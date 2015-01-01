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Про вино: чому німці обожнюють кольорові пляшки для вина та як обрати найсмачніший рислінг

Разом з MAUDAU поєднуємо дві пристрасті: культове кіно та якісний алкоголь. Розповідаємо про те, які алкогольні напої споживають герої різних кіновсесвітів, та радимо напій на вечір у нашій рубриці Напої-кіногерої.

Не знаєш, що сказати, коли всі в компанії обговорюють улюблені теруари та «нотки ранкової зорі» в келиху? MAUDAU поспішає на допомогу: у рубриці Про вино ми разом із професійними сомельє розповідаємо про вино максимально простою мовою.

Цього разу разом із Мариною Ревковою, сертифікованою сомельє ASI, амбасадоркою MAUDAU ми шукаємо найкращі рислінги в різних країнах світу. А під час подорожі дізнаємося, чому рислінг став настільки популярним, чому німці обожнюють кольорові пляшки для вина і як сомельє з одного ковтка може визначити, на якому саме схилі, східному чи західному, ріс виноград.

Чому всі люблять рислінги?

По-перше, рислінг – це міжнародний сорт винограду. І хоча, безумовно, коли ми говоримо про рислінг, то в першу чергу думаємо про Німеччину (як-не-як, візитівка виноробства країни), чудові рислінги можна знайти в майже будь-якій точці земної кулі: від Франції до Австралії.

А це означає, що є рислінги на будь-який смак та гаманець, від легких базових вин, які смакуватимуть у спеку на балконі, до унікальних пляшок, які продаються на аукціонах за шалені гроші. Найкращі рислінги мають великий потенціал для витримки, і це також плюс.

При всій цій різноманітності можна виділити декілька подібних рис. Зазвичай у рислінгів доволі виразна та приємна кислотність. Тож їх можна вдало поєднувати навіть із досить насиченими, пряними стравами.
@sobersomm

Далі буде про висоту над рівнем моря та яблочну кислоту у вині, якщо цікаво)

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Марина Ревкова, сертифікований сомельє ASI, амбасадор MAUDAU
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А ще вони мають добре структурований смак та аромат: квіти, солодкі фрукти, яскрава мінеральність та іноді бензольні нотки.

З чого почати? Якщо шукаєш рислінг «не за всі гроші світу», спробуй Abtei Himmerod Riesling Trocken з Мозеля, одного з найвідоміших винних регіонів Німеччини.

В цьому вині є все, про що має бути у рислінгу: чистий аромат із цитрусовими нотками і свіжий збалансований смак: тривала кислотність, приємна мінеральність та фрукти. Те, що треба під нашу шалену літню спеку.
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Чого пляшки з рислінгом такі яскраві? І про що це свідчить?

Це все радше просто традиція. Взагалі вважається, що кольорове скло краще захищає вино у пляшці від сонячних променів.

Рислінг із регіону Райнгау зазвичай випускали в коричневих пляшках, з Мозеля – у яскраво-зелених. Років 30 тому деякі німецькі виробники в маркетингових цілях почали розливати рислінг у яскраво-сині пляшки, щоб відрізнятися на поличках.
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Колір пляшки – це не якийсь таємний знак, який може розповісти щось суттєве про якість вина. Як і раніше, щоб зробити вдалий вибір, треба читати етикетку.

Але якщо побачиш стильну, темно-зелену пляшку Donatushof Saar Riesling Feinherb, бери її без зайвих вагань. Це чудовий рислінг з Мозеля: свіжий, мінеральний, з ніжними фруктовими нотами та довгим післясмаком. Пасує буквально до всього, що ти хочеш їсти влітку: легкого м’яса, печених овочів, морепродуктів та м’яких сирів.
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Рислінги – це чисто німецька тема?

Ні, рислінги є навіть в Австралії! Наприклад, у долині Баросса, найвідомішому виноробному регіоні на півдні Австралії, розташовані виноградники Peter Lehmann Wines, компанії, яка вже понад 40 років робить доволі непогане новосвітське вино.

Звісно, воно яскраве, насичене, але збалансоване. В ароматі – лайм та білі квіти, у смаку – хрустка кислотність. Візьми пляшку Peter Lehmann Riesling Portrait, декілька свіжих устриць або приготуй будь-які улюблені морепродукти, відкоркуй пляшку цього вина і відчуй себе десь біля океану.
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Що таке «експозиція виноградної ділянки»? І навіщо розбиратися в таких тонкощах, якщо я просто хочу смачне вино?

Тут треба буде згадати курс біології десь за 6 клас. Уявіть собі виноградну лозу та ягоди на ній, що тільки починають дозрівати. У таких ягодах дуже висока концентрація кислот та танінів. Коли ягода зріє, вона отримує воду з коріння, а от глюкозу, тобто цукор, з листя. Ти точно знаєш, що таке фотосинтез: перетворення енергії світла в листі на органічні сполуки. Тож від того, де розташовані виноградники щодо сходу сонця і скільки світлової енергії вони отримують, залежить смак ягід, а відтак і вина. І досвідчені сомельє можуть визначити «експозицію ділянки», просто дегустуючи вино.
Наприклад, куштуючи Riesling Grand Cru Frankstein, вони точно скажуть щось таке: Франція, гранітні ґрунти, південно-східна експозиція, виноградники отримують багато світла в першій половині дня. Бо в смаку є і виразна мінеральність, і свіжа кислотність, і приємна солодкість, і квітучі нотки… Це безумовне непересічне складне вино. Недарма ж воно має французьку категорію «Гранд Крю»: виноград для нього вирощують на спеціальних ділянках, які мають відповідати купі різних критеріїв, що впливають на якість вина: від низької врожайності (чим менше врожайність, тим більш насичений смак самих ягід) до спеціальних технік обробки.

Тож якщо ти шукаєш рислінг, який справді може вразити, сміливо бери пляшку Riesling Grand Cru Frankstein. До речі, це саме той тип рислінгу, який має великий потенціал для витримки.
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Плани на вечір:
вулканічне вино, брускети
та фільм «Вулкан»

У рубриці Плани на вечір ми продовжуємо розповідати про те, як без особливих витрат та зусиль організувати особливий вечір. Потрібно зробити лише три кроки: замовити пляшку вина, яке ми обрали для тебе разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях», швидко приготувати чергову величну страву за рецептом від Марко Черветті та подивитися гідне українське кіно.
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Обирай вина, які тобі до смаку, за доступною ціною,
а MAUDAU швидко доставить їх тобі!
Привезіть мені найкращий рислінг!
Зображення: unsplash, pxhere, freepick
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