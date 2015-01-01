Про вино: чому німці обожнюють кольорові пляшки для вина та як обрати найсмачніший рислінг

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.
Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми шукаємо найкращі рислінги в різних країнах світу. А під час подорожі дізнаємося, чому рислінг став настільки популярним, чому німці обожнюють кольорові пляшки для вина і як сомельє з одного ковтка може визначити, на якому саме схилі, східному чи західному, ріс виноград.