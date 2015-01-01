Що таке «натуральне» вино?

Що мається на увазі, коли хтось говорить, що любить «натуральщину»? А яке тоді інше вино? Не натуральне? В з чого його роблять?



Спокійно. Всі вина роблять з винограду, а масове виробництво «порошкового вина» - міф, який доводить до сказу сомельє.



Натуральними ж називають вина, створені з мінімальним втручанням винороба. Йдеться навіть не про конкретні характеристики (хоча є окремі асоціації виробників натуральних вин, які намагаються розробити стандарти), а про принципи створення вин.



От, наприклад, іспанець Деррік Нелемен щиро вважає, що він не тільки робить хороше вино, але й рятує світ.



Про що йдеться? По-перше, він не використовує пестициди на виноградниках. І це впливає не тільки на якість вина, чистоту ґрунтів та лози, але й на безпеку співробітників. Останні дослідження доводять, що у виноробів, які працювати на виноградниках із застосуванням пестицидів, частіше розвивається хвороба Паркінсона. У Дерріка Нелемана є всі сертифікати, що він використовує тільки органічні добрива.

