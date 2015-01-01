Марко Черветті, італієць, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, з початком повномасштабної війни не лише залишився в Україні, але й розпочав серію гастромандрів, щоб краще познайомитися з українською кухнею, знайти найцікавіші продукти та поспілкуватися з талановитими шефами. Розповідаємо про 5 місць Одеси, які, на думку Марко, мають бути в гастрономічному маршруті будь-якого фуді.
Що обов’язково спробувати?
Що обов’язково спробувати?
Що обов’язково спробувати?
Що обов’язково спробувати?
Що обов’язково спробувати?