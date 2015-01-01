Партнерський проєкт

Плани на вечір:
Гостра свинина, стрічка «Австралія» та вино 19 Crimes

Плани на вечір:
Чилійське вино, курка alla pizzaiola
та музика Чилі

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.
У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях»
та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього тижня мандруємо до Австралії. На нас чекає вино, присвячене найвідомішим злочинцям континенту, дуже гостра, але напрочуд смачна страва зі свинини та австралійська історична драма з Ніколь Кідман у головній ролі. Здається, це саме те, що потрібно для осіннього вечора.

19 Crimes Cabernet Sauvignon
Хочу замовити!
Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Це історія про вино, злочини та маркетинг. Інтригує?

У винному світі люблять легенди та захопливі історії, але то, що зробила команда 19 Crimes, було надзвичайним і навіть дещо зухвалим. Компанія з’явилася у 2013 році та вирішила побудувати концепцію та маркетингову стратегію навколо… злочинів та злочинців.

Чому 19 Сrimes? Щоб відповісти на це питання, вирушаємо до Англії кінця 18 століття. В країні відбувалися суспільні зміни, люди з економічних та політичних причин часто порушували закон. Щоб якось розвантажити переповнені в’язниці, влада Великої Британії запропонувала альтернативне покарання: вислання до Австралії.

У такий спосіб протягом століття до Австралії відправили майже 165 000 осіб. Таке покарання передбачали лише 19 злочинів, і саме вони лягли в основу концепції бренду.

Кожна пляшка має корок з назвою однієї з кримінальних статей. Один з лозунгів компанії: «Який злочин ти відкриєш сьогодні ввечері?». Серед варіантів: крадіжка менше та більше одного шилінгу, купівля краденого заліза і міді, знищення рослин та навіть бігамія (у Великій Британії того часу було дуже важко оформити розлучення, тож наявність двох “дружин” була досить поширеною практикою).

Інтригує? Але й це ще не все: компанія розмістила на пляшках обличчя відомих пройдисвітів-колоністів. За допомогою спеціального застосунку можна почути їх історії “наживо”: достатньо мати пляшку вина та запустити ефект в доданій реальності.

Бренд 19 Crimes став шалено популярним серед молоді, відтоді як з’явився на ринку. Цей дуже цікавий маркетинговий хід у поєднанні з дійсно вартими уваги винами спрацював.

Радимо почати знайомство з брендом з Cabernet Sauvignon. На цій пляшці ти знайдеш історію Майкла Гарінгтона, в’язня, який після прибуття до Австралії не дочекався помилування (його весь час відкладали) та врешті зміг здійснити зухвалу втечу.
Попри сильний шторм він разом з іншими відчайдушними феніанцями (членами Ірландського революційного братства) на маленькому човні дістався американського китобійного корабля. Екіпаж під прапором США відмовився видавати втікачів австрійській владі: феніанці змогли почати нове життя.

Цей епізод отримав назву «Порятунок на Катальпі» і згодом перетвориться на напівміфічну історію, на честь нього створюватимуть монументи та навіть вино!

19 Crimes Cabernet Sauvignon – вино в усіх сенсах яскраве. Має насичений колір та не менш насичений аромат з нотами ванілі, смородини, шовковиці та шоколаду. Міцне, цікаве, «ягідне» вино з приємними танінами та надзвичайною історією.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів
холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Свинина – 350 г
— Часник – 7 великих зубців
— Імбир – 60 г
— Чилі – 30 г
— Гриби шиїтаке – 60 г
— Перець болгарський – 70 г
— Кінза – 10 г
— Зелена цибуля – 30 г
— Червоне вино – 60 г
— Цукор – 2 г
— Сіль – 1 г
— Рослинна олія – 20 г

Як готувати:

Крок 1. Розчави часник, наріж імбир тоненькими смужечками, чилі – просто кружечками, а болгарський перець – кубиками. Наріж гриби, покриши кінзу і зелену цибулю.

Крок 2. Невеличкими шматочками наріж м’ясо.

Крок 3. На добре розігріту пательню додай олію. Коли вона прогріється, додай м’ясо і по черзі обсмаж усе. Обсмажене м’ясо переклади в окрему тарілку.

Крок 4. Тепер у тій самій пательні обсмаж імбир, часник і чилі. Коли імбир стане м’яким, додай болгарський перець і гриби, а потім додай кінзу і зелену цибулю, перемішай. Додай м’ясо, сіль та цукор, влий вино і дочекайся того моменту, коли в ароматі страви не залишиться натяків на алкоголь. Готово!
Гостру свинину по-сичуанськи
Марко Черветті, гедоніст, мандрівник та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пригадав один з улюблених рецептів свинини, з яким він познайомився в Китаї. Гостро, смачно, яскраво. Саме те, що треба під келих сухого червоного.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Свинина – 350 г
— Часник – 7 великих зубців
— Імбир – 60 г
— Чилі – 30 г
— Гриби шиітаке – 60 г
— Перець болгарський – 70 г
— Кінза – 10 г
— Зелена цибуля – 30 г
— Червоне вино – 60 г
— Цукор – 2 г
— Сіль – 1 г
— Рослинна олія – 20 г

Як готувати:

Крок 1. Розчави часник, наріж імбир тоненькими смужечками, чилі – просто кружечками, а болгарський перець – кубиками. Наріж гриби, покриши кінзу і зелену цибулю.

Крок 2. Невеличкими шматочками наріж м’ясо.

Крок 3. На добре розігріту пательню додай олію. Коли вона прогріється, додай м’ясо і по черзі обсмаж все. Обсмажене м’ясо переклади в окрему тарілку.

Крок 4. Тепер в тій же самій пательні обсмаж імбир, часник і чилі. Коли імбир стане м’яким, додай болгарський перець і гриби, а потім додай кінзу і зелену цибулю, перемішай. Додай м’ясо, сіль та цукор, влий вино і дочекайся того моменту, коли в ароматі страви не залишиться натяків на алкоголь. Готово!
Дивитися “Австралію”
Звісно, не забудь послухати історію Майкла Гарінгтона на пляшці вина, а згодом мерщій вмикай “Австралію” – яскравий пригодницький фільм з Ніколь Кідман у головній ролі. Ідеальний метч для зухвалого австралійського вина та дуже гострого м’яса.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цієї осені. Наприклад, знаходить по світу найкращі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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