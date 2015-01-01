Про вино: чому німці обожнюють кольорові пляшки для вина та як обрати найсмачніший рислінг

Чому всі люблять рислінги?

По-перше, рислінг – це міжнародний сорт винограду. І хоча, безумовно, коли ми говоримо про рислінг, то в першу чергу думаємо про Німеччину (як-не-як, візитівка виноробства країни), чудові рислінги можна знайти в майже будь-якій точці земної кулі: від Франції до Австралії.



А це означає, що є рислінги на будь-який смак та гаманець, від легких базових вин, які смакуватимуть у спеку на балконі, до унікальних пляшок, які продаються на аукціонах за шалені гроші. Найкращі рислінги мають великий потенціал для витримки, і це також плюс.



При всій цій різноманітності можна виділити декілька подібних рис. Зазвичай у рислінгів доволі виразна та приємна кислотність. Тож їх можна вдало поєднувати навіть із досить насиченими, пряними стравами.

