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Навколо світу за одну ніч – що п'ють на Різдво в різних країнах

Навколо світу за одну ніч - гастрономічні традиції Різдва різних країн

У Франції на честь Різдва влаштовують бенкет з устрицями та фаршированою індичкою і, звісно, п’ють шампанське. В Німеччині варять пунш та готують штолени. В Італії роблять "вечерю семи риб". Англійське Різдво важко уявити без пудингів, а іспанське – без Cava та пирога з цукатами.
У Франції на честь Різдва влаштовують бенкет з устрицями та фаршированою індичкою і, звісно, п’ють шампанське. В Німеччині варять пунш та готують штолени. В Італії роблять "вечерю семи риб". Англійське Різдво важко уявити без пудингів, а іспанське – без Cava та пирога з цукатами.

Разом із мережею Сільпо та винною спільнотою «Сомельє в зелених штанях» ми дослідили святкові гастрономічні традиції різних країн. Тепер розповідаємо, як за допомогою різних страв та вин здійснити віртуальну «навколосвітню подорож».

«Вулиці Парижу напередодні Різдва та в різдвяну ніч – видовище, що спокушає і очі, і шлунок. Ковбасні лавки сяють, немов зали для балів. У рестораціях натовпи…» Так столицю Франції описував перший ресторанний критик країни Олександр Грімо де Ла Раньєр на самому початку 19 століття, відразу після Французької революції.

Саме в цей час термін Revellion набув нового значення: слово, яким зовсім нещодавно називали довгі вечері аристократів, стало позначати святкову вечерю напередодні Різдва.

Хоча деякі елементи тих неймовірних бенкетів, які влаштовували багатії, стали частиною нової традиції. Різдвяна вечеря Revellion зазвичай триває довго (до 5-6 годин), і для неї завжди обирають найкращу їжу та найкраще вино.
Свіжі устриці подають з хлібом та вершковим маслом, готують копчений лосось та фаршировану каштанами індичку. Іноді для різдвяного столу обирають омарів та равликів. На десерт пропонують бісквіт, який називають «Різдвяним поліном».

А от у Провансі є звичай ставити на стіл аж 13 десертів, що символізують Христа та 12 апостолів. За повір’ям обов’язково треба спробувати хоча б шматочок кожного з них. Це, до речі, не так уже й просто, коли перед цим була ціла французька вечеря. Але з гарною компанією та добрими винами все стає простішим.
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Для Revellion традиційно обирають чудові вина і нерідко надають перевагу саме шампанському. Наприклад, точно доречною буде пляшка Prestige des Sacres Brut Prestige або Prestige des Sacres Brut rose: шампанського, названого на честь королів. Річ у тім, що його виробляють у Реймсі, який традиційно був місцем коронації французьких монархів. І під час церемонії їм подавали саме реймське вино, яке походило саме з тих виноградників, які зараз належать компанії Prestige des Sacres.
Різдвяна вечеря в Іспанії починається з величезної кількості різноманітних закусок: «шаркутерія» з м’ясними делікатесами та сирами буде чудовим варіантом. Основні страви залежать від регіону: якщо в Кастилії центральне місце на столі належить поросятку, то в Галісії його займають різноманітні морепродукти. А в Каталонії взагалі готують суп «галет» з м’ясом та пастою.

Та жоден стіл не залишиться без Roscón de Reyes: солодкого пирога з цукатами, горіхами та кремом (щоправда, щодо необхідності додавати вершки або крем тривають такі ж запальні суперечки, як і щодо того, чи варто додавати квасолю у борщ).Цей пиріг зазвичай прикрашають короною з фольги, а всередину тіста ховають біб та маленьку фігурку. Той, кому дістанеться шматок з фігуркою, стане «королем свята», а от той, хто витягне біб, має сплатити вартість пирога. Хороша новина полягає в тому, що біб вважається доброю прикметою, що віщує гроші.
І, звісно, зимові свята в Іспанії неможливо уявити без Cava! Її подають і на Різдво, і на Новий рік. Причому саме 31 грудня вона має особливе значення. В іспанців є традиція: щоб побажання збулися, треба під бій годинника з’їсти 12 ягід винограду. А щойно годинник проб’є північ, треба покласти в келих з ігристим золоту монетку або прикрасу, випити вино та витягнути «скарб».
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Якщо плануєш Різдво в іспанському стилі, обов’язково придивися до пляшки Mont Marcal Cava Extremarium Brut Reserva: чудового рожевого брюта, який пасуватиме і до закусок, і до морепродуктів, і до святкової випічки.
Німецьке Різдво смакує як печеня з яблук та сосисок, закуска з червоної капусти, традиційний картопляний салат, імбирні пряники, різдвяні пряники Plätzchen…І це ще не все: німецьке Різдво та Новий рік неможливо собі уявити без двох гарячих напоїв: пуншу та глінтвейну…
До речі, фільм, який в Німеччині щороку дивляться під час новорічних свят, має назву «Вогняна чаша», і пунш в ньому відіграє не останню роль! Бо ж саме біля чаші з пуншем головні герої наважуються на експеримент, навколо якого закрутиться весь сюжет.
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Італійське Різдво святкують не один день.

У Святвечір готують «вечерю 7 риб». Чимось схоже на українську традицію готувати 12 пісних страв. В Італії на святковому столі з’являються страви з тунця та лосося, салати з восьминогом та кальмарами, спагеті з морепродуктами та рибні паштети. І, звісно, куди ж без різноманітних солодощів: печиво біскоті, італійська нуга торроно та різдвяний пиріг панеттоне готують майже всі.
В перший день Різдва влаштовують великий обід, головною зіркою якого зазвичай стає складна та смачна м’ясна страва. Крім того, подають оливки, прошуто, салямі, різноманітні сири та подекуди готують пасту.

На другий день застілля триває: зазвичай на цей обід усі запрошують в гості родичів та влаштовують велике сімейне свято.
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Що п’ють? Звісно, Просеко! Надихайся італійським талантом святкувати життя та замовляй пару пляшок Canella Prosecco Extra-dry Sup Valdobiaddene, італійського просеко з чудовим перляжем, збалансованим смаком та легким фруктовим ароматом.Вдалий аперитив та пара для фуд-перінгу з морепродуктами, рибою та сирами.
Словенські традиції Різдва дещо схожі на українські: по-перше, в Словенії також є величезна кількість святкової випічки, а по-друге, тут також зимові свята асоціюються з різними м’ясними спеціалітетами. Причому з однієї тільки свині готують цілу низку страв: сало, ковбаси, свинячу печеню, прошуто тощо.

В Любляні на Різдво обов’язково готують коропа, а в Словенському Примор’ї бакалу – паштет з в’яленої тріски.
І де б ти не був, на святковому столі у словенців ти обов’язково знайдеш потіцу – традиційний рулет з дріжджового тіста, в який додають волоські горіхи, родзинки та естрагон.

До речі, зараз у Словенії дуже стрімко розвивається виноробство: з’являється дуже багато місцевих винних брендів, за якими варто слідкувати.
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От, наприклад, Puklavec Family Wines Riesling Muscat, словенський пет-нат з регіону Подрав'я у північно-східній частині Словенії, – одне з вин, що може стати чудовою альтернативою більш звичним святковим ігристим.
«… Смажені індички, гусаки, кури, дичина, свинячі окости, великі шматки яловичини, молочні поросята, гірлянди сосисок, смажені пиріжки, різдвяні пудинги, діжки з устрицями, гарячі каштани, рум'яні яблука, соковиті апельсини, ароматні груші, величезні пироги з лівером і оповиті парою чаші з пуншем, запашні випари якого стелилися в повітрі, як туман…»

Це відомий уривок з «Різдвяної пісні» Дікенса, який суттєво вплинув на формування канону «традиційного англійського Різдва».
Пунш, смажені індички, mince pies – пиріжки, які готували ще за часів Хрестоносців, (щоправда, відтоді вони суттєво змінилися, а м’ясний фарш в них замінила суміш сухофруктів), обов’язковий пудинг… Усі ці страви складаються в один впізнаваний образ святкового столу.

Але варто зазначити, що сучасні тренди потроху змінюють канон: щороку дедалі більше англійців шукають легші та корисніші для здоров’я альтернативи звичним святковим стравам. Так, «Веллінгтон» роблять з гарбузом або з буряком замість яловичини в тісті, замість м’яса запікають овочі, а шніцель роблять з цвітної капусти.
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Вина також обирають безалкогольні. Як-от Lyre's Classico, легке ігристе вино з цікавим букетом (ноти персика, яблука та лайма) та без алкоголю.
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Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів у ці різдвяні свята. Наприклад, знаходить по світу найкращі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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