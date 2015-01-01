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Про вино: що таке «феміністичні вина», найкращі сицилійські мускати та таємниці острова Пантеллерія

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.

Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми вирушаємо до Сицилії. Дізнаємося, який виноград називають zibibbo і чому він вартий уваги. Познайомимося із жінкою, яка розвинула “феміністичне виноробство” на Сицилії, а також розберемося, які таємниці та скарби приховує вулканічний острів Пантеллерія.

Що означає ZIBIBBO на пляшках з вином?

Йдеться про популярний сорт винограду. Науковці називають його «Мускат Александрійський», а от винороби на Сицилії кажуть zibibbo. Вважають, що це один з найстаріших білих сортів винограду у світі.

Стародавня лоза Александрійського Мускату походить із Північної Африки: єгиптяни робили з нього вино ще 5000 років тому. На Сицилію ці лози, ймовірно, завезли фінікійці або греки ще у VIII столітті до нашої ери, а потім цей виноград «мандрував» Європою з розвитком та розширенням меж Римської імперії.

Сицилійська назва винограду походить від арабського слова zabib, яке означає «родзинки». Вирощування цього винограду під пекучим сонцем на вулканічному ґрунті Сицилії вимагає неабияких зусиль.
@sobersomm

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
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Грона збирають виключно вручну майже наприкінці сезону. У результаті створюють чудові десертні та білі тихі вина, яка вражають надзвичайно яскравим тропічним ароматом.

Хочеш спробувати? Можеш почати знайомство з пляшки Anterra Moscato Terre Siciliane IGT. Це бюджетне, але гідне вино. Питке та яскраве. Без надмірної солодкості, але з насиченим фруктовим смаком, який відтіняють приємні кислі, майже цитрусові ноти.

Donnafugata? Що це за «жінка, що біжить»? І до чого тут сицилійські вина?

Donnafugata – це назва однієї з найцікавіших виноробень Сицилії. Перекладається вона як «жінка, що біжить». Та й на логотипі компанії ми бачимо обличчя жінки із золотавим волоссям. Хто вона? Куди вона біжить і звідки?

Насамперед це історія про королеву Марію Кароліну, жінку неабияких політичних амбіцій. Вона виступила проти Наполеона під час його італійських походів, однак отримала поразку й певний час мала переховуватися з родиною на Сицилії. Саме там, де зараз розташовані виноградники виноробні Donnafugata. А ще Марія Кароліна мала 17 дітей, і деякі з них також мали неабиякий вплив на історію Європи.
Але на цьому жіночі сюжети, які розповідають вина Donnafugata, не вичерпуються. Бо йдеться не тільки про історичні події давніх часів, але і про історію жіночого виноробства на Сицилії. І, безумовно, піонеркою цього руху стала сама Габріелла Рало, співзасновниця виноробні Donnafugata.

Вона іноді порівнює себе з Марією Кароліною та говорить, що вона також «втікачка»: тільки вона втекла не від політичних заворушень, а від передбачуваної роботи вчительки, щоби повністю присвятити себе виноробству на Сицилії.

Вона вела справи на власний розсуд, нерідко дивуючи людей навколо. Придумала дещо дивну назву для виноробної компанії. Замовила яскравий нетиповий логотип у художника Стефано Вітале. Разом вони розробляли неймовірної краси етикетки, присвячені різним жіночим образам та Сицилії.
Більше вин з Сицилії!
Завжди обирала нестандартні рішення і, врешті, створила "феміністичний" винний бренд, який став однією з візитівок острова.

З чого почати знайомство з винами Donnafugata? Марина Ревкова радить обрати пляшку Donnafugata Lighea Zibibbo. Це легке, свіже вино, в якому екзотичні фрукти вдало поєднуються з мінеральними нотками. Ніби спеціально створено для літних посиденьок на балконі.

Завдяки яскравій етикетці ти точно впізнаєш його на будь-якій поличці. Жінка із зеленими очима, що виринає з морської води – поетичний образ Лігеї з оповідання Джузеппе Томазі ді Лампедузи. Взагалі, на етикетках виноробні Donnafugata можна знайти дуже багато посилань на його творчість.
Більше вин з Сицилії!
Більше вин з Сицилії!

Чому всі поціновувачі вин знають, де розташована Пантеллерія?

Пантеллерія – вулканічний острів у Сицилійській протоці, відомий на весь світ завдяки винам Moscato di Pantelleria and Moscato Passito di Pantelleria. Обидва вина роблять з того самого Мускату Александрійського, про який ми вже розповідали сьогодні.

Тут лози цього винограду вирощують на спеціальних терасах на схилах острова: ця традиція, яка має безліч нюансів, навіть внесена до списку нематеріальної культурної спадщини людства UNESCO.
Більше вин з Сицилії!
Тож пляшка Donnafugata Kabir Moscato Di Panteleria — це не просто чудове десертне вино, яке точно сподобається і тобі, і твоїм друзям, і навіть твоїй мамі, але і спосіб «доторкнутися» до культурної спадщини Італії.

Вино солодке, але збалансоване. Пахне цитрусовим квітом та свіжоспеченим хлібом. Розлий його по келихах. Візьми шматок багета, намаж його солодкою горгонзолою, додай шматочок персика або дині. І це буде найкращий фуд-пейрінг цього літа!
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Плани на вечір:
вулканічне вино, брускети
та фільм «Вулкан»

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те, як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Потрібно зробити лише три кроки: замовити пляшку вина, яке ми обрали для тебе разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях», швидко приготувати чергову величну страву за рецептом від Марко Черветті та подивитися гідне українське кіно.
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Зображення: unsplash, pxhere, freepick
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