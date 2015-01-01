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7 брендів крафтового пива Київщини

радить Марко Черветті

Гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті досліджує українську гастрономію: їздить в експедиції регіонами, шукає найцікавіші рецепти та відкриває цікаві крафтові продукти.

Окрема його пристрасть – якісне крафтове пиво. Разом із друзями Олексієм Волковим, Віктором Ващуком та Павлом Матеічем вони продегустували безліч видів українського крафту і діляться переліком броварень Київщини, на які точно варто звернути увагу.

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1

Varvar

Київська броварня, яка почала варити пиво ще у 2015 році. Все стартувало з невеликої пивоварні на території лісопильні, а перетворилося на потужне технологічне виробництво, яке зберегло в собі пристрасть до пошуку нового. У Varvar – безліч постійних та експериментальних сортів пива, а також круті колаборації з колегами з усього світу і фантастичні лімітовані серії напоїв.

Ігристий яблучний ель, пиво, витримане в діжках з-під віскі та малинові стаути… І це тільки початок.

ЩО СПРОБУВАТИ:

Blisss (Session IPA): легке літнє пиво зі свіжим тропічним смаком.
2

Underwood brewery

Ще один виробник крафтового пива, який почав свій шлях у 2015 році. Зараз це велика сучасна броварня посеред лісу неподалік від Київського моря. В асортименті багато цікавинок для поціновувачів різних стилів від класичного бланшу до мангового мілкшейку, від міцних стаутів до легких берлінерів.

ЩО СПРОБУВАТИ:

DIPA: сильно охмелений американський ель у стилі Double IPA, міцний, повнотілий, з відчутним солодовим профілем.
3

GVOZD’

Маленька гаражна броварня, заснована двома ентузіастами. Варять пиво невеликими партіями та презентують і продають у пивних барах Києва, які спеціалізуються на цікавому локальному крафті.

ЩО СПРОБУВАТИ:

Ombrais Brown Ale. Пряне карамельне пиво з цікавим ароматом та післясмаком. Насичений смак із фруктово-димчастим відтінком.
4

Beermaster Brewery

Крафтова броварня Beermaster Brewery під керівництвом Віктора Ващука, яка працює в ТРЦ Respublika Park. Девіз і мета проєкту: створення цікавих творчих сортів пива з ґрунтовним професійним підходом. Сучасне чеське обладнання дозволяє керувати безліччю параметрів на всіх етапах варіння пива: від отримання сусла до дозрівання та витримки. Крім основної лінійки, тут роблять дуже багато цікавого експериментального пива. Зокрема, втримують пиво в бочках з-під марсали.

ЩО СПРОБУВАТИ:

Wild Storm. Подвійний індійський пейл-ель. Для створення цього пива застосовують 5 видів хмелю. Зокрема, спеціальний хміль, який росте в Долині Якима у США. Він надає пиву неймовірного аромату тропічних фруктів.

French Saison Barrel Marsala Peach Пиво у стилі Saison, в яке додали карамелізований персик та довго витримували у бочці з-під марсали. Квіткове та фруктове, з виразною «бочкою» у смаку.

“Вірю в ЗСУ”: безалкогольне пиво від Beermaster.
5

2085

Футуристична броварня, яка використовує нідерландський солод Swaen, хміль з Європи, Австралії та Нової Зеландії, а дріжджі — з Америки та Данії. Варить класичні та експериментальні сорти.

ЩО СПРОБУВАТИ:

2085-3 MEXICAN LAGER. Цитрусове пиво з виразними нотами лайма та приємною гіркотою хмелю. Чудово втамовує спрагу.
6

Літопис

Броварня на Київщині, яка почала роботу у 2020 році. Головний пивовар та технолог – Юлія Кириленко, яку також називають “мамою українського крафту” через школу для броварів, у якій вона навчила десятки зацікавлених людей робити пиво.

ЩО СПРОБУВАТИ:

Пиво “Борщ”: у процесі варки пива в нього додають печений буряк, часник та цибулю, а на фінальній стадії – паприку, гострий перець та спеції.
7

Mateich Craft Beer

Броварня Павла Матеіча в Ірпені. Активно та успішно працювала з 2019 року, однак у 2022 під час боїв за місто була зруйнована через обстріли з боку росіян. Зараз Павло Матеіч варить пиво “за контрактом” на потужностях інших броварень та планує якнайшвидше відновлення своєї.

Результати тест-драйву Карбонари від закладів Києва

Як приготувати справжню Карбонару вдома?Рецепт від Марко Черветті

Інгредієнти:

— Спагеті – 100 г
— Оливкова олія – 5 г
— Сир пекоріно романо – 10 г
— Сало – 60 г
— Яйця – 3 шт. (жовток)
— Сіль – 1 г
— Перець – 1 г
Як готувати:

Крок 1. Постав воду для спагеті. Коли закипить, додай морську сіль.

Крок 2. Наріж сало. На розігріту пательню налий трошки оливкової олії та обсмаж його до хрусткості.

Крок 3. Кинь спагеті у воду.

Крок 4. Візьми жовтки трьох яєць, кинь до них більшу частину натертого пекоріно романо і рясно поперчи. Дуже добре все перемішай.

Крок 5. Якщо спагеті дійшли стану al dente, виймай їх із води й кидай до сала.

Крок 6. Спагеті з салом виклади в соус із жовтків і швидко-швидко перемішай: ти побачиш, як під дією гарячих спагеті жовтки перетворюються майже на вершковий ніжний крем. Ось це і є правильний соус та найголовніше в Карбонарі.

Крок 7. Виклади пасту на тарілку, додай залишки тертого сиру пекоріно і добряче поперчи.

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