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Не тільки канапки: як обрати червону ікру до столу та 5 швидких рецептів від відомих шефів

Червона ікра – це фантастичний, смачний та корисний продукт. І її гастрономічний потенціал точно не обмежується тільки традиційними канапками. Разом з Alaska Seafood, зірковими шеф-кухарями та гастроблогерами ми підготували для тебе 5 простих та дуже швидких рецептів з ікри лососевих буквально на всі випадки життя.

3 цікавих факти про ікру лососевих

1

Найбільш популярні види ікри лососевих – це ікра горбуші та ікра кети. Ікра горбуші має помаранчевий колір та ніжний солодкуватий смак, а ікра кети – блідо-червона, вирізняється дуже насиченим смаком, її ікринки ніби "лопаються" у роті.

2

Найкраща червона ікра – це ікра дикого лосося з Аляски. Це смачний та екологічний вибір: дикий лосось Тихого океану живе в природному середовищі, харчується виключно натуральним кормом, а його вилов суворо контролюється, щоб популяція не зменшувалася.

3

Ікра дикого лосося з Аляски – це не тільки смачно, але й дуже корисно. У ній багато білка, насичених жирних кислот Омега-3 і просто купа вітамінів.

Як обрати якісну ікру лосося?

1

Закуска з ікри, норі та перепелиних яєць

Рецепт від шеф-кухаря
Ольги Мартиновської, судді "Майстер-шефа"

Інгредієнти:

  • ікра лосося (горбуші, кети) – 50 грамів
  • 1-2 головки цикорію
  • рикота – 200 грамів
  • перепелині яйця – 20 штук
  • водорості чука – 100 грамів
  • норі – 1-2 листи
  • пучок шніт-цибулі

Як готувати:

  • Звари перепелине яйце. Достатньо лише 2 хвилин. Очищене яйце розріж навпіл.
  • Почисть цикорій та обери найглибші пелюстки.
  • Перемішай рикоту з нарізаною шніт-цибулею
  • Підсмаж лист норі на сухій пательні. Теж достатньо декількох хвилин.
  • Залишилося зібрати закуску: на пелюсток цикорію намаж трошки рикоти, зверху поклади водорості чука, потім дві половинки перепелиного яйця. Зверху прикрась їх червоною ікрою, а між ними поклади хрусткий шматочок норі.
2

Гарбузові оладки з ікрою

Рецепт від шеф-кухаря
Володимира Ярославського, судді "Майстер-шефа"

Інгредієнти:

Для оладок:
  • пюре гарбуза – 250 грамів
  • яйце – 1 штука
  • борошно – 140 грамів
  • порошок-розпушувач – 10 грамів
  • олія без запаху для смаження
  • сіль
Для подачі:
  • крем-сир
  • червона ікра
Для крему з авокадо:
  • авокадо
  • оливкова олія
  • сіль
  • сік лимона

Як готувати:

  • У гарбузове пюре додай яйце, сіль і перемішай. Змішай борошно з розпушувачем і додай у гарбузове пюре. Перемішай. З цієї суміші зроби маленькі оладки та підсмаж їх на маленькому вогні.
  • Почисть авокадо та перебий блендером з оливковою олією, сіллю та соком лимона.
  • На оладок виклади трошки крем-сиру по колу, зверху – крем з авокадо, додай червону ікру.
3

Ліниві суші з горбушею та червоною ікрою

Рецепт від Тетяни Литвинової,
кулінарної експертки

Інгредієнти:

  • горбуша – 200 грамів
  • вершковий сир – 200 грамів
  • рис – 150 грамів
  • червона ікра – 100 грамів
  • 2 листи норі
  • авокадо
  • соєвий соус – 4 столові ложки
  • рисовий оцет – 2 столові ложки
  • кунжутна олія – 1 столова ложка
  • васабі
  • цукор
  • сіль

Як готувати:

  • Промий та звари рис для суші.
  • Зроби заправку для рису: додай до рисового оцту сіль та цукор, прогрій суміш, щоб сіль та оцет розчинилися. Змішай заправку з рисом.
  • Наріж кубиками філе горбуші. Заправ рибу сумішшю устричного соусу з кунжутною олією.
  • Наріж авокадо на тоні.
  • На денце низької склянки виклади норі, шар рису, потім – шар риби, вершкового сиру, далі – авокадо, норі, ще трошки рису та ікри.
  • Подавай ліниві суші з маринованим імбиром, соєвим соусом та васабі.
4

Шпинатні млинці з червоною ікрою

Рецепт від Єлизавети Глінської,
авторки кулінарних книжок,
експертки

Інгредієнти:

Для млинців:
  • червона ікра
  • молоко – 250 мл
  • борошно – 100 грамів
  • яйце – 1 штука
  • свіжий шпинат – 50 грамів
  • рослинна олія
  • цукор
  • сіль
Для крему:
  • сир фета – 200 грамів
  • сметана 20% – 100 грамів
  • цедра половини лимона
  • оливкова олія – 30 мл
  • сіль

Як готувати:

  • Помий шпинат, змішай з молоком, перебий усе блендером, проціди.
  • Перемішай шпинатне молоко з яйцем, цукром, сіллю та олією. Додай борошно, знову збий блендером до однорідної консистенції.
  • Підсмаж маленькі млинці з обох боків на добре розігрітій пательні.
  • Збий фету зі сметаною, цедрою, оливковою олією та сіллю до однорідної гладкої консистенції.
  • Виклади на млинець крем, скрути рулет, наріж. Постав його зрізом догори, а зверху виклади червону ікру. За бажанням прикрась бебі-шпинатом.
5

Омлет з червоною ікрою

Рецепт від нутриціолога та
фуд-терапевтки Анастасії Голобородько

Інгредієнти:

  • ікра горбуші – 2-3 столові ложки
  • яйця – 2 штуки
  • щіпка морської солі
  • вершкове масло – 1 чайна ложка
  • улюблені свіжі овочі

Як готувати:

  • Розбий три яйця та збий виделкою або вінчиком, додай дрібку солі.
  • Постав пательню на середній вогонь, розігрій шматочок вершкового масла та розподіли поверхнею. Влий збиті яйця та приготуй омлет. Зайві бульбашки прибирай за допомогою лопатки.
  • Готовий омлет склади вдвоє, а зверху поклади трохи ікри.
  • Додай улюблені свіжі овочі та смакуй!
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Ікра лососевих – це натуральний, поживний продукт, багатий на білок і ненасичені жирні кислоти Омега-3. При цьому червона ікра на новорічному столі – це далеко не тільки канапки. Спробуйте нові рецепти!
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