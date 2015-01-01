Партнерський проєкт

Про вино: cava, натуральні вина Іспанії та як пити так, щоб на ранок не боліла голова

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.

Цього разу разом з Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми вирушаємо до Іспанії. А ще, врешті-решт, з'ясуємо, чому іноді після вина болить голова та як цьому запобігти.

Що таке Cava?

Якщо коротко, це – іспанське ігристе. Але неабияке, звісно. Є доволі чіткі умови щодо особливостей виробництва. Є чіткий список іспанських регіонів, де можуть робити це вино: це 159 муніципалітетів, більшість з яких припадає на провінції Барселона, Таррагона та Ла Ріоха. Є чітко визначені сорти винограду, який можна використовувати. Найчастіше це Макабео, Парельяда, Шардоне, Піно-нуар та Ксарельо. І, звісно, тільки класичний метод шампанізації: повторне бродіння в пляшці, ремюаж, дегоржаж оце все. Все для того, щоб у нас був і красивий перляж (танок бульбашок), і збалансований багатошаровий смак.

Не знаєш, з чого почати? Почни з рожевої кави: Hoya de Cadenas Cava Brut Rose. Це округле, цікаве вино з дрібними бульбашками. Майже смородиновий колір, яскравий фруктовий аромат з легкими нотами випічки, збалансована кислотність, кремова текстура та дуже довгий післясмак… Здається, фаворита для спекотних днів знайдено.
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@sobersomm

Хто вже куштував - як вам?

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU

Що таке «натуральне» вино?

Що мається на увазі, коли хтось говорить, що любить «натуральщину»? А яке тоді інше вино? Не натуральне? В з чого його роблять?

Спокійно. Всі вина роблять з винограду, а масове виробництво «порошкового вина» - міф, який доводить до сказу сомельє.

Натуральними ж називають вина, створені з мінімальним втручанням винороба. Йдеться навіть не про конкретні характеристики (хоча є окремі асоціації виробників натуральних вин, які намагаються розробити стандарти), а про принципи створення вин.

От, наприклад, іспанець Деррік Нелемен щиро вважає, що він не тільки робить хороше вино, але й рятує світ.

Про що йдеться? По-перше, він не використовує пестициди на виноградниках. І це впливає не тільки на якість вина, чистоту ґрунтів та лози, але й на безпеку співробітників. Останні дослідження доводять, що у виноробів, які працювати на виноградниках із застосуванням пестицидів, частіше розвивається хвороба Паркінсона. У Дерріка Нелемана є всі сертифікати, що він використовує тільки органічні добрива.
@sobersomm

Хто вже куштував - як вам?

♬ original sound - Sobersomm
Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
Також його вина – веганські. Для фільтрації вин він використовує гороховий протеїн, а не тваринні білки.

Ще він спеціально не будував систему зрошування на виноградниках, хоча й вони розташовані в досить посушливому кліматі. Причина? Він хоче зменшити використання води. Крім того, лози в таких умовах дають все ж таки більш якісний виноград, хоча взагалі виробництво вина стає більш ризикованим, а врожаї меншими.

Що ще? На кожні 175 вироблених пляшок вина компанія Neleman висаджує щонайменше 1 дерево в природному парку Hoces del Cabriel, щоб зменшити вуглецевий слід від своєї діяльності, використовує тонші та легші скляні пляшки та корки, які піддаються переробці.
Дуже добре, а що з вином? Воно як? Гідне. Ще й за дуже демократичними цінами. Обирай свою пляшку:

Neleman Yawn Rose DO Valencia. Яскраве розе лососевого кольору. Свіжий аромат з фруктовими нотками, приємна дуже легка кислотність. Сміливо готуй до пасти. І обов'язково спробуй це вино зі скибкою кавуна!

Neleman All Day Long Macabeo Chardonnay DO Valencia. Легке тропічне шардоне з яскравими фруктовими тонами, нотами яблука та лимону. Просто концентроване літо в келиху!

Neleman Yawn Verdejo DO Valencia. Вино з популярного іспанського сорту вердехо. І в ароматі, і в смаку – солодкі фрукти та тропіки. Стиглий персик, ананас, банан оце все. Розливай по келихах, додавай будь-яку страву з морепродуктів або навіть суші. І тобі гарантовано буде смачно.
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Чому від вина болить голова? І що робити, щоб цього не було?

Існує поширена думка, що голова болить від доданого у вино діоксиду сірки. І тому є люди, які уникають пляшок з відповідною позначкою.

Але все не так просто.

По-перше, діоксид сірки є продуктом бродіння і природним чином утворюється в будь-якому вині. По-друге, частина людей, які справді мають алергії на цю речовину, доволі низька. І головний біль не є основним симптомом.
@sobersomm

І ще одне - не пийте багато).

♬ original sound - Sobersomm
Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
Більше вин з Іспанії!
Насправді головний біль після споживання вина найчастіше має три причини:
  • Таніни (вони в більшій концентрації містяться у червоних винах). Як перевірити свою реакцію на таніни? Спробувати міцний чай та оцінити свій стан. В ньому вони теж є.
  • Тираніни. Також переважно містяться в червоних винах. Це алкалоїв, дія якого схожа на адреналін. Також одним з наслідків може стати поява головного болю.
  • Цукор. Взагалі, споживання алкоголю для організму – це стрес. Якщо йдеться про солодкі вина – стрес подвійний. А якщо ти заїдаєш солодке вино тістечком, то все ще складніше.
Більше вин з Іспанії!
І що робити?
  • По-перше, споживати вино відповідально. З розумінням того, що будь-який алкоголь – це не тільки насолода, а ще й токсин.
  • По-друге, обирати більш сухі вина.
  • Не поєднувати вина з великою кількістю солодкого.
  • Пити багато води. 1 склянка води та кожен келих вина під час вечора – запорука того, що на ранок твоє тіло скаже тобі «дякую!»
Разом з сомельє Мариною Ревковою якраз підібрали для тебе декілька пляшок білого сухого на літо. Звісно, іспанських, бо це чи не найкращі вина за співвідношенням «ціна – якість». Якщо шукаєш вино «не за всі гроші світу», це саме те, що треба.
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La Barbacoa Verdejo. Біле сухе з популярного іспанського сорту вердехо. В ароматі – фрукти, мигдаль та трошки цедри. Свіже, фруктове, чудово пасує до легких закусок та салатів.Замовляй це вино прямо зараз!

Paco&Lola Albarino. Іспанська «натуральщина» від виноробні Paco & Lola. Свіже, фруктове, яскраве та добре збалансоване. В ароматі трави, квіти та тропіки. Поєднуй з будь-якими стравами з морепродуктів та цінуй кожну мить цього літа.
Замовляй це вино прямо зараз!
Партнерський проєкт

Плани на вечір:
вулканічне вино, брускети
та фільм «Вулкан»

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те, як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Потрібно зробити лише три кроки: замовити пляшку вина, яке ми обрали для тебе разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях», швидко приготувати чергову величну страву за рецептом від Марко Черветті та подивитися гідне українське кіно.
Партнер проєкту
Обирай напої, які тобі до смаку, за доступною ціною, а MAUDAU швидко доставить їх тобі!
Привезіть мені вино з Іспанії!
Зображення: unsplash, pxhere, freepick
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