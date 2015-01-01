Партнерський проєкт

Плани на вечір:
“Рожевий період” Пікассо, французьке розе та скаллопіні

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те,
як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Обираємо вино, страву та заняття, які утворюють perfect match.

Це – Плани на вечір. І це означає, що знову на тебе чекають добре вино, смачна їжа та щось надзвичайно цікаве. Цього разу разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» ми обрали пляшку чудового розе з півдня Франції. До цього легкого, літнього, яскравого вина шеф-кухар, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group радить приготувати настільки ж легку та смачну закуску: скаллопіні з курятиною. А ми радимо відкласти всі справи та присвятити вечір вину, їжі та мистецтву. Наприклад, роздивитися роботи “рожевого періоду” Пікассо. Ідеально – для теплого вечора та келиху розе.

Victorie L'Audacieuse Luberon rose
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Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Ми точно не знаємо, хто і коли вперше випив келих розе, але існує висока ймовірність, що саме рожеве вино звеселяло гостей ще на античних симпозіумах. Ні, не тому, що стародавні греки та римляни змішували вино з водою (вони так справді робили, але ніхто в сучасному світі не робить рожеві вина таким способом). Просто технологія виробництва була такою, що вина з червоного винограду мали радше рожевий колір. Прості преси або й взагалі чавлення руками та ногами, дуже короткий час мацерації – все це призводило до того, що найбільш популярними були легкі вина ніжних відтінків.

Середні віки, Франція, Бордо… Знову подібна історія. Найбільш бажаними були так звані «вина однієї ночі». Під час виробництва такого вина виноградний сік контактував зі шкіркою ягід не довше, ніж одну ніч. У такий спосіб винороби отримували напій рожевого кольору.

Та й Шампань раніше асоціювалася зовсім не з ігристими (бульбашки у вині тривалий час вважали браком і хворобою вина), а саме з місцевими рожевими винами. Наприклад, були дуже популярними «білі вина з Піно Нуар». Річ у тім, що тоді винороби ще навчилися відділяти шкірку ягід від сусла, щоб справді отримувати біле вино з червоного винограду, тож ішлося саме про рожеві вина.

Вже у ХХ столітті два португальські бренди Mateus і Lancers «підсадили» Європу та США на солодкуваті та навіть трохи ігристі рожеві вина.Зараз мода дещо змінилася: дедалі частіше прихильність публіки завойовують саме сухі рожеві вина. Крім того, нарешті винні експерти перестають ставитися до розе з упередженням: як до легковажних та невибагливих напоїв, які чудово втамовують спрагу літнього вечора, але не можуть здивувати знавців вин.

На щастя, рожеві вина дуже різні. Їхній колір може варіюватися від майже солом’яного до глибокого коралового, і, звісно, вони можуть вражати складними та витонченими ароматами в букеті.

Victorie L'Audacieuse Luberon – приклад надзвичайно цікавого сухого розе з півдня Франції в стилі, притаманному рожевим винам із Південної Рони.

Це вино з м'яким та оксамитовим смаком. В ароматі – полуниця, вершки та червоні ягоди поєднуються зі свіжими цитрусовими нотами. Це чудове вино до морепродуктів та легких страв із білого м'яса.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

– Куряче філе – 180 г
– Вершкове масло – 20 г
– Борошно – 30 г
– Свіжовичавлений сік буряка – 150 г
– Лимон – 0,5 (сік лимону 15 г)
– Свіжа петрушка – 5 г
– Сіль – 1 г
– Перець – 1 г

Як готувати:

Крок 1. Поріж куряче філе на тонкі широкі шматки: з одного філе може вийти десь чотири-п’ять скаллопіні. Обвали їх у борошні.

Крок 2. Розтопи на пательні вершкове масло та обсмаж на ньому скаллопіні. Посоли та поперчи.

Крок 3. У склянку із соком буряка вичави сік половинки лимона: кислота допоможе буряку зберегти свій яскравий колір.

Крок 4. Додай буряковий сік із лимоном до м’яса та трохи протушкуй усе разом. Додай нарізану петрушку.

Крок 5. Гарно виклади м’ясо на тарілці, полий соусом, прикрась петрушкою. За бажанням приготуй на гарнір тушковану на вершковому маслі моркву, кукурудзу на грилі або будь-які інші улюблені овочі.
Скаллопіні
Як приготувати курку так, щоб вона була гідна особливого вечора та келиху французького розе? Звісно, зробити з неї скаллопіні – м’ясну страву, популярну на Півночі Італії. Весь секрет – у правильному соусі.

Своїм рецептом скаллопіні з курки з буряковим соусом на вершках поділився сам Марко Черветті, італієць, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.

До речі, одна з переваг цієї страви полягає в тому, що її можна приготувати буквально за 5 хвилин.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

– Куряче філе – 180 г
– Вершкове масло – 20 г
– Борошно – 30 г
– Свіжовичавлений сік буряка – 150 г
– Лимон – 0,5 (сік лимону 15 г)
– Свіжа петрушка – 5 г
– Сіль – 1 г
– Перець – 1 г

Як готувати:

Крок 1. Поріж куряче філе на тонкі широкі шматки: з одного філе може вийти десь чотири-п’ять скаллопіні. Обвали їх у борошні.

Крок 2. Розтопи на пательні вершкове масло та обсмаж на ньому скаллопіні. Посоли та поперчи.

Крок 3. У склянку із соком буряка вичави сік половинки лимона: кислота допоможе буряку зберегти свій яскравий колір.

Крок 4. Додай буряковий сік із лимоном до м’яса та трохи протушкуй усе разом. Додай нарізану петрушку.

Крок 5. Гарно виклади м’ясо на тарілці, полий соусом, прикрась петрушкою. За бажанням приготуй на гарнір тушковану на вершковому маслі моркву, кукурудзу на грилі або будь-які інші улюблені овочі.
Роздивлятися роботи Пікассо “рожевого періоду”
Цього разу пропонуємо тобі щось надзвичайно витончене – а саме шедеври Пікассо, які він створив під час свого “рожевого періоду”. І хоча цей етап його творчості тривав дуже не довго, він подарував нам безліч знакових робіт, у яких ніжність, краса, сміх поєднуються з відчуттям крихкості життя та меланхолією.
Хлопчик з люлькою, 1905 рік
Родина акробатів із люлькою, 1905 рік
Хлопчик з люлькою, 1905 рік
Родина акробатів із люлькою, 1905 рік
Родина акробатів, 1905 рік
Дівчинка на кулі, 1905 рік
Актор, 1904 рік
Дівчинка на кулі, 1905 рік
Актор, 1904 рік
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