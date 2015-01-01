Навколо світу за одну ніч - гастрономічні традиції Різдва різних країн

«Вулиці Парижу напередодні Різдва та в різдвяну ніч – видовище, що спокушає і очі, і шлунок. Ковбасні лавки сяють, немов зали для балів. У рестораціях натовпи…» Так столицю Франції описував перший ресторанний критик країни Олександр Грімо де Ла Раньєр на самому початку 19 століття, відразу після Французької революції.



Саме в цей час термін Revellion набув нового значення: слово, яким зовсім нещодавно називали довгі вечері аристократів, стало позначати святкову вечерю напередодні Різдва.



Хоча деякі елементи тих неймовірних бенкетів, які влаштовували багатії, стали частиною нової традиції. Різдвяна вечеря Revellion зазвичай триває довго (до 5-6 годин), і для неї завжди обирають найкращу їжу та найкраще вино.

Свіжі устриці подають з хлібом та вершковим маслом, готують копчений лосось та фаршировану каштанами індичку. Іноді для різдвяного столу обирають омарів та равликів. На десерт пропонують бісквіт, який називають «Різдвяним поліном».



А от у Провансі є звичай ставити на стіл аж 13 десертів, що символізують Христа та 12 апостолів. За повір’ям обов’язково треба спробувати хоча б шматочок кожного з них. Це, до речі, не так уже й просто, коли перед цим була ціла французька вечеря. Але з гарною компанією та добрими винами все стає простішим.