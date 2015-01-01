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5 місць для гастрономічного туризму в українській Бессарабії: рекомендує Марко Черветті

Марко Черветті, італієць, який багато років живе в Україні. Гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group. Цього року він багато подорожує Україною: досліджує українську кухню та спілкується з людьми, які розвивають гастрономічну культуру.

Одна з його перших великих експедицій цього року була присвячена Бессарабії. Чудове вино, бринза, дунайка – це тільки початок довжелезного списку того, що тут варто спробувати. Марко Черветті поділився своїм баченням must visit місць для гастромандрів Бессарабією. Зберігай та плануй подорож зі смаком!

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1

Vinaria. Wine Cellar

Ізмаїл
Vinaria – це винний льох у місті Ізмаїл. Тут можна продегустувати локальне вино, також тут часто відбуваються зустрічі бессарабських виноробів. Крім різноманітних вин, тут ще й можна спробувати різноманітні страви бессарабської кухні. Ірина Польшакова, засновниця, розповідає: «Коли я створювала це місце у старовинному аутентичному льосі, я найбільше хотіла донести до людей дух Бессарабії. Хотіла, щоб люди відчули Бессарабію на смак».
«Це абсолютно унікальне місце. Для мене це остерія, а пані Ірина – це осте. В Італії осте – це людина, яка у власному закладі приймає гостей, чудово розбирається у винах та допомагає обрати вино як сомельє, але водночас готує щось неймовірне до них. Це гостинний господар та майстер своєї справи, який дбає про гостей і робить все для того, щоб вони отримали найкращий еногастрономічний досвід. Це було дивовижно: знайти й відчути все це в Ізмаїлі».
Що обов’язково спробувати: бессарабське вино, бессарабський вермут з двох видів полину, хліб з мірудією, печений на вогні червоний перець, мамалигу, урду – сирний крем, печену дунайку, десерт з фаршированого горішками чорносливу з вином та вершками.
2

Бринзарня

с. Приморське, Ізмаїльський р-н
«Бринзарня» – це готель, ферма, екосадиба. Чудове місце для тих, хто хоче відпочити та дізнатися трохи більше про Бессарабію. Господарі «Бринзарні» є активними учасниками руху slow food: він спрямований на розвиток регіональних кухонь та максимальне використання екологічно чистих локальних продуктів.
«Тут відчуваєш себе як вдома. В найкращому розумінні цього слова. Тут гостинні господарі, смачна їжа. Це чудове місце для екотуризму, можливість відпочивати, взаємодіяти з природою, спостерігати, як створюють бринзу та дегустувати її. Що може бути краще? Під час експедиції Бессарабією я спробував безліч видів бринзи, і усюди вона була смачною. Але саме тут бринза була найкраще: я говорю саме про витриману бринзу з надзвичайно потужним смаком. Також я бачу просто величезний потенціал у сушеній бринзі, яку тут використовують як приправу. Дуже цікаве рішення».
Що обов’язково спробувати: бринзу, витриману в розсолі, та бринзу, вимочену у вині «Одеський чорний», манжу, мітітеї, спеції з козиної бринзи (золото Бессарабії, аромат бессарабського степу).
3

Щедра Околиця

с. Табаки, Болградський район
«Щедра околиця» – це родинна сироварня, яка експериментує та створює декілька десятків видів цікавих сирів. Серед них лінійка коров’ячих та козиних твердих сирів, овечі сирні кульки «Буджак», бринза та маринований сир у банках.

Візитівка сироварні – це «Чорна принцеса», це сир витримується понад 3 роки та має надзвичайно цікавий та насичений смак. Сироварня використовує тільки молоко від місцевих кіз та корів, тому в сирах можна відчути ноти, які нагадують про духмяні трави Буджацького степу.
«Під час дегустації я тут спробував сир «Чорна принцеса», який витримувався 5 років. І я можу сказати, що це дуже цікаве рішення. Це чудовий сир для поєднання з вином. І я радію, що українські сировари готові експериментувати з настільки довгою витримкою».
Що обов’язково спробувати: сир «Чорна принцеса», овечий сир «Буджак», маринований сир у банці та сирні цукерки.
4

Механа «Балканскі ястія»

Болград
«Балканскі ястія» – це дегустаційний простір, а також кооператив з виробництва різних спеціалітетів за рецептами та традиціями від бессарабських болгар. Керує компанією родина Сергія Русєва. Передусім вони знаються на сиров’яленому м’ясі, а також виробляють спеції, ракію тощо.
«Якщо чесно, в Україні все ще достатньо складно знайти сиров’ялене м’ясо. Його виробництво потребує часу, а, на жаль, не всі готові чекати багато місяців, щоб отримати належний результат. Тим більше я зрадів, коли спробував те, що роблять у «Балканскі ястія». Є дуже смачне м’ясо. Справді смачна ракія. І який же смачний був болгарський обід в гостях у Сергія!»
Що обов’язково спробувати: карнаці, суджук, айвова рація, чевапчичі, суп з бараниною.
5

Колоніст

с. Криничне, Болградський р-н
«Колоніст» – виноробня родини Плачкових, розташована в Придунайській Бессарабії, в селищі Криничне, місці, де живе одна з найбільших болгарських громад в Україні.Вина «Колоніст» регулярно здобувають премії на українських та світових конкурсах.

Головний принцип Івана Плачкова: «Ми хочемо, щоб наше вино було бажаним. Щоб воно ставало частиною життя своїх шанувальників. І щоб воно чітко асоціювалося з Україною».

Також «Колоніст» першими в Україні почали виробляти бальзамічний оцет та олію з виноградних кісточок.
«Обов’язково спробуйте величне вино «Біссер». Це чудове ігристе, зроблене традиційним методом шампанізації. І, звісно, просто шматок доброго хліба з медовим бальзамічним оцтом – це просто дуже смачно».
На виноробні працює дегустаційна зала, де проводяться різні події, а також там готують надзвичайно смачні бессарабські страви. Але варто попередньо підтвердити можливість дегустації та екскурсії в умовах війни.

Що обов’язково спробувати: вино «Біссер», Каберне Мерло «Висока гама», «Одеське чорне», медовий оцет «Бессарабіко», олія з виноградних кісточок.

Результати тест-драйву Карбонари від закладів Києва

Як приготувати справжню Карбонару вдома?Рецепт від Марко Черветті

Інгредієнти:

— Спагеті – 100 г
— Оливкова олія – 5 г
— Сир пекоріно романо – 10 г
— Сало – 60 г
— Яйця – 3 шт. (жовток)
— Сіль – 1 г
— Перець – 1 г
Як готувати:

Крок 1. Постав воду для спагеті. Коли закипить, додай морську сіль.

Крок 2. Наріж сало. На розігріту пательню налий трошки оливкової олії та обсмаж його до хрусткості.

Крок 3. Кинь спагеті у воду.

Крок 4. Візьми жовтки трьох яєць, кинь до них більшу частину натертого пекоріно романо і рясно поперчи. Дуже добре все перемішай.

Крок 5. Якщо спагеті дійшли стану al dente, виймай їх із води й кидай до сала.

Крок 6. Спагеті з салом виклади в соус із жовтків і швидко-швидко перемішай: ти побачиш, як під дією гарячих спагеті жовтки перетворюються майже на вершковий ніжний крем. Ось це і є правильний соус та найголовніше в Карбонарі.

Крок 7. Виклади пасту на тарілку, додай залишки тертого сиру пекоріно і добряче поперчи.

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