Їжа майбутнього:
що з мультсеріалу «Футурама» ми вже їмо
у реальному світі
Їжа майбутнього:
що з мультсеріалу «Футурама» ми вже їмо у реальному світі
Готові страви «Парубок Чоу», попплери, анчоуси за 50 мільйонів, Slurm та космічний мед. Досліджуємо, що їдять герої «Футурами» у далекому майбутньому та розмірковуємо про те, які відомі бренди та фуд-тренди обіграли автори серіалу.
1. Есенція чистого смаку
Що в реальному світі?
2. Попплери
Що в реальному світі?
3. Manwich: соус для Слоппі Джо
Що в реальному світі?
4. Пиво Lordweiser та LöBrau
Що в реальному світі?
5.Bachelor Chow (Парубок Чоу)
Що в реальному світі?
6. Анчоуси Angry Norwegian
Що в реальному світі?
7. Космічний мед
Що в реальному світі?
8. Кава
Що в реальному світі?
9. Мальтійський лікер
Що в реальному світі?
10. Slurm
Що в реальному світі?