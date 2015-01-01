Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Prosecco, брускети з томатами та «ігристий плейліст»

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті вигадуємо найцікавіші комбінації страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Сьогодні план такий: п’ємо ігристе з півночі Італії, їмо прості, але фантастично смачні брускети та слухаємо плейліст, присвячений Просеко. Прохолодне ігристе так пасує до спекотних вечорів! Тим паче в “Сільпо” розпочалась акція “Баланс білого”: з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина.

Riunite Prosecco Frizzante
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Сьогодні п’ємо чудове італійське ігристе та розбираємося в особливостях термінології. «Просеко», «Фрізанте», «Спуманте» – що все це означає і як не розгубитися перед поличкою з винами. Залюбки розповідаємо.

Почнемо з «Фрізанте» та «Спуманте». Ці категорії вин в Італії відрізняються за ступенем газації, тобто «рівнем ігристості».

Фрізанте менш ігристе. Бульбашки в ньому так само з’являються в процесі вторинної ферментації, однак процес переривають трохи раніше. Тож тиск у пляшках такого вина від 1 до 2,5 бар. Іноді таке вино ще називають «напівігристим».

Тиск у пляшках «Спуманте» не менший за три бари.

Яке краще? Залежить він твого настрою, приводу та очікувань.

А от «Просеко», як і «Франчакорта» – це не тільки про бульбашки, але й про апеласьйон (регіон виробництва), сорти винограду, вимоги до технології виробництва та інші деталі, які впливають на особливий стиль вина.

Просеко виробляють з винограду Глєра в 9 провінціях на півночі Італії, які належать до регіонів Венеція та Фріулі-Венеція-Джулія. Так з’являються легкі, свіжі та достатньо яскраві вина, які вже давно знайшли свій шлях до серця поціновувачів у різних куточках світу.

Тож Prosecco Frizzante – це зроблене за всіма канонами Просеко з не дуже високим тиском у пляшках. Тобто трохи менш ігристе за інші різновиди.

Riunite – це назва виноробного кооперативу в Італії. Його історія почалася в 50-х роках ХХ століття: тоді 9 виробників вирішили об’єднати зусилля, аби створювати та промотувати вино у світі. Тепер Riunite об’єднує 1700 родин виноградарів, а їхні свіжі та фруктові вина знають у всьому світі.

Riunite Prosecco Frizzante якраз таке: з приємним фруктовим ароматом, нотками яблука та груші, а ще легкими відтінками цукатів. Чудово пасує до морепродуктів та різноманітних закусок. Взагалі ідеальний вибір за співвідношенням ціни та вражень. Саме час для келиха Riunite Prosecco Frizzante!

Зацікавило? Сподіваємося, ти знайдеш час для пари келихів цього чудового білого вина. Тим паче в «Сільпо» з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина. Тримаємо “Баланс білого”!

Хочу купити!
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Чіабата – 2 шматочки по 60 г
— Помідори – 100 г
— Свіжий базилік – 3 г
— Сушений орегано – 1 г
— Часник – 5 г
— Оливкова олія – 40 г
— Сіль, перець
— Перець чилі (якщо хочеш гостренького)

Як готувати:

Крок 1. Візьми чіабату або інший якісний “затишний” хліб. Відріж велику скибку та старанно натри її зубчиком часнику з одного боку.

Крок 2. Щедро окропи той же бік хліба оливковою олією та розітри її пальцем. З цього ж боку трохи підсмаж чіабату на пательні – до хрусткої скоринки.

Крок 3. Надріж помідор і натри їм підсмажений бік брускети. Треба, щоб хліб добряче просяк соком томату. Зверху виклади шматочки томатів.

Крок 4. Виклади брускети з помідорами на тарілку, посоли, поперчи, додай орегано, полий оливковою олією. За бажанням додай трохи чилі. І обов’язково прикрась кожну брускету листям базиліку. Смачного!
Брускети з томатами
Зараз сезон. На кожному базарі можна знайти 5–10 видів томатів із неймовірним запахом та смаком “як із дитинства”. Тож саме час готувати з ними найпростіші страви: хліб, часник, томат і трохи оливкової олії… Кількох інгредієнтів достатньо, аби зробити величні італійські брускети. А Марко Черветті, італієць та гедоніст, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповість, як це зробити якнайкраще.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Чіабата – 2 шматочки по 60 г
— Помідори – 100 г
— Свіжий базилік – 3 г
— Сушений орегано – 1 г
— Часник – 5 г
— Оливкова олія – 40 г
— Сіль, перець
— Перець чилі (якщо хочеш гостренького)

Як готувати:

Крок 1. Візьми чіабату або інший якісний “затишний” хліб. Відріж велику скибку та старанно натри її зубчиком часнику з одного боку.

Крок 2. Щедро окропи той же бік хліба оливковою олією та розітри її пальцем. З цього ж боку трохи підсмаж чіабату на пательні – до хрусткої скоринки.

Крок 3. Надріж помідор і натри їм підсмажений бік брускети. Треба, щоб хліб добряче просяк соком томату. Зверху виклади шматочки томатів.

Крок 4. Виклади брускети з помідорами на тарілку, посоли, поперчи, додай орегано, полий оливковою олією. За бажанням додай трохи чилі. І обов’язково прикрась кожну брускету листям базиліку. Смачного!
Увімкнути Prosecco-плейліст
Пісні про Prosecco такі ж легкі, як і саме вино. Чудовий фон для затишного вечора, коли хочеться трохи перезавантажитися.
Th&o, Prosecco
Легка та романтична пісня від виконавця з Південної Африки про кохання, зустріч у Трієсті та, звісно, Prosecco.
Patrik Jean, Prosecco
“Це кохання чи просто Prosecco?” – питає співак Патрік Джин. А ми обираємо все й одразу.
Оля Цибульська, Prosecco
Тут просто наведемо цитату. Певно, всі впізнають цей настрій: “Привіт, п’ятниця. Так втомилася бігти від снів. Щоби вечір мені не болів, я Prosecco накапала”. Чудово розуміємо та підтримуємо.
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Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цього літа. Наприклад, знаходить по світу найкращі білі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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