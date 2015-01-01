5 місць для гастрономічного туризму в українській Бессарабії: рекомендує Марко Черветті

Vinaria – це винний льох у місті Ізмаїл. Тут можна продегустувати локальне вино, також тут часто відбуваються зустрічі бессарабських виноробів. Крім різноманітних вин, тут ще й можна спробувати різноманітні страви бессарабської кухні. Ірина Польшакова, засновниця, розповідає: «Коли я створювала це місце у старовинному аутентичному льосі, я найбільше хотіла донести до людей дух Бессарабії. Хотіла, щоб люди відчули Бессарабію на смак».



«Це абсолютно унікальне місце. Для мене це остерія, а пані Ірина – це осте. В Італії осте – це людина, яка у власному закладі приймає гостей, чудово розбирається у винах та допомагає обрати вино як сомельє, але водночас готує щось неймовірне до них. Це гостинний господар та майстер своєї справи, який дбає про гостей і робить все для того, щоб вони отримали найкращий еногастрономічний досвід. Це було дивовижно: знайти й відчути все це в Ізмаїлі».

Що обов’язково спробувати: бессарабське вино, бессарабський вермут з двох видів полину, хліб з мірудією, печений на вогні червоний перець, мамалигу, урду – сирний крем, печену дунайку, десерт з фаршированого горішками чорносливу з вином та вершками.

