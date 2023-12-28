В Киеве будут работать 44 пункта приема новогодних елок: адреса

В Киеве с 4 до 31 января заработают 44 пункта приема новогодних елок для экологической утилизации.

Об этом сообщили в КГГА.

Пункты будут размещаться в парках и скверах, а также на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

«Из пунктов сбора елки и сосны попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года», — объясняет директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

«Киевзеленстрой» заметил, что на утилизацию будут принимать только живые деревья без декоративных украшений.

Сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:

Голосеевский район

сквер на ул. Героев Мариуполя;

сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;

КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00–20:00).

Дарницкий район

парк у озера Лебедино;

парк имени воинов-интернационалистов;

парк «Позняки»;

КП УЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А.

Деснянский район

парк «Молодежный»;

парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк «Кіото»;

КП УЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00–20:00).

Днепровский район

пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;

парк у озера Тельбин;

парк у кинотеатра «Аврора»;

КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00–20:00).

Оболонский район

парк по ул. Бережанской, 10-20;

парк у озера Иорданское;

КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00–20:00).

Печерский район

КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00–17:00; пт 08:00–16:00).

Подольский район

сквер по просп. Правды;

сквер на пл. Щекавицкой;

КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 — 20:00).

Святошинский район

парк «Совки»;

парк «Юность»;

сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

сквер на ул. Котельникова.

Соломенский район

сквер на ул. Сергея Берегового;

Соломенский ландшафтный парк;

парк «Орленок»;

КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00–20:00).

Шевченковский район

парк «Радуга»;

парк «Сырецкий»;

пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00–20:00);

КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00–20:00).

Также сдать елку на утилизацию можно в лесничествах: Броварское лесничество (квартал № 72, пн-пт 08:00–17:00), Белодебровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00– 17:00), Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00–17:00), Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции «Лесничество», пн-пт 08 :00–17:00), Дарницкое лесничество, лесной квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00–17:00), Межигорское лесничество (квартал № 78, пн-пт 09:00–16 :00), Киевское лесничество (квартал № 105, пн-пт 09:00–16:00), Святошинское лесничество (квартал № 117, пн-пт 09:00–16:00), Пуща-Водицкое лесничество (квартал № 111) , пн-пт 09:00–16:00), Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00–17:00).

Ранее мы писали, что на ВДНХ стартовали показы спектакля «Мавка Шоу».

Фото: КГГА