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Плани на вечір:
Мистецтво маорі, новозеландський Совіньйон та устриці з пряною сальсою

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті вигадуємо найцікавіші комбінації страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу вирушаємо в Нову Зеландію: куштуємо новозеландський Совіньйон, знайомимося з мистецтвом маорі та готуємо пряну сальсу для устриць. Чому? Тут усе просто. По-перше, літо – ідеальний час саме для таких напоїв. А ще в “Сільпо” розпочалась акція “Баланс білого”: з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина.

Whistling Track Sauvignon Blanc
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
«Хрусткий, елегантний та свіжий». Зазвичай використовують саме таку формулу, коли хочуть розповісти про вдалий Совіньйон Блан. І, здається, останніх років так 30 найчастіше можна почути про Совіньйони з Нової Зеландії.

Виноробство Нової Зеландії переживало чимало злетів та падінь: від перших виноградників Джеймса Басбі та великих сподівань до майже повного занепаду галузі на початку ХХ століття. Все змінилося в 60-х: вперше новозеландці між вівчарством та виноробством обирали друге, починали експериментувати з сортами та сучасними техніками й робити цікаве вино. В 1979 з’явилася перша пляшка новозеландського Совіньйону, і це стало початком міжнародного визнання.

У чому секрет? Взагалі-то Совіньйон – один із найпопулярніших сортів винограду у світі, і з’явився від за тисячі кілометрів від Нової Зеландії, на заході Франції. Але особливості новозеландського клімату – насамперед довгі світові дні та прохолодні ночі – дають змогу робити надзвичайні вина з дуже впізнаваним стилем.

І якщо раніше всі шаленіли він новозеландських він із Південного острова, в останні роки Північний острів також почав стрімко завойовувати фанатів. Вайрарапа – один із таких порівняномолодих та зіркових регіонів острова. Тут спекотне літо з холодними ночами, тут виноград зріє довго, а у вині з місцевого Совіньйону солодкі тропічні фрукти завжди поєднуються з мінеральними нотами.

Whistling Track Sauvignon Blanc від Off-Piste Wines – саме таке вино.

Компанія Off-Piste Wines виникла не так давно, але встигла в партнерстві з виноградарями в різних частинах світу створити цілу низку надзвичайно успішних винних брендів. Серед них – Whistling Track, і в ньому є все, за що обожнюють новозеландські Совіньйони. А саме надзвичайно яскравий та водночас свіжий, хрусткий смак із нотами тропічних фруктів та аґрусу.

Кажуть, що це найкращий напій для післяобідньої літньої спеки: він освіжає, бадьорить та чудово поєднується майже з усіма легкими закусками.

ож які плани на вечір? Сподіваємося, в них знайдеться місце для пари келихів доброго білого. Тим паче в «Сільпо» з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина. Тримаємо “Баланс білого”!

Хочу купити!
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Устриці – 2 шт.
— Помідори чері
— Перець чилі
— Лимонний сік
— Оливкова олія
— Зелена цибуля
— Імбир
— Соєвий соус

Як готувати:

Крок 1. У глибокій тарілці змішай дрібно нарізані помідори, імбир, зелену цибулю, перець чилі, лимонний сік, трошки соєвого соусу та оливкової олії.

Крок 2. Відкрий устриці та додай по чайній ложці цієї сальси до раковин. Готово! Залишилося відкоркувати вино.
Устриці з сальсою
Будемо відверті: період літньої спеки – не той час, коли хочеться готувати складні страви. Тож Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, радить приготувати закуску, яку можна зробити буквально за одну хвилину.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Устриці – 2 шт.
— Помідори чері
— Перець чилі
— Лимонний сік
— Оливкова олія
— Зелена цибуля
— Імбир
— Соєвий соус

Як готувати:

Крок 1. У глибокій тарілці змішай дрібно нарізані помідори, імбир, зелену цибулю, перець чилі, лимонний сік, трошки соєвого соусу та оливкової олії.

Крок 2. Відкрий устриці та додай по чайній ложці цієї сальси до раковин. Готово! Залишилося відкоркувати вино.
Вивчати мистецтво маорі
Пити вино Нової Зеландії та вивчати мистецтво маорі – корінного народу островів.Тим паче на сайті Британського музею є чудова оцифрована колекція. Особливо зверни увагу на вакайро – традиційне маорійське різьблення.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тоді якомога більше чудових моментів цього літа. Наприклад, з 8 червня по 4 липня діє 30% знижка на всі рожеві вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз
Привезіть мені вино!
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