Плани на вечір: вина з фіордів, стейк з лосося та північне сяйво
Плани на вечір: вина з фіордів, стейк з лосося та північне сяйво
Як завжди, ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті підшукали для тебе найцікавіше вино, вдалий фуд-перінг та ідею, як провести будь-який вечір із задоволенням.
Це нові «Плани на вечір» для тебе! Як завжди, ми разом зі спільнотою «Сомельє в зелених штанях» та бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті шукаємо найцікавіші вина, а також підбираємо страви і розваги, що до них пасуватимуть, щоб тобі не треба було вчергове ламати голову над тим, як зробити будь-який вечір смачним та цікавим.
Цього разу пропонуємо щось дуже незвичайне. По-перше, це вино, яке роблять на одному з фіордів Данії. По-друге, рецепт лосося в ніжному соусі з вина та вершків. По-третє, найкрасивіші кадри північного сяйва.
Хочеш отримати бонуси на покупку цього вина та продуктів в Сільпо?
Так-так, треба почати з того, що в Скандинавії роблять вино! Неочікувано? Еге ж! Тривалий час вважалося, що виноробство в цьому регіоні неможливе в принципі.
І хоча сучасні археологічні розвідки свідчать про те, що вікінги ще багато століть тому знали, як смакував виноград, і могли полюбляти вино, якихось переконливих доказів тривалої історії виноробства на території сучасної Данії немає. А якщо воно й було, то з початком малого льодовикового періоду в 1400 році, точно призупинилося.
Що ж відбувається? Ще одна кліматична зміна, а саме глобальне потепління, спонукає північні країни експериментувати з висаджуванням виноградної лози. Крім цього, взнаки далися експерименти з виведенням морозостійких сортів винограду. Все змінюється дуже швидко. Ще якихось 25 років тому в Данії було заледве 10 виноробень, зараз – понад 100. Про вина Скандинавії пишуть топові світові медіа, а найцікавіші пляшки успішно продаються в усіх куточках земної кулі.
Історія виноробні Dyrehojgaard – дзеркало данського виноробства в принципі. У 2007 році Том Крістенсен викупив стару ферму в північній частині фіорду Калундборг, а у 2008 посадив там перші лози. Разом з Державним інститутом вина у німецькому Фрайбурзі відібрав сорти, які б витримали північний клімат: Соляріс та Каберне Кортіс. Не минуло й 20 років, як Dyrehojgaard став найбільшим виробником вин у Данії.
І ось тепер ми радимо тобі придбати на вечір пляшку RÖS Solaris – непересічного данського вина. В ароматі – стиглі фрукти та дуб, у смаку – бузина та ваніль, мінеральні ноти та приємна збалансована кислотність. Неочікуваний, але дуже вдалий вибір тоді, коли хочеться розширити винну географію і спробувати щось нове.
До речі, це вино чудово пасує до білого м’яса, риби, морепродуктів та витриманих сирів.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
1. Додай на сковорідку перець горошком та вершкове масло. Обсмаж, поки вершкове масло не стане коричневого кольору.
2. Стейк форелі обкачай в борошні та разом із чебрецем поклади на сковороду. Обсмаж з обох боків і додай трохи білого вина. RÖS Solaris чудово пасуватиме!
3. Після того, як вино трошки випарується, додай вершки. За бажання посоли. Не забувай рухати сковорідку, щоб вершки перетворилися на смачний соус.
4. Перед поданням полий стейк вершковим соусом, посип перцем та прикрась гілочками чебрецю.
Стейк з лосося
Звісно, до білого вина з Данії пасуватиме добрий норвезький лосось. Тим паче нещодавно Марко Черветті, гедоніст та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився з нами чудовим рецептом. І для нього саме потрібне трохи білого вина, тож це – ідеальний збіг та чудовий фуд-перінг.
Марко Черветті
Бренд-шеф ресторанних проєктів холдингу Fozzy Group
З наукового погляду полярне сяйво — це світіння розріджених шарів атмосфери під дією сонячного вітру. З естетичної — це фантастичне красивий феномен, який варто побачити хоча б раз у житті. Де? Що ближче до магнітних полюсів планети, то більша ймовірність спіймати удачу за хвіст.
А поки немає змоги поїхати до Данії або Норвегії, пропонуємо альтернативу: відкоркувати пляшку скандинавського вина, приготувати щось смачне та подивитися відео найкрасивіших епізодів полярного сяйва за останні роки.
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова. Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.