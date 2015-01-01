Про вино: що таке «феміністичні вина», найкращі сицилійські мускати та таємниці острова Пантеллерія

Але на цьому жіночі сюжети, які розповідають вина Donnafugata, не вичерпуються. Бо йдеться не тільки про історичні події давніх часів, але і про історію жіночого виноробства на Сицилії. І, безумовно, піонеркою цього руху стала сама Габріелла Рало, співзасновниця виноробні Donnafugata.



Вона іноді порівнює себе з Марією Кароліною та говорить, що вона також «втікачка»: тільки вона втекла не від політичних заворушень, а від передбачуваної роботи вчительки, щоби повністю присвятити себе виноробству на Сицилії.



Вона вела справи на власний розсуд, нерідко дивуючи людей навколо. Придумала дещо дивну назву для виноробної компанії. Замовила яскравий нетиповий логотип у художника Стефано Вітале. Разом вони розробляли неймовірної краси етикетки, присвячені різним жіночим образам та Сицилії.

