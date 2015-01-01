Навколо світу за одну ніч - гастрономічні традиції Різдва різних країн

«… Смажені індички, гусаки, кури, дичина, свинячі окости, великі шматки яловичини, молочні поросята, гірлянди сосисок, смажені пиріжки, різдвяні пудинги, діжки з устрицями, гарячі каштани, рум'яні яблука, соковиті апельсини, ароматні груші, величезні пироги з лівером і оповиті парою чаші з пуншем, запашні випари якого стелилися в повітрі, як туман…»
Це відомий уривок з «Різдвяної пісні» Дікенса, який суттєво вплинув на формування канону «традиційного англійського Різдва».
Пунш, смажені індички, mince pies – пиріжки, які готували ще за часів Хрестоносців, (щоправда, відтоді вони суттєво змінилися, а м’ясний фарш в них замінила суміш сухофруктів), обов’язковий пудинг… Усі ці страви складаються в один впізнаваний образ святкового столу.
Але варто зазначити, що сучасні тренди потроху змінюють канон: щороку дедалі більше англійців шукають легші та корисніші для здоров’я альтернативи звичним святковим стравам. Так, «Веллінгтон» роблять з гарбузом або з буряком замість яловичини в тісті, замість м’яса запікають овочі, а шніцель роблять з цвітної капусти.
Вина також обирають безалкогольні. Як-от Lyre's Classico
, легке ігристе вино з цікавим букетом (ноти персика, яблука та лайма) та без алкоголю.