Їжа майбутнього: що з мультсеріалу «Рік і Морті» ми вже їмо у реальному світі

Їжа майбутнього:
що з мультсеріалу «Футурама» ми вже їмо у реальному світі

Як одна серія «Ріка та Морті» змусила МакДональдз повернути в меню сичуанський соус? Чому фанати ріка Санчеза обожнюють солоні огірки? Та як смакує «солсбері стейк»?

Розповідаємо про їжу з улюбленого серіалу та ділимося деталями щодо того, які міжгалактичних страв можна з'їсти прямо тут і зараз, навіть без «портальної пушки» в кишені. А ще говоримо про те, від яких інопланетних делікатесів точно варто відмовитися.

Сичуанський соус

Певно, найбільш яскрава гастрономічна історія у всесвіті «Ріка та Морті» пов’язана із сичуанським соусом. Пам’ятаєш, як це було? 3 сезон. Рік знаходиться у в’язниці Галактичної федерації, інопланетянин Корнвелій Даніель намагається розкрити таємницю «портальної пушки»: для цього вирушає на пошуки істини лабіринтами справжніх та фейкових спогадів Ріка.

Ідеальні обставини, щоб розповісти агенту про те, що варто заїхати на МакДрайв за курячими нагетсами з сичуанським соусом. Його в далекому 1998 МакДональдз створив на честь виходу мультфільму «Мулан». Врешті, навіть інопланетний агент погоджується з цим, що це «дуже смачний соус».

Ми дізнаємося, за яких саме обставин (доволі трагічних) Рік винайшов «портальну пушку», спостерігаємо за тим, як він вибирається з ув’язнення та повертається до родини. Врешті, наприкінці цієї напруженої серії він кричить, що все його життя, всі його подорожі між світами підпорядковуються одній простій меті: він просто хоче ще раз спробувати сичуанський соус.

Що в реальному світі?

Все так і було: «сичуанський соус» дійсно створила компанія МакДональдз в 1998 році в межах промокампанії мультфільму «Мулан».

Певно, мало б хто згадав про цей факт, якби не Джастін Ройданд, творець «Ріка і Морті».

Після того, як в тізері третього сезону з’явилася згадка про «сичуанський соус», події почали стрімко набирати обертів. Майс Гарач, який на той момент працював бренд-шефом МакДональдз, натякнув на те, що він подумає, що можна зробити, щоб дати фанам шанс його спробувати.

В ніч прем’єри компанія обіцяла розіслати декілька пакунків з соусами творцям серіалу та деяким фанатам. Звісно, ці пакуночки з соусом відразу ж стали об’єктом «палкого бажання»: на інтернет-аукціонах їх перепродавали за шалені гроші. Найвищі ставки сягали від 4 500 до 15 000 доларів.
Врешті 1 жовтня 2017 року в МакДональдз пообіцяли на 1 день повернути соус в ресторани. Але й тут не обійшлося без ексцесів. Фанати в різних містах годинами стояли в чергах, щоб дізнатися, що соус закінчився: компанія не змогла правильно оцінити попит. В лютому 2018 року компанія вирішила виправити ситуацію і розіслала по філіалах понад 20 мільйонів порцій сичуанського соусу.

Ця ситуація стала причиною безлічі суперечок. Хтось обурювався, що міжнародна компанія використала популярність серіалу в маркетингових цілях без відповідного рекламного контракту. А найбільш віддані фани нарікали на те, що «натовп піддався на хитрощі корпорації» та не зрозумів, що саме хотіли донести автори серіалу. Насправді Рік Санчез не шукав сичуанський соус, він заявив про таку дурнувату мету своїх подорожей, щоб ще раз підкреслити власний нігілізм. Після трагедії, які відбулася з його родиною, він не бачив сенсу у житті, тому так гірко пожартував.

Якби там не було, радимо подивитися серію та скласти власну думку щодо цього. Історія ж з хайпом навколо соусу стала надзвичайно відомим та популярним маркетинговим кейсом. З цим навряд хтось зможе посперечатися.

До речі, ще на згадку про ці події можна послухати ремікс Szechuan Sauce від trap City.
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Солоний огірок

Як ми знаємо, Рік Санчез не просто їв солоні огірки, він навіть… на них перетворювався. Одна з найяскравіших серій 3 сезону присвячена тому, як бентежний вчений перетворив себе на огірок, щоб не йти на сеанс сімейної психотерапії. Звісно, «антиогіркова сироватка» кудись поділася, тож Ріка спіткали непереливки.

Коли ти огірок, навіть з інтелектом найрозумнішої людини у всесвіті, у тебе є безліч варіантів занепасти. І треба думати в три рази швидше, аби не померти від зневоднення, затоплення або просто чийогось «кусь».

Що в реальному світі?

Проблема етичного споживання стоїть гостро, а рух веганів та вегетаріанців, які з різних причин відмовляються від продуктів тваринного походження, стрімко набирає обертів.

Рішень є декілька. Серед них поширення «рослинного м’яса», «рослинної риби» тощо (останні роки ми спостерігали бум таких продуктів) та збільшення обсягів виробництва «м’яса з пробірок».

Також, з огляду на те, що промислове тваринництво впливає на зміну клімату, одним з найекологічніших продуктів у майбутньому вчені вважають комах: це «чистий протеїн», який має гарні поживні властивості.

Залишилося подолати культурні табу й почати їсти комах так, як це вже давно роблять в Азії.

Суїцидальні спагетті

Творці «Ріка та Морті» часто підкидають глядачам різні моральні дилеми. Серія про «етичні спагеті» саме з таких.

В чому історія? Щовівторка Рік частував родину надзвичайно смачними спагеті. Правда, виявилося, що з цією стравою не все так просто: на ці спагеті в момент смерті перетворювалися «спагеті люди» з планети 41-Кеплер-Б.

Морті засмучується, коли розкриває цей секрет, але історія набирає несподіваних обертів. Коли Президентка Планети 41-Кеплер-Б дізнається, що «тіла» її громадянсмакують жителям Землі та інших планет, вона запускає велику маркетингову компанію. В якій запевняє всіх в етичності походження делікатесу: заради нього нікого не вбивають, це рештки тих «спагеті-людей», які вирішили вчинити суїцид.

Ба більше, на деяких пакунках голограма розповідає про сповнене злочинів та нещасть життя «спагеті-людини», яка, перетворившись на вечерю, нарешті, «знайшла спокій». Врешті, виявляється, що керівництво планети задля прибутку від продажу страви спеціально створювало нестерпні умови життя на планеті 41-Кеплер-Б.

Рік та Морті відкривають світові правду про ці спагеті, і їхні продажі стрімко падають.
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Що в реальному світі?

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Харчування пов’язано з безліччю етичних викликів. Врешті, якщо ми позиціонуємо себе як омнівори і не відмовляємося від стейка або хоча б спагеті із мітболами, ми розуміємо, що задля цього вбили живу істоту. Хтось приймає це як «природню частину життя», хтось відмовляється і робить вибір на користь веганської дієти. Тим паче зараз на ринку є і «веганські стейки», і «веганське сало», і «веганський лосось», зроблені виключно з рослинних протеїнів.

Але ця серія «Ріка та Морті» апелює не тільки до цього: вона висміює безліч «етичних бізнесів», які в маркетингових цілях розповідають про свою соціальну відповідальність, хоча системно можуть робити досить страшні речі.

Є й ще дві деталі, на які хочеться звернути увагу. Історія з «голограмою злочинця» на банці зі спагеті дуже нагадує цілком реальну лінійку вин 19 Crimes: у свій час бренд став шалено популярним, бо розмістив на пляшках з вином портрети австралійських злочинців. Завдяки технології доданої реальності вони «оживали» та розповідали власні історії.

І останнє: в італійській кухні справді є «вбивчі спагеті»: Spaghetti all'assassina. Цю пасту готують за дуже незвичною технологією: спагеті не варять, а смажать на металевій сковорідці і так повільно карамелізують в гострому томатному соусі.

Солсбері стейк

Після того, як родина Ріка відмовилася від спагеті (хто б не відмовився, якби дізнався, що цю страву готують з рештків інопланетян), він запропонував їм іншу страву: Солсбері стейк. Бет заявила, що це найсмачніша страва, яку вона коли-небудь їла. А ще всі попросили Ріка не розповідати, звідки він бере настільки смачні стейки: ніхто не хотів псувати собі апетит не дуже зручною правдою.

Що в реальному світі?

Цікаво, що «солсбері стейк» - це цілком реальна страва. І готують її без залучення тортур над інопланетними істотами. Його роблять з яловичого фаршу зі спеціями, подають з соусом та картопляним пюре або вареними овочами. А назвали страву на честь Джеймса Солсбері – американського лікаря, яку пропагував м’ясну дієту, а от таку котлету з яловичини зі спеціями та гірчицею або хроном взагалі призначав людям для покращення травлення. Ну що, скажімо так: в ХІХ столітті уявлення про здорове дієтичне харчування були вельми специфічними.

Шоколадні батончики Yummy' Yums

Ці солодощі з’являються в серії, під час якої Морті буквально дичавіє: на фестивалі на планеті Очищення він поводиться зухвало, жорстоко і навіть вбиває декількох мешканців. Коли він приходить до тями, то картає себе за такі вчинки. Рік пояснює йому, що в шоколадних батончиках, якими їх пригостили на планеті, ймовірно, містилася психотропна речовина «пергенол», яка й викликала такі зміни в поведінці. Морті заспокоюється, але потім уважні глядачі помічають тривожні деталі…

До речі, ця серія – пряме посилання до антиутопії «Чистка», за сюжетом якої людство винаходить своєрідний фестиваль: 24 години, під час яких стають легальними будь-які злочини включно з вбивствами. Звісно, ця доба перетворюється у ще ті ігри на виживання.

Що в реальному світі?

Шоколад з наркотиками, який надає енергії та підвищує агресію – це не дивничка з майбутнього, а радше артефакт минулого. Ще під час Другої світової солдатам вермахту видавали шоколад з метамфетаміном, який мав перетворити їх на «машини смерті». А взагалі історія використання психотропних речовин для підняття (нехай і тимчасового) боєздатності армії нараховує не одне століття.

Солодкий сніданок Strawberry Smiggles

Родина Ріка та Морті часто збирається за столом, аби поласувати пластівцями Strawberry Smiggles. Якщо чесно, це далеко не найгірша їжа з тих, що з’являється в серіалі. Певної дивини їй надають хіба що неоковирні та жорстокі промо-ролики з маскотом Тофаном Джонсом: жадібним лепреконом із заячими вухами.

Що в реальному світі?

Strawberry Smiggles відсилають до двох цілком реальних та доволі популярних брендів готових сніданків: Lucky Charms (їхній маскот – це лепрекон, а найбільш популярний продукт – солодкі пластівці з кольоровими маршмелоу в різних формах) та Trix (бренд сухих сніданків із зайцем на пакуванні).

Ці компанії вже дуже давно існують на ринку і частиною щоденного побуту безлічі американських родин. І, звісно, на Amazon можна дістати саме сніданки Strawberry Smiggles – спеціально для фанатів Ріка та Морті.
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