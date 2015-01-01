Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:

Карнавал, скло, купці, вино…. Який регіон спадає на думку? Звісно, Венето! Область на півночі Італії з пейзажами, від яких перехоплює дух, та історією, повною злетів та подій.



Але хоч би що відбувалося неподалік від Венеції, в сюжеті завжди було місце для вина.



Виноград тут почали вирощувати ще задовго до появи римлян, а за часів античності місцеві вина регулярно з’являлися в рекомендаціях то від Плінія Старшого, то від Страбона. І навіть коли Рим занепав, варвари залюбки пили місцеві вина, хоча й подекуди не обходилося без знищення виноградників. Це припинилося в 643 році, коли Ротарій, герцог Брешії та король лангобардів, видав спеціальний едикт, згідно з яким суворе покарання чекало на будь-кого, хто захоче спаплюжити виноградник або вкрасти виноград. Звісно, розквіт виноробства в регіоні припав на «золоту епоху» Венеційської республіки, яка протягом декількох століть контролювала важливі морські торговельні шляхи. Саме тоді автохтонні сорти з Венето поширювалися регіоном (наприклад, мальвазія з’явилася аж в Далмації), а нові сорти та техніки роботи з вином прибували з Греції. Цікавий момент: не обійшлося без впливу муранського скла.



Скляні вироби з Мурано неподалік від Венеції тривалий час вважалися еталоном вишуканості та якості, а скляні келихи все частіше з’являлися на столах знаті по всій Європі. Муранські келихи асоціювалися з венеціанськими винами, а відтак популярність скла позитивно вплинула й на продаж вина в інші країни. І навіть коли могутність Венеції зменшилася, виноробство в регіоні не постраждало: зниження імпорту навпаки непогано вплинуло на розвиток локальних вин. Саме в цей період формується популярність вин Тревізо та Вальполічелла.



Чорна смуга північноіталійського виноробства розпочалася в 1700-х: спочатку холодні зими, а згодом епідемія філоксери знищували виноградники. Потрібно було понад 200 років, аби виноробство у Венето розпочало свій новий шлях, а десь із 50-х років ХХ століття розпочався справжній бум на вина з Венето.



Десь у цей час проводив свої перші експерименти з вином Антоніо Менеготті. В 70-х його сини Вітторіно та Джоржіо придбали перші виноградники та створити бренд Menegotti. В 90-ті онуки Антоніо та Андреа перехопили естафету і долучилися до розвитку компанії, створюючи елегантні та гармонійні вина. Menegotti Custoza DOC саме таке вино. В ньому всі найкращі сорти регіону Венето: фернанда, гарганега, треббіано та токай фріулано. В результаті маємо пляшку елегантного, ніжного вина з ароматами білих фруктів та квітів.



Чудову пару до легких рибних закусок та канапе. А що може буде краще, ніж келих витонченого білого сухого та легка закуска літнього вечора наприкінці літа?