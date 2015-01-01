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Dizyngoff

Dizyngoff – локальна одеська кухня від Ніки Лозовської.



Марко: «Dizyngoff – один з моїх улюблених закладів в Україні. Концепт дуже простий та сучасний. Це той тип закладів, де шеф сам обирає найкращі локальні та сезонні продукти та готує з них так, щоб це можна було назвати мистецтвом. Ніка Лозовська надзвичайно талановита. Вона чудово розуміє, що саме вона робить, і робить все зі смаком».

Ніка: «Я вважаю, що сучасна одеська кухня – це все, що можна приготувати з локальних продуктів. І це не тільки смажені бички, звісно! Наприклад, на сніданок ми пропонуємо гостям тюлька-тост. Це ж цікавіше за авокадо-тости! Або беремо анчоуси, підкопчуємо їх і додаємо в борщ. А інші засолюємо, витримуємо в маслі та додаємо в Цезар. І це виходить вже цілком одеський Цезар! Або готуємо равликів від одеських фермерів. Чи спаржу, яка тепер усюди. Коли 7 років тому ми тільки починали готувати її, були чи не першими в місті. Знайшли одного фермера-ентузіаста, який вирощував її в Ізмаїлі, та дуже тішилися. А тепер вона всюди, і це чудово».