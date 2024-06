Дуже добре, а що з вином? Воно як? Гідне. Ще й за дуже демократичними цінами. Обирай свою пляшку: Neleman Yawn Rose DO Valencia . Яскраве розе лососевого кольору. Свіжий аромат з фруктовими нотками, приємна дуже легка кислотність. Сміливо готуй до пасти. І обов'язково спробуй це вино зі скибкою кавуна! Neleman All Day Long Macabeo Chardonnay DO Valencia . Легке тропічне шардоне з яскравими фруктовими тонами, нотами яблука та лимону. Просто концентроване літо в келиху! Neleman Yawn Verdejo DO Valencia . Вино з популярного іспанського сорту вердехо. І в ароматі, і в смаку – солодкі фрукти та тропіки. Стиглий персик, ананас, банан оце все. Розливай по келихах, додавай будь-яку страву з морепродуктів або навіть суші. І тобі гарантовано буде смачно.