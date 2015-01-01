Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:

Ми точно не знаємо, хто і коли вперше випив келих розе, але існує висока ймовірність, що саме рожеве вино звеселяло гостей ще на античних симпозіумах. Ні, не тому, що стародавні греки та римляни змішували вино з водою (вони так справді робили, але ніхто в сучасному світі не робить рожеві вина таким способом). Просто технологія виробництва була такою, що вина з червоного винограду мали радше рожевий колір. Прості преси або й взагалі чавлення руками та ногами, дуже короткий час мацерації – все це призводило до того, що найбільш популярними були легкі вина ніжних відтінків.



Середні віки, Франція, Бордо… Знову подібна історія. Найбільш бажаними були так звані «вина однієї ночі». Під час виробництва такого вина виноградний сік контактував зі шкіркою ягід не довше, ніж одну ніч. У такий спосіб винороби отримували напій рожевого кольору.



Та й Шампань раніше асоціювалася зовсім не з ігристими (бульбашки у вині тривалий час вважали браком і хворобою вина), а саме з місцевими рожевими винами. Наприклад, були дуже популярними «білі вина з Піно Нуар». Річ у тім, що тоді винороби ще навчилися відділяти шкірку ягід від сусла, щоб справді отримувати біле вино з червоного винограду, тож ішлося саме про рожеві вина.



Вже у ХХ столітті два португальські бренди Mateus і Lancers «підсадили» Європу та США на солодкуваті та навіть трохи ігристі рожеві вина.Зараз мода дещо змінилася: дедалі частіше прихильність публіки завойовують саме сухі рожеві вина. Крім того, нарешті винні експерти перестають ставитися до розе з упередженням: як до легковажних та невибагливих напоїв, які чудово втамовують спрагу літнього вечора, але не можуть здивувати знавців вин.



На щастя, рожеві вина дуже різні. Їхній колір може варіюватися від майже солом’яного до глибокого коралового, і, звісно, вони можуть вражати складними та витонченими ароматами в букеті.



Victorie L'Audacieuse Luberon – приклад надзвичайно цікавого сухого розе з півдня Франції в стилі, притаманному рожевим винам із Південної Рони.



Це вино з м'яким та оксамитовим смаком. В ароматі – полуниця, вершки та червоні ягоди поєднуються зі свіжими цитрусовими нотами. Це чудове вино до морепродуктів та легких страв із білого м'яса.