Французьке місто Тен на лівому березі Рони знають у світі в першу чергу завдяки виноградникам і вину. Саме там ще в 1808 році розпочалася історія виноробні M.Chapoutier.



Щоправда, тоді вона називалася Calvet et Compagnie. Нове ім'я з'явиться в неї трохи пізніше завдяки Маріусу Шапутьє. Спочатку він стане партнером в Calvet et Compagnie, а згодом вже сам буде керувати бізнесом: назве компанію Chapoutier et Cie, викупить садибу у письменника Роберта Моньє де ла Сізеранна (його брат Моріс де ла Сізеранн присвятив життя боротьбі за права сліпих, тож і тепер на багатьох пляшках вина від M.Chapoutier є етикетки зі шрифтом Брайля), створить нову виноробню у підніжжя пагорба під назвою Ермітаж, виведе справу на новий рівень та передасть спадок нащадкам. І вони не підведуть! Його сир Марк, а згодом онук Мішель гідно продовжать справу і перетворять M.Chapoutier на одну з найбільш відомих та виноробень в долині Рони.



Вино M.Chapoutier Marius Vermentino Pays DOC присвячено Маріусу Шапутьє, патріарху виноробної родини. Це яскраве, складне, повнотіле біле вино з сортів винограду верментіно та терре. В смаку – фрукти та приємна збалансована кислотність, в ароматі – білі фрукти та персики.



Це вино чудово смакуватиме як аперитив або пара до пасти, ризотто та морепродуктів.