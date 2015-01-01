7 ознак справжньої «Карбонари»

1 У ній не має бути жодних вершків Вершки - перший «смертний гріх» кухаря, який готує фейкову Карбонару. Річ у тім, що справжня Карбонара готується з дуже ніжним і смачним яєчним кремом. Для того, щоб його зробити, треба докласти трохи зусиль. Десь в 80-ті роки ХХ століття хтось вигадав, що можна піти простим та хибним шляхом: ніжну текстуру соусу забезпечити, додаючи вершки. Може, комусь це і смакує, але в Римі так цю пасту точно не готують.

2 Жодного бекону: тільки сало Ще один продукт, яким можна зіпсувати Карбонару – це бекон. Справжню Карбонару готують з гуанчале – сиров’яленими свинячими щічками. Якщо раптом їх немає під рукою, краще візьми просто сало. Бекон занадто солоний, не пасує Карбонарі.

3 Жодної цибулі та часнику Цих продуктів просто немає і не має бути в рецепті. Якщо хтось додає цибулю в пасту, бо так смачніше – нехай. Тільки не треба називати це Карбонарою!

4 Карбонару готують із Пекоріно Романо,

а не з Пармезаном Карбонара – це римська паста, вона народилася в Лаціо. А якщо так, то й готують її з Пекоріно Романо – чудовим витриманим овечим сиром. Пармезан готують у Пармі та Реджо-нель-Емілії, це дещо інша кулінарна традиція. Додати в Карбонару Пармезан – не такий страшний гріх, як накришити бекон і залити все вершками, але все ж таки оригінальний рецепт завжди найкращий.

5 У Карбонарі має бути багато якісного чорного перцю Великі римські пасти – паста алла гріча, качо-е-пепе та Карбонара – готують із великою кількістю чорного перцю. Наприклад, паста алла гріча, «прабабуся Карбонари», складається лише із 4 інгредієнтів: пасти, сира Пекоріно, гуанчале та перцю. Не потрібно змішувати 25 спецій, щоб отримати фантастично ароматну страву. Римські кухарі знають: достатньо додати свіжий та якісний чорний перець.

6 Правильний крем із найкращих яєць Якщо бачиш на тарілці цілий сирий жовток, подумай перед тим, як це їсти. У справжню Карбонару дійсно входять сирі жовтки. Їх змішують з сиром та перцем, а його потім додають до гарячої пасти. Завдяки цьому жовтки нагріваються та утворюється смачний і безпечний крем. Але, безумовно, все одно треба обирати тільки свіжі найкращі яйця. Просто розбите сире яйце на холодній пасті не має жодного стосунку до того, як готують та подають справжню Карбонару.