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5 страв, які італійський шеф радить спробувати у Вилковому

Марко Черветті – італієць, який багато років живе в Україні. Гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, цього року він буде багато подорожувати Україною. Досліджувати її кухню, спілкуватись з людьми, які розвивають гастрокультуру. Захоплюватись, дивуватися та розповідати, що він побачив своїм прискіпливим італійським оком.

Одна з найцікавіших зупинок під час мандрівки українською Бессарабією відбулася у містечку Вилкове. Марко Черветті поділився своїми враженнями та назвав ТОР-5 продуктів, які має тут спробувати кожен мандрівник.

Вилкове – не Венеція. Вилкове – це Вилкове, і це чудово!

Як людина, яка багато разів була у Венеції, запевняю: Вилкове і Венеція схожі, як… карпачо і холодець! Ну тобто взагалі не схожі. Якщо й шукати паралелі, то мандрівка на човнах у Вилковому радше нагадує подорожі по Міссісіпі. Тільки без крокодилів!

Взагалі, Вилкове – це Вилкове. Таке, як воно є. Чудове, самобутнє, трохи містичне місце з неймовірною атмосферою та дуже смачною їжею.

5 страв та продуктів,
які обов’язково варто спробувати

1

Дунайка

Дунайка – це оселедець, що на весняний період заходить на нерест у Дунай. Перед цим риба «наїдає» жирові запаси. Жир становить 35% від маси дунайки, у легендарного матіаса – лише 15%. Тож цей оселедець просто надзвичайно ніжний, має солодкуватий смак та тане у роті.

Чим більшу відстань проходить риба, тим більше жиру втрачає. Саме тому найкраще її ловити саме поряд із «нульовим кілометром». З березня по травень-червень у Вилковому майже всі розмови про дунайку: сезон. У ці місяці варто приїздити в місто, аби її спробувати. Або шукати в магазинах та ресторанах різних міст у розділі сезонних делікатесів.

«Зазвичай люди звикли до того, що оселедець має бути соленим або копченим. Але насправді дунайка вартує того, щоб готувати з неї десятки страв. У Вилковому саме так і роблять. І найбільше мене вразила, до речі, саме варена дунайка. Точно найсмачніша варена риба, яку я коли-небудь їв. Текстура, смак, усе – на 10 з 10».
Оцінка вареної дунайки:
2

Бессарабська юшка

Бессарабську юшку готують на декількох видах риби, а її споживання – це цілий ритуал. Вам винесуть та розставлять на столі тарелю з рибою та вареними овочами, чашку із запашним бульйоном та саламур: соус на основі бульйону з часником, сіллю та перцем. Їсти треба так: шматочок риби занурити в гострий саламур, з’їсти, запити гарячим бульйоном, спробувати овочі. Повторювати багато разів, аж допоки не залишаться чисті тарілки.

«Тут я спробував досить оригінальний спосіб їсти юшку, і мені сподобалося. Ніжна риба чудово смакує з гострим саламуром. Апетит зростає: і ось приходить черга бульйону та овочів. Дотепно та смачно!»
Оцінка бесарабської юшки:
3

Мед

Влітку на Дунайських плавнях можна відчути неймовірний медовий запах: це дні медозбору. Справді, пасіки тут є в дуже багатьох людей, а плавневий мед має особливий смак.

«Мед ми купили дорогою до Вилкового… І в машині я ледь не з’їв дві банки. Найбільше мені сподобався лавандовий мед та мед із прополісом. Тільки звертайте увагу, щоб мед був стиглим. Тоді він смакує якнайкраще! У стиглого меду має бути однорідна структура та глянцевий блиск, він має тягнутися, однак майже не липнути до рук».
Оцінка меду дорогою до Вилкового:
4

Смажені жаб’ячі лапки

Ще один місцевий спеціалітет – смажені жаби. Дещо незвично, але досвідчені гастромандрівники кажуть, що варто спробувати.

«В смажених жаб’ячих лапках найбільше вражає саме екзотичність. На смак вони схожі на будь-яке смажене біле м’ясо. Досить смачно, цікаво, хоча б раз для розширення гастрономічних обріїв варто спробувати».
Оцінка жаб’ячих лапок:
5

Бринза

Бессарабія – регіон, у якому дуже поширене вівчарство. А відтак є давні традиції приготування бринзи. З нею тут готують салати, їдять як самостійну закуску та навіть висушують, змішують з паприкою або мірудією та використовують як приправу.

«У Бессарабії ми їли багато бринзи, й усюди вона була напрочуд смачною. Навіть у жінки, яка просто продавала домашні продукти біля дороги, бринза була чудова – правильно та дбайливо приготована. А коли ми доїхали до «Бринзарні», звісно, були вражені різноманіттям. Особливо мені сподобалася саме витримана бринза: вона має різкий, гострий, дуже виразний смак. Цікавий варіант бринзи з паприкою та часником: це фактично окрема страва. І, звісно, куди ж без витриманої у вині бринзи, яка так смакувала з келихом Одеського чорного».
Оцінка бринзи:

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