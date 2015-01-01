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Ікра минтая має дуже ніжний смак, тож її можна додавати до дуже різних страв. Цілком очевидно, що чудово смакуватимуть з ікрою варені яйця або канапки. Але її також можна додавати в різні вершкові соуси, наприклад, ті, що йдуть до пасти. Та і взагалі, важко уявити сніданок, який не могла б прикрасити ікра минтая.