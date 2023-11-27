В Україні випустили перший “Пивний Різдвяний Календар”: де і як купити

А скільки там всього пива?

У різдвяному календарі 12 пляшок та банок пива, а також брендований святковий келих:



Світле Kuchlbauer Hell



Світле нефільтроване Blue Moon



Темне безалкогольне Samuel Smith Sam's Brown Ale



Світлий ель Tanker Sauna Birch Ale



Світле Petrus Blond



Темне Belhaven Black



Світле Lakefront Hazy Rabbit



Темне Delirium Nocturnum



Янтарне фільтроване Innis & Gunn Original



Рубінове фільтроване Barbe Ruby



Sour stout з додаванням диких ягід Sour Stout Wild Berry від Beermaster Brewery



Темне Schlenkerla Aecht Urbock



Також всередині коробки є QR-код, під час сканування якого можна відкривати адвент разом з шеф-броварем Beermaster Brewery Віктором Ващуком. Трохи гумору, трохи про смаки пива та фуд пейрінг.

