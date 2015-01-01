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Чек-ліст

Чи можна знайти в Києві справжню карбонару?

У новій рубриці «Чек-ліст» ми разом з італійцем, бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті, будемо дегустувати страви, приготовані в різних закладах Києва, та розповідати, якими вони мають бути насправді. Чи готує хтось «справжню неаполітанську піцу»? Чи можна зіпсувати равіолі? І як, врешті-решт, готують Карбонару?

7 ознак справжньої «Карбонари»

1

У ній не має бути жодних вершків

Вершки - перший «смертний гріх» кухаря, який готує фейкову Карбонару. Річ у тім, що справжня Карбонара готується з дуже ніжним і смачним яєчним кремом. Для того, щоб його зробити, треба докласти трохи зусиль. Десь в 80-ті роки ХХ століття хтось вигадав, що можна піти простим та хибним шляхом: ніжну текстуру соусу забезпечити, додаючи вершки. Може, комусь це і смакує, але в Римі так цю пасту точно не готують.
2

Жодного бекону: тільки сало

Ще один продукт, яким можна зіпсувати Карбонару – це бекон. Справжню Карбонару готують з гуанчале – сиров’яленими свинячими щічками. Якщо раптом їх немає під рукою, краще візьми просто сало. Бекон занадто солоний, не пасує Карбонарі.
3

Жодної цибулі та часнику

Цих продуктів просто немає і не має бути в рецепті. Якщо хтось додає цибулю в пасту, бо так смачніше – нехай. Тільки не треба називати це Карбонарою!
4

Карбонару готують із Пекоріно Романо,
а не з Пармезаном

Карбонара – це римська паста, вона народилася в Лаціо. А якщо так, то й готують її з Пекоріно Романо – чудовим витриманим овечим сиром. Пармезан готують у Пармі та Реджо-нель-Емілії, це дещо інша кулінарна традиція. Додати в Карбонару Пармезан – не такий страшний гріх, як накришити бекон і залити все вершками, але все ж таки оригінальний рецепт завжди найкращий.
5

У Карбонарі має бути багато якісного чорного перцю

Великі римські пасти – паста алла гріча, качо-е-пепе та Карбонара – готують із великою кількістю чорного перцю. Наприклад, паста алла гріча, «прабабуся Карбонари», складається лише із 4 інгредієнтів: пасти, сира Пекоріно, гуанчале та перцю. Не потрібно змішувати 25 спецій, щоб отримати фантастично ароматну страву. Римські кухарі знають: достатньо додати свіжий та якісний чорний перець.
6

Правильний крем із найкращих яєць

Якщо бачиш на тарілці цілий сирий жовток, подумай перед тим, як це їсти. У справжню Карбонару дійсно входять сирі жовтки. Їх змішують з сиром та перцем, а його потім додають до гарячої пасти. Завдяки цьому жовтки нагріваються та утворюється смачний і безпечний крем. Але, безумовно, все одно треба обирати тільки свіжі найкращі яйця. Просто розбите сире яйце на холодній пасті не має жодного стосунку до того, як готують та подають справжню Карбонару.
7

Ідеально підібрана паста

Насправді спагеті – це лише один із варіантів пасти для Карбонари. З рігатоні також буде смачно. Головне, обирати пасту з твердих сортів пшениці та в жодному разі не переварювати її.

Результати тест-драйву Карбонари від закладів Києва

У ході експерименту Марко Черветті спробував Карбонару від 4 закладів: CityZen cafe, Italist, Pantagruel та Vino e Cucina. Лише один зі зразків відповідав вимогам справжньої Карбонари: це були правильно приготовані спагеті з сиров’яленою панчеттою (може використовуватися як альтернатива гуанчале), «кремом» на основі жовтків тощо.

Ми спеціально не пишемо, страва з якого закладу приємно вразила Марко, а які зразки розчарували, бо мета експерименту – показати, як смакує та який вигляд має справжня паста, а не зробити рекламу чи антирекламу для закладів.

Певні, маючи на руках такий чек-ліст, ти без зусиль визначиш, чи справжня Карбонара перед тобою, де б тобі її не подали.

Як приготувати справжню Карбонару вдома?Рецепт від Марко Черветті

Інгредієнти:

— Спагеті – 100 г
— Оливкова олія – 5 г
— Сир пекоріно романо – 10 г
— Сало – 60 г
— Яйця – 3 шт. (жовток)
— Сіль – 1 г
— Перець – 1 г
Як готувати:

Крок 1. Постав воду для спагеті. Коли закипить, додай морську сіль.

Крок 2. Наріж сало. На розігріту пательню налий трошки оливкової олії та обсмаж його до хрусткості.

Крок 3. Кинь спагеті у воду.

Крок 4. Візьми жовтки трьох яєць, кинь до них більшу частину натертого пекоріно романо і рясно поперчи. Дуже добре все перемішай.

Крок 5. Якщо спагеті дійшли стану al dente, виймай їх із води й кидай до сала.

Крок 6. Спагеті з салом виклади в соус із жовтків і швидко-швидко перемішай: ти побачиш, як під дією гарячих спагеті жовтки перетворюються майже на вершковий ніжний крем. Ось це і є правильний соус та найголовніше в Карбонарі.

Крок 7. Виклади пасту на тарілку, додай залишки тертого сиру пекоріно і добряче поперчи.

Ще більше гастроекспериментів на каналі Марко Черветті

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