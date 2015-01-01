Про вино: що таке «феміністичні вина», найкращі сицилійські мускати та таємниці острова Пантеллерія

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.
Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми вирушаємо до Сицилії. Дізнаємося, який виноград називають zibibbo і чому він вартий уваги. Познайомимося із жінкою, яка розвинула “феміністичне виноробство” на Сицилії, а також розберемося, які таємниці та скарби приховує вулканічний острів Пантеллерія.