. Це і є карпачо.

Крок 4. Залишилося все це гарненько викласти на тарілці. Півколом виклади нарізаний редис, чергуючи його зі слайсами полуниці. Поруч гіркою виклади салат, а також мариновані кабачок зі спаржею. Прикрась усе насінням, базиліком, руколою та краплями олії. Смачного!
Карпачо з полуниці та редиски
Марко Черветті, відомий гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, наполягає на тому, що гастрономічні відкриття починаються тоді, коли ми виходимо за межі звичних смаків та поєднань.

Тож цього разу він ділиться дуже незвичним рецептом карпачо з полуниці та редиски. А ще в цій страві будуть помідор, апельсин та кабачки. Не дивуйся. Це смачніше, ніж ти можеш уявити.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Кабачок – 30 г
— Спаржа – 1 шт.
— Редис – 20 г
— Полуниця – 20 г
— Апельсин – 30 г
— Лимон – 0,5 шт.
— Капуста
— Різноманітні трави: рукола, базилік, чебрець, розмарин, м’ята (обирай та міксуй улюблені)
Горішки та насіння: кедрові горішки, волоські горіхи, насіння гарбуза, насіння соняшника (обирай та міксуй улюблені)
— Рослинна олія
— Сіль, перець

Як готувати:

Крок 1. Замаринуй кабачок і спаржу. Кабачок наріж тонесенькими слайсами. У спаржі зріж нижній грубий край і також наріж її тонкими пластинами. Додай до спаржі та кабачка сік половинки лимона сіль, перець, трохи рослинної олії та залиш у глибокій мисці.

Крок 2. Зроби салат: змішай нашатковану капусту, листя, горішки та насіння. Додай тонко нарізаний помідор. Добре почисть апельсин, виріж акуратні шматки м’якоті й додай їх також. Якщо є можливість, із залишків апельсина вичави сік. Додай його до салату, також додай рослинну олію, сіль та перець.

Крок 3. Наріж редис та полуницю тоненькими кружальцями – настільки тонко, наскільки зможеш. Це і є карпачо.

Крок 4. Залишилося все це гарненько викласти на тарілці. Півколом виклади нарізаний редис, чергуючи його зі слайсами полуниці. Поруч гіркою виклади салат, а також мариновані кабачок зі спаржею. Прикрась усе насінням, базиліком, руколою та краплями олії. Смачного!
Дивитися фільми французької «нової хвилі»
Що можна порадити під рожевий Креман та дивакувату страву з полуницею, спаржею, редисом та апельсинами? Звісно, добірку фільмів французької «нової хвилі»: свого часу революційного і водночас витонченого кіно. Обирай, що будеш дивитися під келих сьогодні.
«Чоловік і жінка» Клода Лелуша (1966 рік)
Він – автогонник. Вона – асистентка режисера. Вони обидва втратили своїх коханих, але завдяки одне одному намагаються вибратися зі світу спогадів, перестати жити минулим та ще раз відчути силу любові.
«Творіння» Аньєс Варди (1966 рік)

Що буде, якщо поєднати драму та фентезі, шахи та балакучого зайця, Катрін Денев та Мішеля Піколо? Вийде чудове експериментальне кіно, в якому немає нічого неможливого, а кожна деталь ховає в собі безліч символічних значень.
«Любов і лють» (1968 рік)

Що, як зібрати разом Карло Ліццані, Бернардо Бертолуччі, П'єра Паоло Пазоліні, Жана Годата і Марко Беллоккьо і попросити кожного зняти кіноновелу? Вийде кіноальманах «Любов і лють», який відкриває «Байдужість», а завершує «Любов» та політична суперечка. Насправді це досить складні роботи, які розбирають поняття любові, насильства, влади та відсилають до революційних подій кінця 60-х у Франції.
«Творіння» Аньєс Варди (1966 рік)

Що буде, якщо поєднати драму та фентезі, шахи та балакучого зайця, Катрін Денев та Мішеля Піколо? Вийде чудове експериментальне кіно, в якому немає нічого неможливого, а кожна деталь ховає в собі безліч символічних значень.
«Любов і лють» (1968 рік)

Що, як зібрати разом Карло Ліццані, Бернардо Бертолуччі, П'єра Паоло Пазоліні,Жана Годата і Марко Беллоккьо і попросити кожного зняти кіноновелу? Вийде кіноальманах «Любов і лють», який відкриває «Байдужість», а завершує «Любов» та політична суперечка. Насправді це досить складні роботи, які розбирають поняття любові, насильства, влади та відсилають до революційних подій кінця 60-х у Франції.
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