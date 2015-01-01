Партнерський проєкт

Плани на вечір:
ШІ-напій NanoFizz, футуристичний салат та мистецтво майбутнього

Плани на вечір: Іспанські фільми, курка
по-китайськи та французьке вино

У рубриці «Плани на вечір» ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті щотижня експериментуємо з найцікавішими поєднаннями страв, напоїв та розваг для того, щоб будь-яка твоя вечеря була незабутньою.

Цього разу ми вирушаємо… в майбутнє! П’ємо винний коктейль, створений штучним інтелектом, готуємо футуристичний салат та відкриваємо світ мистецтва на межі людської креативності та новітніх технологій.

ШІ-напій NanoFizz
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Рекомендує «Сомельє в зелених штанях» – спільнота, де розповідають історії про вино і винний світ натхненно та зрозумілою мовою:
Уяви собі напій, створений штучним інтелектом: він концепції смаку до рецептури, від назви до дизайну пакування. NanoFizz – саме такий!

Цікаво, що створили його на виноробні, яка вже майже сто років експериментує з цікавими винами. Йдеться про німецьку компанію KATLENBURGER: тут вже четверте покоління виноробів працює за принципом: «Єдине, що залишається незмінним – це постійний пошук нового».

І NanoFizz саме про це. Задля його створення поєднали досвід та традиційне дбайливе ставлення до кожного інгредієнту з найбільш сучасним трендом: використанням можливостей штучного інтелекту.

Який NanoFizz на смак? Як подорож у майбутнє! В ньому екзотичні фрукти поєднуються з приємною гірчинкою. Це яскравий та свіжий напій, який дивує, захоплює і точно не залишає байдужим.
Футуристичний салат з апельсинами та анчоусами
На початку ХХ століття італійський художник Томазо Марінетті розробляв методологію футуризму, яка стала основою "Маніфесту футуристичної кулінарії", а згодом і "Кулінарної книгу футуризму".

Політичні погляди Марінетті, а він був яскравим прихильником Муссоліні, точно не те, що варто наслідувати. Проте його ідеї щодо того, як саме гастрономія пов’язана зі стилем життям та стилем мислення, а також експерименти із залученням всіх органів чуття під час споживання їжі надихали та надихають шеф-кухарів і дотепер.

Він наполягав на тому, що маленькі порції їжі мають створювати максимум вражень, експериментував з озонаторами, ультрафіолетовими лампами, новітніми автоклавами, дистиляторами, а кожну вечерю перетворював на захопливу виставу, в якій запахам, звукам та навіть вібрації впливали на сприйняття їжі.

З тих пір минуло багато років, а «мультисенсорна гастрономія» стала популярним кулінарним напрямком.

Ми не радимо повторювати вдома експерименти в стилі Хестона Блументаля, одного з найяскравіших сучасних представників цього гастрономічного стилю, проте радимо крок за кроком розширяти власні гастрономічні обрії.

Наприклад, почати з того, щоб поєднати в одній страві дуже неочікувані інгредієнти: апельсин, анчоуси та каперси. Тільки не хвилюйся! Цим рецептом з нами поділився Марко Черветті, гедоніст та перфекціоніст на кухні, і це один з його улюблених салатів!

Тож приготуй пляшечку інноваційного NanoFizz та налаштовуйся на експерименти.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів
холдингу Fozzy Group
Інгредієнти:

— Апельсин – 1 шт.
— Пармезан – 5 г
— Стебло селери – 20 г
— Анчоуси – 10 г
— Каперси – 15 г
— Оливки – 20 г
— Маслини – 20 г
— Оливкова олія – 4 г
— Чилі
— Сушений орегано,
— Чорний перець

Як готувати:

Крок 1. Добре почисть апельсин – обережно зріж шкірку, наріж кружечками. Розклади їх на тарілці.

Крок 2. Наріж тоненькими скибочками стебло селери. Філе анчоусів просуши на паперовому рушнику та поріж смужечками.

Крок 3. Виклади на апельсини шматочки селери, філе анчоусів та каперси.

Крок 4. Дрібно наріж оливки та маслини. Поріж чилі. Виклади на тарілку з апельсинами.

Крок 3. Прикрась салат сушеним орегано, додай на смак сіль та чорний перець. Обов’язково полий салат оливковою олією, а зверху натри пармезан. Готово!

Цей салат можна приготувати за 5 хвилин, але його яскравий смак точно стане зіркою вечора.
Тож, у тебе є футуристичний напій, розроблений штучним інтелектом, а також дуже незвичайний салат… Все, що залишилося, додати в цей вечір трохи мистецтва майбутнього.

Спеціально для тебе підготували добірку трьох митців, які використовують у своїй творчості штучний інтелект та створюють роботи, які вражають.
Рефік Анадол
Цей митець, який народився в Туреччині, але живе в США, робить неймовірні за масштабом мистецькі проєкти із залученням штучного інтелекту. Наприклад, він передав нейромережі понад 45 терабайтів даних, створених за 100 років роботи Філармонії Лос-Анджелеса, щоб створити яскраву візуалізацію майбутнього Філармонії. Для іншого проєкту він використав 1 700 000 документів з різних архівів, щоб розробити імерсивну медіа інсталяцію Archive Dreaming.
Софія Креспо
Софія Креспо за допомогою штучного інтелекту створює світи, населені дивовижними істотами. Вона захоплюється біологією і розробляє проєкт Neural Zoo: в її роботах можна «впізнати» фігури тварин, які ніколи не існували, але могли б існувати в якомусь з паралельних вимірів.
Терін Саузерн
Терін – одна з найбільш відомих та титулованих жінок у світі ШІ-мистецтва. Вона була першою сольною виконавицею, яка випустила альбом, створений за допомогою ШІ, а музичні ШІ-відео на YouTube набирають мільйони переглядів.
Партнери проєкту
Команда “Сільпо” робить усе, аби подарувати тобі якомога більше чудових моментів цієї осені. Наприклад, знаходить по світу найкращі вина. Заходь до найближчого магазину або замовляй додому прямо зараз.
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