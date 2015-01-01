Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Новозеландське розе, табуле та
“Володар перснів”

Це черговий випуск рубрики «Плани на вечір». А це означає, що бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті та спільнота «Сомельє в зелених штанях» знову попіклувалися про тебе та обрали цікаве вино, страву та розвагу для твоєї вечері.

Ці “Плани на вечір” ми присвячуємо новозеландському розе. Чому? Тут усе просто. По-перше, літо – ідеальний час саме для таких напоїв. А ще в “Сільпо” розпочався “Рожевень”: з 8 червня по 4 липня діють 30% знижки на всі рожеві вина.

Giesen Blush Sauvignon Blanc
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Сьогодні говоримо про злети та падіння новозеландського виноробства і про його візитівку: вина Совіньйон Блан.

Тож усе почалося в ХІХ столітті. Спочатку Джеймс Басбі, пристрасний енолог та “батько” австралійського виноробства, почав робити вино й у Новій Зеландії, переважно для невеликого кола британських солдатів неподалік від Вайтанги. Потім з’явилися виноградники, які розбивали місіонери та емігранти з Далмації. Запрошений із Хорватії експерт Ромео Брагато високо оцінив новозеландський теруар та потенціал місцевих вин і дав величезний поштовх для галузі. На жаль, на початку ХХ століття від цього імпульсу залишилася лише тінь.

Обираючи між виробництвом вина та вовни, місцеві жителі надавали перевагу вовні. Здебільшого новозеландці британського походження проводили час із кухлем пива, а не з келихом вина. А потім рух за тверезість та наслідки Великої депресії разом завдали ще більшого удару індустрії.

Усе різко почало змінюватися в 60-ті. Нова система торговельних відносин із Великою Британією призвела до того, що на землях, які раніше вигідніше було віддавати під пасовище, почали вирощувати виноград. Зникло правило, за яким заклади, де наливали алкоголь, могли працювати лише протягом 2 годин ввечері та мали бути зачиненими у неділю. Навіть більше, у деякі заклади дозволили приходити з власним вином.

Врешті-решт, поява реактивних авіалайнерів призвела до того, що люди почали частіше подорожувати за межі Нової Зеландії, а відтак відкривали для себе культуру виробництва та споживання вина у світі.

В 1979 в Новій Зеландії виготовили першу пляшку Совіньйон Блану, і це було початком приголомшливого успіху. Новозеландський клімат із довгими світовими днями та прохолодними ночами дає змогу створювати вино, яке буде водночас яскравим, фруктовим, але напрочуд свіжим.

В 1981 році троє братів Гізер, німці за походженням, купили на Південному острові землю під виноградники й почали власну серію експериментів із Совіньйоном в регіоні. До речі, тоді це були чи не найпівденніші виноградники у світі.

До цього брати не займалися виноробством професійно, хоча їхній дідусь Август був професійним сомельє. Перший врожай вони отримали в 1984. Розлили в пляшки Marlborough Sauvignon Blanc, і він миттєво став хітом.

На початку 80-х Марлборо ще був дуже популярним, однак згодом став одним із найвідоміших винних регіонів не тільки в Новій Зеландії, але й у світі. І його візитівка – це саме Совіньйон Блани.

Giesen Blush Sauvignon Blanc – це сухе рожеве вино, в якого є все, за що тільки можна любити розе та новозеландські Совіньйони. Смак розкривається зі сплеску фруктових акцентів, ожини, чорниці та маракуї, однак усе балансує фірмова приємна кислотність та «хрусткість» Совіньйону з Марлборо.

Чудова пара для різноманітних закусок, легких салатів, страв із риби та морепродуктів.

Тож які плани на вечір? Сподіваємося, в них знайдеться місце для пари келихів доброго розе. Тим паче в «Сільпо» з 8 червня по 4 липня 30% знижки на рожеві вина. Оце так «Рожевень»!

Хочу купити!
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Булгур – 150 г
— Огірки – 180 г
— Помідори – 180 г
— М’ята – 15 г
— Петрушка – 20 г
— Зелена цибуля – 20 г
— Лимон сік – 10 г
— Сіль
— Оливкова олія

Як готувати:

Крок 1. Спочатку відвари булгур (води має бути вдвічі більше, ніж самого булгуру). Готуй на повільному вогні, доки булгур не стане розсипчастим. Нехай охолоне.

Крок 2. Почисть і наріж дуже дрібними кубиками огірок. Поріж помідор, тільки не забудь видалити білу “серцевину”. Також поріж зелену цибулю, петрушку, листочки м’яти. Зелені має бути якомога більше. Якщо любиш, можеш також додати кінзу. Посоли, заправ оливковою олією і перемішай.

Крок 3. Додай до овочів холодний булгур і добре все перемішай. Популярна ліванська закуска готова!
Літню версію табуле
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться дуже простим та швидким рецептом
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Булгур – 150 г
— Огірки – 180 г
— Помідори – 180 г
— М’ята – 15 г
— Петрушка – 20 г
— Зелена цибуля – 20 г
— Лимон сік – 10 г
— Сіль
— Оливкова олія

Як готувати:

Крок 1. Спочатку відвари булгур (води має бути вдвічі більше, ніж самого булгуру). Готуй на повільному вогні, доки булгур не стане розсипчастим. Нехай охолоне.

Крок 2. Почисть і наріж дуже дрібними кубиками огірок. Поріж помідор, тільки не забудь видалити білу “серцевину”. Також поріж зелену цибулю, петрушку, листочки м’яти. Зелені має бути якомога більше. Якщо любиш, можеш також додати кінзу. Посоли, заправ оливковою олією і перемішай.

Крок 3. Додай до овочів холодний булгур і добре все перемішай. Популярна ліванська закуска готова!
Дивитися “Володаря перснів”
До келиха фірмового новозеландського рожевого Совіньйону чудово пасуватиме чи не найвідоміша кіносага, знята в “Новій Зеландії”.

А щоб перегляд був ще цікавішим, можна дослідити місця, в яких знімали ті чи інші улюблені сцени.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тоді якомога більше чудових моментів цього літа. Наприклад, з 8 червня по 4 липня діє 30% знижка на всі рожеві вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз
Привезіть мені вино!
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