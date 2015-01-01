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Сьогодні говоримо про злети та падіння новозеландського виноробства і про його візитівку: вина Совіньйон Блан.



Тож усе почалося в ХІХ столітті. Спочатку Джеймс Басбі, пристрасний енолог та “батько” австралійського виноробства, почав робити вино й у Новій Зеландії, переважно для невеликого кола британських солдатів неподалік від Вайтанги. Потім з’явилися виноградники, які розбивали місіонери та емігранти з Далмації. Запрошений із Хорватії експерт Ромео Брагато високо оцінив новозеландський теруар та потенціал місцевих вин і дав величезний поштовх для галузі. На жаль, на початку ХХ століття від цього імпульсу залишилася лише тінь.



Обираючи між виробництвом вина та вовни, місцеві жителі надавали перевагу вовні. Здебільшого новозеландці британського походження проводили час із кухлем пива, а не з келихом вина. А потім рух за тверезість та наслідки Великої депресії разом завдали ще більшого удару індустрії.



Усе різко почало змінюватися в 60-ті. Нова система торговельних відносин із Великою Британією призвела до того, що на землях, які раніше вигідніше було віддавати під пасовище, почали вирощувати виноград. Зникло правило, за яким заклади, де наливали алкоголь, могли працювати лише протягом 2 годин ввечері та мали бути зачиненими у неділю. Навіть більше, у деякі заклади дозволили приходити з власним вином.



Врешті-решт, поява реактивних авіалайнерів призвела до того, що люди почали частіше подорожувати за межі Нової Зеландії, а відтак відкривали для себе культуру виробництва та споживання вина у світі.



В 1979 в Новій Зеландії виготовили першу пляшку Совіньйон Блану, і це було початком приголомшливого успіху. Новозеландський клімат із довгими світовими днями та прохолодними ночами дає змогу створювати вино, яке буде водночас яскравим, фруктовим, але напрочуд свіжим.



В 1981 році троє братів Гізер, німці за походженням, купили на Південному острові землю під виноградники й почали власну серію експериментів із Совіньйоном в регіоні. До речі, тоді це були чи не найпівденніші виноградники у світі.



До цього брати не займалися виноробством професійно, хоча їхній дідусь Август був професійним сомельє. Перший врожай вони отримали в 1984. Розлили в пляшки Marlborough Sauvignon Blanc, і він миттєво став хітом.



На початку 80-х Марлборо ще був дуже популярним, однак згодом став одним із найвідоміших винних регіонів не тільки в Новій Зеландії, але й у світі. І його візитівка – це саме Совіньйон Блани.



Giesen Blush Sauvignon Blanc – це сухе рожеве вино, в якого є все, за що тільки можна любити розе та новозеландські Совіньйони. Смак розкривається зі сплеску фруктових акцентів, ожини, чорниці та маракуї, однак усе балансує фірмова приємна кислотність та «хрусткість» Совіньйону з Марлборо.



Чудова пара для різноманітних закусок, легких салатів, страв із риби та морепродуктів.