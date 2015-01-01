Про вино: 10 найкращих вин України на думку світових експертів

Чудове ігристе, створене класичним методом шампанізації. Це означає, що вторинне бродіння та утворення “бульбашок” відбувається безпосередньо у пляшці.



Ця пляшка з Одещини, а саме з Придунайської Бесарабії, де вже багато років експериментує з цікавими українськими винами сімейна виноробня “Колоніст”.



Чим захоплює це вино? Складним ароматом, в якому є і ваніль, і вершки, і запах хлібної скоринки. Витонченим перляжем (танком бульбашок), повнотілим смаком, свіжістю, ніжністю та тривалим посмаком.



Фантастично смакує як аперитив, але не губиться у поєднанні з салатами та морепродуктами також.

