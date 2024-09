Про вино: 10 найкращих вин України на думку світових експертів

Що це за проєкт Wines of Ukraine?

Wines of Ukraine – це проєкт, який популяризує українські вина на світовій арені. Йдеться про інформаційні підтримку (наприклад, сайт, на якому можна знайти багато цікавого про історію українського виноробства, винні регіони України тощо), участь у світових профільних заходах та, звісно, нові можливості для експорту. Мрія Wines of Ukraine – українські вина на поличках супермаркетів та у винних картах ресторанів в усіх куточках світу.



Зокрема, команда Wines of Ukraine залучила «майстрів вина» (Masters of wine), найбільш авторитетних світових експертів, щоб вони визначили, які з українських вин маю презентувати країни в першу чергу. Дегустація відбулася наприкінці липня у Варшаві: саме там судді обрали найкращі зразки.