Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Атмосферне кіно про Венецію, італійська закуска та вино з Венето

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті вигадуємо найцікавіші комбінації страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу ми вирушаємо на північ Італії, в регіон Венето. На нас чекає чудове італійське біле вино, закуски з рибним паштетом, приготованим за венеціанським рецептом і добірка атмосферного кіно про Венецію.

Menegotti Custoza DOC
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Карнавал, скло, купці, вино…. Який регіон спадає на думку? Звісно, Венето! Область на півночі Італії з пейзажами, від яких перехоплює дух, та історією, повною злетів та подій.

Але хоч би що відбувалося неподалік від Венеції, в сюжеті завжди було місце для вина.

Виноград тут почали вирощувати ще задовго до появи римлян, а за часів античності місцеві вина регулярно з’являлися в рекомендаціях то від Плінія Старшого, то від Страбона. І навіть коли Рим занепав, варвари залюбки пили місцеві вина, хоча й подекуди не обходилося без знищення виноградників. Це припинилося в 643 році, коли Ротарій, герцог Брешії та король лангобардів, видав спеціальний едикт, згідно з яким суворе покарання чекало на будь-кого, хто захоче спаплюжити виноградник або вкрасти виноград. Звісно, розквіт виноробства в регіоні припав на «золоту епоху» Венеційської республіки, яка протягом декількох століть контролювала важливі морські торговельні шляхи. Саме тоді автохтонні сорти з Венето поширювалися регіоном (наприклад, мальвазія з’явилася аж в Далмації), а нові сорти та техніки роботи з вином прибували з Греції. Цікавий момент: не обійшлося без впливу муранського скла.

Скляні вироби з Мурано неподалік від Венеції тривалий час вважалися еталоном вишуканості та якості, а скляні келихи все частіше з’являлися на столах знаті по всій Європі. Муранські келихи асоціювалися з венеціанськими винами, а відтак популярність скла позитивно вплинула й на продаж вина в інші країни. І навіть коли могутність Венеції зменшилася, виноробство в регіоні не постраждало: зниження імпорту навпаки непогано вплинуло на розвиток локальних вин. Саме в цей період формується популярність вин Тревізо та Вальполічелла.

Чорна смуга північноіталійського виноробства розпочалася в 1700-х: спочатку холодні зими, а згодом епідемія філоксери знищували виноградники. Потрібно було понад 200 років, аби виноробство у Венето розпочало свій новий шлях, а десь із 50-х років ХХ століття розпочався справжній бум на вина з Венето.

Десь у цей час проводив свої перші експерименти з вином Антоніо Менеготті. В 70-х його сини Вітторіно та Джоржіо придбали перші виноградники та створити бренд Menegotti. В 90-ті онуки Антоніо та Андреа перехопили естафету і долучилися до розвитку компанії, створюючи елегантні та гармонійні вина. Menegotti Custoza DOC саме таке вино. В ньому всі найкращі сорти регіону Венето: фернанда, гарганега, треббіано та токай фріулано. В результаті маємо пляшку елегантного, ніжного вина з ароматами білих фруктів та квітів.

Чудову пару до легких рибних закусок та канапе. А що може буде краще, ніж келих витонченого білого сухого та легка закуска літнього вечора наприкінці літа?
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Риба (в ідеалі тріска, але можна взяти хек) – 400 г
— Молоко – 350 г
— Петрушка – 20 г
— Часник – 2 великих зубчики
— Оливкова олія – приблизно 200 г
— Сіль – 1 г
— Перець – 0,5 г

Як готувати:

Крок 1. Звари філе риби в молоці, додай перець та сіль. Відстав, щоб риба добре увібрала молоко в себе.

Крок 2. Поки риба вариться, наріж петрушку та розчави часник.

Крок 3. Виклади в блендер рибу, петрушку, часник, залий усе оливковою олією та перебий ніжну масу. Паштет майже готовий! Залишилося покласти його на пару годин у холодильник, щоб охолов та став пластичним.

Крок 4. Чудово пасує до скибки свіжоспеченого хліба та келиха італійського білого сухого.
Baccala Mantecato:
рибний паштет з Венеції
До вина з Венето радимо венеційську закуску: Baccala Mantecato. Це рибний паштет легкий в усіх значеннях цього слова: він має ніжний смак, а приготувати його можна буквально за 5 хвилин. Секретами приготування традиційно ділиться Марко Черветті, шеф-кухар та гедоніст, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Риба (в ідеалі тріска, але можна взяти хек) – 400 г
— Молоко – 350 г
— Петрушка – 20 г
— Часник – 2 великих зубчики
— Оливкова олія – приблизно 200 г
— Сіль – 1 г
— Перець – 0,5 г

Як готувати:

Крок 1. Звари філе риби в молоці, додай перець та сіль. Відстав, щоб риба добре увібрала молоко в себе.

Крок 2. Поки риба вариться, наріж петрушку та розчави часник.

Крок 3. Виклади в блендер рибу, петрушку, часник, залий усе оливковою олією та перебий ніжну масу. Паштет майже готовий! Залишилося покласти його на пару годин у холодильник, щоб охолов та став пластичним.

Крок 4. Чудово пасує до скибки свіжоспеченого хліба та келиха італійського білого сухого.
Дивитися фільми, сюжет яких розгортається у Венеції
До вишуканого вина з Венето та венеційської закуски ми підготували добірку надзвичайно атмосферних фільмів.
Крила голубки, Йєн Софтли, 1997
Дівчина з аристократичної лондонської родини, яка має коритися владним родичам, журналіст без великих статків і заможна, але смертельно хвора американка… Цей любовний трикутник вирушає у Венецію, де всі почуття та приховані мотиви проявляться у світлі міських вогнів.
Казанова Федеріко Фелліні, 1978
Одна з найбільш контроверсійних робіт Федеріко Фелліні, які він сам називав «найдовершенішим, найвиразнішим і сміливим» своїм фільмом. Вільна та майстерна інтерпретація режисера на тему авантюрних та любовних пригод Казанови.
“Казино Рояль” 2006
21-ша стрічка про Джеймса Бонда та дебют Деніела Крейга в цій ролі. Що тут? Вибухи, покер, шпигунські ігри, на диво щире та глибоке кохання Бонда і, звісно, все це на фоні палаців Венеції.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цього літа. Наприклад, знаходить по світу найкращі білі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
Привезіть мені вино!
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
ПРО ПРОЕКТ
РЕКЛАМА
ПРАВИЛА ПЕРЕДРУКУ
© 2015…2022 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации.

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.