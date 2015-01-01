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Гастрогід Одесою:
5 must visit місць

від Марко Черветті

Марко Черветті, італієць, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, з початком повномасштабної війни не лише залишився в Україні, але й розпочав серію гастромандрів, щоб краще познайомитися з українською кухнею, знайти найцікавіші продукти та поспілкуватися з талановитими шефами. Розповідаємо про 5 місць Одеси, які, на думку Марко, мають бути в гастрономічному маршруті будь-якого фуді.

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1

Yourz Space Bistro

Yourz Space Bistro – бістро від шеф-кухаря Олександра Йоурза.
Марко: «Олександр Йоурз – надзвичайно талановитий шеф. Представник нового покоління, який працює на майбутнє, невпинно розвивається, експериментує, робить щось цікаве з гастрономічної точки зору. Він довго мріяв про свій заклад. Тепер його Yourz Space Bistro – це бістро світового рівня. Ніби в Нью-Йорку або в Мілані, але в Одесі. Дуже круто на рівні продуктів, смаків, відносин з командою».
Олександр: «Команда в ресторані – це велика сім’я. Ми зустрічаємося вранці, обговорюємо всі робочі питання, а потім снідаємо разом. Це дуже важливо. Війна тільки згуртувала всіх нас. А ще надзвичайно, що навіть в таких умовах є фермери, які продовжують створювати якісний продукт і не дозволяють собі жодних компромісів. І є гості, які цей продукт цінують і взагалі розуміють наш гастрономічний підхід до всього».

Що обов’язково спробувати?

Одеський нео-форшмак
2

Dizyngoff

Dizyngoff – локальна одеська кухня від Ніки Лозовської.
Марко: «Dizyngoff – один з моїх улюблених закладів в Україні. Концепт дуже простий та сучасний. Це той тип закладів, де шеф сам обирає найкращі локальні та сезонні продукти та готує з них так, щоб це можна було назвати мистецтвом. Ніка Лозовська надзвичайно талановита. Вона чудово розуміє, що саме вона робить, і робить все зі смаком».
Ніка: «Я вважаю, що сучасна одеська кухня – це все, що можна приготувати з локальних продуктів. І це не тільки смажені бички, звісно! Наприклад, на сніданок ми пропонуємо гостям тюлька-тост. Це ж цікавіше за авокадо-тости! Або беремо анчоуси, підкопчуємо їх і додаємо в борщ. А інші засолюємо, витримуємо в маслі та додаємо в Цезар. І це виходить вже цілком одеський Цезар! Або готуємо равликів від одеських фермерів. Чи спаржу, яка тепер усюди. Коли 7 років тому ми тільки починали готувати її, були чи не першими в місті. Знайшли одного фермера-ентузіаста, який вирощував її в Ізмаїлі, та дуже тішилися. А тепер вона всюди, і це чудово».

Що обов’язково спробувати?

Меню оновлюється майже щоденно, тож краще обирати на місці. Страви, які вразили Марко: тост з тюлькою, зелений борщ з яйцем та чорноморськими анчоусами, смажені гриби зморшки з картоплею у вершковому соусі.
3

Antica Cantina

Antica Cantina – ресторан італійської кухні, в якому працює відомий шеф-кухар
італієць Роберто Армаролі.
«Роберто Армаролі – це справжній мастро. Він працював на найвищому рівні в різних країнах, у нього просто приголомшливий досвід та рівень знань. Він знає про їжу все: від історії до технологічних деталей. Це щастя – мати такого наставника, і що він взагалі свідомо вирішив працювати в Україні»
Роберто: «Одеса – це город мого серця і любов з першого погляду. Можливо, тому що він мені найбільше нагадує Італію за архітектурою та традицією. А люди на Привозі розмовляють, як в Неаполі або ж в Палермо! На те, як я готую, вплинула моя бабуся. В 50-их у неї був ресторан, і вона була легендарним кухарем. Все моє дитинство вона щодня готувала декілька різних страв, і це була моя перша неймовірна бібліотека смаків».

Що обов’язково спробувати?

Тальятеле ручної роботи з пармською шинкою і трюфелями, ризотто з шафраном та томленими у вині щічками, тирамісу, яблучний пиріг за рецептом бабусі Роберто Армаролі.
4

Bandol

Bandol – це винний бутик Олега Бобіна в Одесі.
Марко: «Олег Бобін декілька десятків років прожив у Франції. Напередодні вторгнення він приїхав в Україну, відкрив Bandol та вирішив залишитися. І я думаю, що нам неймовірно пощастило з ним. Олег – надзвичайно талановитий кавіст. Зазвичай вважають, що кавісти – це просто продавці вина. Але Олег – кавіст нового покоління, він особисто знайомий з усіма виноробами, з якими працює, знається на вінтажах, маю фундаментальні знання і тонкий смак. І це чудово! Bandol – один з найкращих винних бутиків: тут фантастичний вибір вин від малих виноробів та просто ідеальне співвідношення ціна-якість».
Олег: «Всі вина в бутику – це наш власний імпорт. Я особисто знайомлюся з виноробами та обираю для нас щось особливе. В першу чергу мене цікавлять саме маленькі компанії з впізнаваним стилем, вина яких чудово розповідають про теруар. Наприклад, шампанське ми купуємо лише у фермерів, які мають власні виноградники та випускають вина під своїми прізвищами, а не якимись абстрактними брендами».

Що обов’язково спробувати?

Звісно, вино. На місце тобі допоможуть обрати вино під запит та настрій.
5

У хмільного кабана

«У хмільного кабана» - це бар від сімейної броварні Hoppy Hog.
Марко: «Hoppy Hog – це сімейна броварня. Пиво справді варить вся родина. Головний бровар – мама Олена, батько Віктор – операційний директор, молодші Олексій та Ольга відповідають за розвиток та PR. І хоча родинний бізнес дуже популярний в Італії, не можу сказати, що знаю багато прикладів такого саме серед броварень. «У хмільного кабана» - це їхній tap бар з дуже крутою атмосферою. У них безліч сортів авторського пива, але я звик визначати рівень броварні за класикою. Вони її готують на дуже високому рівні. Ну а «Цебульба» просто вкрала моє серце».
Олексій: «Ми всьому вчилися самі. І продовжуємо розвиватися як сімейний бізнес: беремо на роботу друзів та вчимо їх всьому необхідному. Ми відкрили бар вже після початку вторгнення, бо відчували, що дуже не вистачає таких місць. Хочемо, щоб сюди приходило якомога більше людей, щоб вони експериментували, пробували, та залишалися, якщо знаходили щось своє».

Що обов’язково спробувати?

Пиво “Цебульба” з копченою цибулею, часником та морквою, томатний гозе з гострим соусом.

Результати тест-драйву Карбонари від закладів Києва

Як приготувати справжню Карбонару вдома?Рецепт від Марко Черветті

Інгредієнти:

— Спагеті – 100 г
— Оливкова олія – 5 г
— Сир пекоріно романо – 10 г
— Сало – 60 г
— Яйця – 3 шт. (жовток)
— Сіль – 1 г
— Перець – 1 г
Як готувати:

Крок 1. Постав воду для спагеті. Коли закипить, додай морську сіль.

Крок 2. Наріж сало. На розігріту пательню налий трошки оливкової олії та обсмаж його до хрусткості.

Крок 3. Кинь спагеті у воду.

Крок 4. Візьми жовтки трьох яєць, кинь до них більшу частину натертого пекоріно романо і рясно поперчи. Дуже добре все перемішай.

Крок 5. Якщо спагеті дійшли стану al dente, виймай їх із води й кидай до сала.

Крок 6. Спагеті з салом виклади в соус із жовтків і швидко-швидко перемішай: ти побачиш, як під дією гарячих спагеті жовтки перетворюються майже на вершковий ніжний крем. Ось це і є правильний соус та найголовніше в Карбонарі.

Крок 7. Виклади пасту на тарілку, додай залишки тертого сиру пекоріно і добряче поперчи.

Ще більше гастроекспериментів на каналі Марко Черветті

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