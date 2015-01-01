Не тільки канапки: як обрати червону ікру до столу та 5 швидких рецептів від відомих шефів
Червона ікра – це фантастичний, смачний та корисний продукт. І її гастрономічний потенціал точно не обмежується тільки традиційними канапками. Разом з Alaska Seafood, зірковими шеф-кухарями та гастроблогерами ми підготували для тебе 5 простих та дуже швидких рецептів з ікри лососевих буквально на всі випадки життя.
3 цікавих факти про ікру лососевих
1
Найбільш популярні види ікри лососевих – це ікра горбуші та ікра кети. Ікра горбуші має помаранчевий колір та ніжний солодкуватий смак, а ікра кети – блідо-червона, вирізняється дуже насиченим смаком, її ікринки ніби "лопаються" у роті.
2
Найкраща червона ікра – це ікра дикого лосося з Аляски. Це смачний та екологічний вибір: дикий лосось Тихого океану живе в природному середовищі, харчується виключно натуральним кормом, а його вилов суворо контролюється, щоб популяція не зменшувалася.
3
Ікра дикого лосося з Аляски – це не тільки смачно, але й дуже корисно. У ній багато білка, насичених жирних кислот Омега-3 і просто купа вітамінів.
Звари перепелине яйце. Достатньо лише 2 хвилин. Очищене яйце розріж навпіл.
Почисть цикорій та обери найглибші пелюстки.
Перемішай рикоту з нарізаною шніт-цибулею
Підсмаж лист норі на сухій пательні. Теж достатньо декількох хвилин.
Залишилося зібрати закуску: на пелюсток цикорію намаж трошки рикоти, зверху поклади водорості чука, потім дві половинки перепелиного яйця. Зверху прикрась їх червоною ікрою, а між ними поклади хрусткий шматочок норі.
Розбий три яйця та збий виделкою або вінчиком, додай дрібку солі.
Постав пательню на середній вогонь, розігрій шматочок вершкового масла та розподіли поверхнею. Влий збиті яйця та приготуй омлет. Зайві бульбашки прибирай за допомогою лопатки.
Готовий омлет склади вдвоє, а зверху поклади трохи ікри.
Додай улюблені свіжі овочі та смакуй!
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Ікра лососевих – це натуральний, поживний продукт, багатий на білок і ненасичені жирні кислоти Омега-3. При цьому червона ікра на новорічному столі – це далеко не тільки канапки. Спробуйте нові рецепти!
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