Цього разу вирушаємо в Нову Зеландію: куштуємо новозеландський Совіньйон, знайомимося з мистецтвом маорі та готуємо пряну сальсу для устриць. Чому? Тут усе просто. По-перше, літо – ідеальний час саме для таких напоїв. А ще в “Сільпо” розпочалась акція “Баланс білого”: з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина.
ож які плани на вечір? Сподіваємося, в них знайдеться місце для пари келихів доброго білого. Тим паче в «Сільпо» з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина. Тримаємо “Баланс білого”!Хочу купити!