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Сьогодні п’ємо чудове італійське ігристе та розбираємося в особливостях термінології. «Просеко», «Фрізанте», «Спуманте» – що все це означає і як не розгубитися перед поличкою з винами. Залюбки розповідаємо.



Почнемо з «Фрізанте» та «Спуманте». Ці категорії вин в Італії відрізняються за ступенем газації, тобто «рівнем ігристості».



Фрізанте менш ігристе. Бульбашки в ньому так само з’являються в процесі вторинної ферментації, однак процес переривають трохи раніше. Тож тиск у пляшках такого вина від 1 до 2,5 бар. Іноді таке вино ще називають «напівігристим».



Тиск у пляшках «Спуманте» не менший за три бари.



Яке краще? Залежить він твого настрою, приводу та очікувань.



А от «Просеко», як і «Франчакорта» – це не тільки про бульбашки, але й про апеласьйон (регіон виробництва), сорти винограду, вимоги до технології виробництва та інші деталі, які впливають на особливий стиль вина.



Просеко виробляють з винограду Глєра в 9 провінціях на півночі Італії, які належать до регіонів Венеція та Фріулі-Венеція-Джулія. Так з’являються легкі, свіжі та достатньо яскраві вина, які вже давно знайшли свій шлях до серця поціновувачів у різних куточках світу.



Тож Prosecco Frizzante – це зроблене за всіма канонами Просеко з не дуже високим тиском у пляшках. Тобто трохи менш ігристе за інші різновиди.



Riunite – це назва виноробного кооперативу в Італії. Його історія почалася в 50-х роках ХХ століття: тоді 9 виробників вирішили об’єднати зусилля, аби створювати та промотувати вино у світі. Тепер Riunite об’єднує 1700 родин виноградарів, а їхні свіжі та фруктові вина знають у всьому світі.



Riunite Prosecco Frizzante якраз таке: з приємним фруктовим ароматом, нотками яблука та груші, а ще легкими відтінками цукатів. Чудово пасує до морепродуктів та різноманітних закусок. Взагалі ідеальний вибір за співвідношенням ціни та вражень. Саме час для келиха Riunite Prosecco Frizzante!