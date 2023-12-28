В Киеве будут работать 44 пункта приема новогодних елок: адреса

В Киеве с 4 до 31 января заработают 44 пункта приема новогодних елок для экологической утилизации.
Об этом сообщили в КГГА.
Пункты будут размещаться в парках и скверах, а также на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
«Из пунктов сбора елки и сосны попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года», — объясняет директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
«Киевзеленстрой» заметил, что на утилизацию будут принимать только живые деревья без декоративных украшений.
Сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:
Голосеевский район
Дарницкий район
Деснянский район
Днепровский район
Оболонский район
Печерский район
Подольский район
Святошинский район
Соломенский район
Шевченковский район
Также сдать елку на утилизацию можно в лесничествах: Броварское лесничество (квартал № 72, пн-пт 08:00–17:00), Белодебровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00– 17:00), Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00–17:00), Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции «Лесничество», пн-пт 08 :00–17:00), Дарницкое лесничество, лесной квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00–17:00), Межигорское лесничество (квартал № 78, пн-пт 09:00–16 :00), Киевское лесничество (квартал № 105, пн-пт 09:00–16:00), Святошинское лесничество (квартал № 117, пн-пт 09:00–16:00), Пуща-Водицкое лесничество (квартал № 111) , пн-пт 09:00–16:00), Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00–17:00).
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Фото: КГГА