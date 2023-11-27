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В Україні випустили перший “Пивний Різдвяний Календар”:
де і як купити

В Україні випустили перший “Пивний Різдвяний Календар”: де і як купити

Власний імпорт «Сільпо» і власна крафтова броварня Beermaster Brewery випустили перший «Пивний Різдвяний Календар». Розповідаємо про унікальні пивні смаки пивного адвенту.

Що у коробці?

В боксі з різдвяним дизайном представлений крафт з України, США, Чехії, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Естонії.

Серед унікальних смаків – витриманий в бочці sour stout з додаванням диких ягід від броварні Beermaster Brewery. Цю позицію можна буде знайти тільки в різдвяному календарі.
Хочу Пивний Різдвяний Календар!

А скільки там всього пива?

У різдвяному календарі 12 пляшок та банок пива, а також брендований святковий келих:
Також всередині коробки є QR-код, під час сканування якого можна відкривати адвент разом з шеф-броварем Beermaster Brewery Віктором Ващуком. Трохи гумору, трохи про смаки пива та фуд пейрінг.

Де купити?

Хочу Пивний Різдвяний Календар!
Знайти «Пивний Різдвяний Календар» можна на полицях Сільпо. А також замовити онлайн.

Вартість пивного адвенту – 699 грн. Усього випустили 500 різдвяних календарів, тож варто поспішати.

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