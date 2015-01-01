Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Іспанські фільми, курка по-китайськи та французьке вино

Плани на вечір:
Чилійське вино, курка alla pizzaiola
та музика Чилі

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.
У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях»
та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу ми подорожуємо світом, не виходячи поза межі дому: дегустуємо вино з “французької країни басків”, готуємо курку гунбао в китайському стилі та дивимося іспанське кіно.

Plaimont Heritage Saint Mont AOP rouge
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Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
В рубриці «Плани на вечір» ми вже декілька разів писали про Гасконь, яку ще називають «французькою країною басків», Андре Дюбоска та Plaimont.

Якщо коротко, понад 40 років тому, Андре Дюбоск, винороб у третьому поколінні, вирішив відродити славу виноробства Гасконі та разом з колегами створив винний кооператив Plaimont. Вони разом почали скуповувати цікаві маєтки та виноградники, щоб створювати вина, які могли б стати візитівками регіону.

Зараз Plaimont об’єднує 800 родин, 10 шато та понад 5000 гектарів виноградників на півдні Франції. Вони кажуть, що намагаються “за допомогою вина передати дух Гасконі”, і багато хто вважає, що їм це вдається.

Один з напрямів їхньої роботи – створення вин з унікальних автохтонних сортів винограду та надзвичайно цікавих купажів із ними.

Наприклад, для Plaimont Heritage Saint Mont AOP rouge вони об’єднали автохтонні сорти Танна (цей насичений танінами червоний сорт винограду дає змогу створювати потужні вина з довгим посмаком), Піненс (цей сорт винограду поширений вздовж кордону Франції та Іспанії, він відповідає за кислотність та яскравий аромат), а також Каберне Совіньйон.

В результаті вийшло яскраве «оксамитове» червоне вино з виразною кислотністю, ягодами та ваніллю в ароматі та довгим складним посмаком.

Сміливо обирай до пряних сирів, страв з курки та червоного м’яса.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів
холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Куряче філе – 400 г
— Імбир – 30 г
— Арахіс – 50 г
— Зелена цибуля – 60 г
— Червоний чилі – 7 г
— Крохмаль – 2 г
— Борошно – 2 г
— Оцет рисовий – 7 г
— Соєвий соус – 7 г
— Сичуанський гострий соус – 20 г
— Рослинна олія – 50 г
— Часник – 4 зубчики
— Сіль, цукор – на смак

Як готувати:

Крок 1. Наріж усі інгредієнти. Зелену цибулю – шматочками, імбир – тоненькими скибочками, зубчики часнику можна просто розчавити, а чилі просто проколоти ножем, щоб вони не луснули на пательні. Куряче філе наріж дрібними кубиками.

Крок 2. Тепер приготуй соус: змішай столову ложку солі, цукру, крохмалю, борошна, додай рисовий оцет та соєвий соус, а також трошки сичуанського соусу. Перемішай! Соус готовий.

Крок 3. На рослинній олії на дуже великому вогні швидко обсмаж усі нарізані овочі, перемішай, додай нарізану курку, знову перемішай, влий соус та протушкуй декілька хвилин. Додай арахіс. За хвилину страва буде готова!
Курку гунбао
Сухе червоне Plaimont Heritage Saint Mont AOP чудово поєднується зі стравами з курки, але ми вирішили піти ще далі: пропонуємо тобі приготувати курку гунбао – традиційну китайську страву з провінції Сичуань. Рецептом ділиться Марко Черветті, мандрівник, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, який жив і навчався в Китаї.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Куряче філе – 400 г
— Імбир – 30 г
— Арахіс – 50 г
— Зелена цибуля – 60 г
— Червоний чилі – 7 г
— Крохмаль – 2 г
— Борошно – 2 г
— Оцет рисовий – 7 г
— Соєвий соус – 7 г
— Сичуанський гострий соус – 20 г
— Рослинна олія – 50 г
— Часник – 4 зубчики
— Сіль, цукор – на смак

Як готувати:

Крок 1. Наріж усі інгредієнти. Зелену цибулю – шматочками, імбир – тоненькими скибочками, зубчики часнику можна просто розчавити, а чилі просто проколоти ножем, щоб вони не луснули на пательні. Куряче філе наріж дрібними кубиками.

Крок 2. Тепер приготуй соус: змішай столову ложку солі, цукру, крохмалю, борошна, додай рисовий оцет та соєвий соус, а також трошки сичуанського соусу. Перемішай! Соус готовий.

Крок 3. На рослинній олії на дуже великому вогні швидко обсмаж усі нарізані овочі, перемішай, додай нарізану курку, знову перемішай, влий соус та протушкуй декілька хвилин. Додай арахіс. За хвилину страва буде готова!
Дивитися іспанське кіно
До французького вина та курки по-китайськи ми обрали для тебе добірку чудових іспанських фільмів.
Дикі історії
Це дивне, місцями дуже щемке, а подекуди аж занадто саркастичне кіно, яке складається з 6 новел. Стрічка незвична, як і наша вечеря сьогодні.
Пальми в снігу
Романтична драма, в якій знайшлося місця для неймовірних пейзажів, сімейних таємниць та пристрасних почуттів.
Біль і слава
Без коментарів: Педро Альмодовар – режисер, Антоніо Бандерас – у головній ролі. Глибока драма про кінорежисера, яка чимось схожа на “Вісім з половиною” Федеріко Фелліні.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цієї осені. Наприклад, знаходить по світу найкращі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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