Сьогодні план такий: п’ємо ігристе з півночі Італії, їмо прості, але фантастично смачні брускети та слухаємо плейліст, присвячений Просеко. Прохолодне ігристе так пасує до спекотних вечорів! Тим паче в “Сільпо” розпочалась акція “Баланс білого”: з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина.
Зацікавило? Сподіваємося, ти знайдеш час для пари келихів цього чудового білого вина. Тим паче в «Сільпо» з 20 липня до 16 серпня діють -30% знижки на білі та ігристі вина. Тримаємо “Баланс білого”!Хочу купити!