Про вино: 5 візитівок Нового Світу, веганське вино та українець, завдяки якому в Нью-Йорку з'явилися перші виноградники

Що таке «веганське вино»?

Іноді можна зустріти пляшку вина, на якій є значок «веганське». Що це взагалі означає? Хіба вино роблять не з винограду? До чого тут веганство?



Розповідаємо. Це означає, що у вині немає бичачої крові, желатину, казеїну, яєчних білків або риб’ячого клею… Стоп-стоп-стоп. А що? В іншому вині все це є?



Не зовсім. Радше так: все це використовують в технологічному процесі, пов’язаному з очищенням вина. Тваринний білок зв’язується з молекулами у вині і випадає в осад, який винороби відділяють, щоб у тебе в пляшці був красивий прозорий стабільний напій.



Бичачу кров додавати у вино вже заборонено. Але от яєчний білок використовують часто. І хоча на цілу бочку з 225 літрів потрібно всього від 2 до 6 яєць, це продукти тваринного походження, тож таке вино не можна назвати веганським.



І що, вегани п’ють вино з осадом? Теж ні. Серед альтернативних варіантів очищення вина: використання бентоніту – глину з вулканічного попелу. Вино, очищена таким чином, дуже часто маркують якраз саме як таке, що можуть пити й вегани також.

