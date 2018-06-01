Secret place: Гаражи на Подоле, где проводят фестивали и рейвы

Самое большое DIYstvo в гаражах прошло в 2016 году — за два дня фестиваль посетили более тысячи человек. Электричество на сцену в лесу тянули от гаражей, а генераторы использовали для перестраховки, потому что в другом крыле кооператива были недовольные владельцы, которые несколько раз отключали питание и вызывали полицию.



По словам Александра, организаторы не контролируют доход участников, которые на месте устраивают продажу вещей, напитков или еды, поэтому они зарабатывают без налога:



"Это вообще неприбыльная история для организаторов, да и мы особых вложений не делали. Были точки с уличной едой, маленькие барчики, концерты, продажа вещей и всякого мерча, крафтового мыла, открыток. По сути, фестиваль DIYstvo — это то, что нас объединяет, но никому из нас не принадлежит", — говорит Александр.

