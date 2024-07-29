12 фактов о знаменитом французском оперетеве

1. Название аперитива произносится «Сюз». Есть две версии ее происхождения: согласно первой – напиток назван в честь сестры основателя бренда Фернана Муро, Сюзанны, согласно второй – в честь реки в швейцарском кантоне Берн, на берегах которой Муро, в начале своей карьеры дистиллера, собирал корни горечавки (он же джинджура, он же горчанка).

2. Отправная точка истории Suze — 1885 год, когда Фернан Муро унаследовал запущенную дистиллерию в Мезон-Альфоре (пригород Парижа на юго-востоке). Чтобы избежать банкротства, он предложил партнерство Анри Порте — сыну управляющего банка, в котором обслуживался Муро.

3. Порте оказался не только талантливым менеджером — именно он придумал в 1913 году оранжевую бутылку Suze узнаваемой формы, которую используют до сих пор.

4. На бутылке Suze указан год основания бренда – 1889. На самом же деле напиток начал называться Suze только в 1898 году, а до того он назывался Picotin. Именно в качестве Picotin он участвовал во Всемирной выставке 1889 года в Париже и получил золотую медаль.

5. У Пабло Пикассо есть картина Бутылка Suze (La Bouteille de Suze). Он создал его в 1912 году.

6. Сначала Suze имела крепость 32%, после Первой мировой войны ее уменьшили до 20%, после Второй мировой — до 15%, а с 2009 года снова повысили до 20%.

7. Для производства Suze используют два вида желтой горечавки – дикий и культивированный. В Альпах дикую горечавку собирают специальные собиратели — «жансьонеры» с помощью особых вил с двумя зубами (так называемая «вилка дьявола»). Ими жансьонеры поддевают корневища горечавки и вытаскивают их из земли.

8. Нужно в среднем 20 лет, чтобы дикая горечавка достигла зрелости. Культивированной горечавке достаточно 10 лет.

9. Собранные корни измельчают, заливают спиртом и оставляют мацерироваться на год. Затем этот настой дистиллируют, смешивают с секретным настоем ароматических трав, добавляют сахар и бутылируют.

10. Suze производят в городе Тюир на юге Франции. На том же заводе производят и другие знаменитые французские напитки – аперитив Byrrh и абсенты Pernod (все эти бренды принадлежат компании Pernod Ricard).

11. Самый популярный коктейль, где используется Suze, – White Negroni. Его придумал в 2001 году британский бармен Уэйн Коллинз: оказавшись в Бордо, он якобы не нашел Campari и сладкого вермута и заменил их тем, что было - Suze и Lillet Blanc.

12. Чаще Suze пьют: 1) охлажденным, в бокале со льдом; 2) с тоником (в пропорции 1:2 в пользу тоника, плюс долька лимона и лед); 3) с игристым (в пропорции 1:4, плюс долька лимона и лед).