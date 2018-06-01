Secret place: Гаражи на Подоле, где проводят фестивали и рейвы

SECRET PLACE
Гаражный кооператив на Подоле, где проводят фестивали и рейвы
Это место, спрятанное между Подолом и Львовской площадью, мало известно даже самым любопытным киевлянам. Старый полузаброшенный гаражный кооператив находится в густых зарослях на Петровской, 30-34. В последние годы улица-призрак, ведущая в тупик, стала одним из центров киевского андеграунда.
Место
Когда-то улица Петровская была жилой и вела от Глыбочицкой к Вознесенкому спуску. Дорога была выложена брусчаткой, остатки которой сохранились до сих пор. Но вследствие оползней в конце 80-ых дома обрушились, и улица оказалась под завалами. На ее месте образовались густые заросли, а киевские гиды стали приводить сюда туристов, чтобы показать улицу-призрак.
В начале 70-х на Петровской появился гаражный кооператив. После нескольких оползней, которые уничтожили верхний ярус, владельцы на время перестали пользоваться своими боксами, многие выставили их на продажу.
В начале 70-х на Петровской появился гаражный кооператив. После нескольких оползней, которые уничтожили верхний ярус, владельцы на время перестали пользоваться своими боксами, многие выставили их на продажу.
В 2010 году место отыскал граффити-райтер Никита и открыл в заброшенном крыле кооператива магазин красок. Чуть позже к нему присоединился райтер и мастер шелково-трафаретной печати Александр Павлов, который придумал DIY-фестиваль, а после — Сергей Климко, который провел в гаражах серию рейвов.
Граффити-шоп
Никита работал на госслужбе и маркетологом в нескольких украинских компаниях, а в 1994 году начал рисовать граффити. В нулевых его отец купил гараж в кооперативе на Петровской, но так и не нашел ему применения. В 2010 году Никита решил открыть свое дело. Он вспомнил про ненужный гараж и взялся открывать в нем магазин краски Garage Canshop: "Вся территория возле гаража была завалена мусором, здесь была настоящая свалка и руководство кооператива это всегда устраивало. В моем гараже не было ни электричества, ни элементарного подъезда к нему — полный совдеп", — вспоминает Никита.
"В моем гараже не было ни электричества, ни элементарного подъезда к нему — полный совдеп"
Вместе с друзьями Никита начал чистить и обустраивать территорию возле своего гаража. Вокруг граффити-шопа постепенно образовалось коммьюнити райтеров, каждые выходные здесь проходили граффити-джемы, которые посещало от 70 до 100 человек. Серые гаражные боксы они превратили в яркие и разноцветные.
Граффити-шоп стал главным местом встреч для киевской тусовки райтеров, сюда приезжали из других городов ради краски, музыки и тусовок. Так полузаброшенный кооператив обрел новую жизнь: "Это тихое место в центре города и здесь всегда можно было спокойно красить. Никто не был против того, чтобы мы здесь рисовали. Некоторые владельцы гаражей даже просили изобразить им на дверях что-то прикольное. Наши ребята закрасили все, что можно было закрасить".
"Это тихое место в центре города, где всегда можно было спокойно рисовать. Мы закрасили здесь все, что можно закрасить"
Одним из первых о новой покрасочной локации и магазине Никиты узнал его давний соратник по граффити Александр Павлов, который искал новое место для проведения DIY-фестиваля [DIY от англ. do it yourself — БЖ].
DIYstvo
Александр Павлов — мастер шелково-трафаретной печати, 8 лет работал в компании Montana Cans и официально представлял этот бренд краски в Украине. В 2012 году Александр с художником Вовой Воротневым придумал фестиваль DIYstvo:
"Мы как-то задумались над тем, что классно было бы создать такой фестиваль, который никак не завязан на конкретной музыке. То есть такой ивент инициатив для всех субкультур. Мы захотели создать что-то, что объединит всех".
"Мы как-то задумались над тем, что классно было бы создать такой фестиваль, который никак не завязан на конкретной музыке. То есть такой ивент инициатив для всех субкультур. Мы захотели создать что-то, что объединит всех".
"Самым активным нашими участником была семья, которая варила мыло. Они приезжали со своим крафтовым мылом, а счастливые панки его покупали"
Так они придумали фестиваль DIYstvo — серию мероприятий, на которых создавались и продавались разные крафтовые товары, проходили лекции, мастер-классы и концерты. Первые фестивали проходили на территории галереи Лавра и в ангаре на Нижнеюрковской, где позже образовался арт-клуб Closer.
"Это всегда были фестивали с нулевым бюджетом, почти все своими силами. Самым активным нашим участником, например, была семья, которая варила мыло. Они приезжали со своим крафтовым мылом, а счастливые панки у них его покупали".
"Это всегда были фестивали с нулевым бюджетом, почти все своими силами. Самым активным нашим участником, например, была семья, которая варила мыло. Они приезжали со своим крафтовым мылом, а счастливые панки у них его покупали".
Тем временем Александр арендовал гараж рядом с граффити-шопом и обустроил там свою мастерскую шелкотрафаретной печати.
Ребята снова занялись облагораживанием территории: расчистили часть зарослей, разгребли свалку, обустроили поляну, построили на ней сцену в виде летающей тарелки, деревянные лавочки и даже новую лестницу, чтобы пешеходам удобнее было подниматься по склону на Львовскую площадь. Волонтеры строили все своими силами, работали и днем, и ночью.
Ребята снова занялись облагораживанием территории: расчистили часть зарослей, разгребли свалку, обустроили поляну, построили на ней сцену в виде летающей тарелки, деревянные лавочки и даже новую лестницу, чтобы пешеходам удобнее было подниматься по склону на Львовскую площадь. Волонтеры строили все своими силами, работали и днем, и ночью.
По словам Александра, у фестиваля открытый оргкомитет, но одного лидера нет. Ребята вспоминают, как наставляли свою публику: если начинаются какие-то проблемы или приезжает полиция, то на вопрос: "Кто здесь главный?" есть только один правильный ответ: "Здесь нет главных, мы все тут празднуем день рождения". Тусовка в кооперативе разрослась еще больше.
"По сути, фестиваль DIYstvo — это то, что нас объединяет, но никому из нас не принадлежит"
Кроме фестиваля DIYstvo, на сцене в лесу и в гаражах кооператива проходило множество разных мероприятий — с концертами приезжали немецкие и датские музыкальные группы, проводили лекции по прикладному искусству.
Самое большое DIYstvo в гаражах прошло в 2016 году — за два дня фестиваль посетили более тысячи человек. Электричество на сцену в лесу тянули от гаражей, а генераторы использовали для перестраховки, потому что в другом крыле кооператива были недовольные владельцы, которые несколько раз отключали питание и вызывали полицию.
По словам Александра, организаторы не контролируют доход участников, которые на месте устраивают продажу вещей, напитков или еды, поэтому они зарабатывают без налога:
"Это вообще неприбыльная история для организаторов, да и мы особых вложений не делали. Были точки с уличной едой, маленькие барчики, концерты, продажа вещей и всякого мерча, крафтового мыла, открыток. По сути, фестиваль DIYstvo — это то, что нас объединяет, но никому из нас не принадлежит", — говорит Александр.
По словам Александра, организаторы не контролируют доход участников, которые на месте устраивают продажу вещей, напитков или еды, поэтому они зарабатывают без налога:
"Это вообще неприбыльная история для организаторов, да и мы особых вложений не делали. Были точки с уличной едой, маленькие барчики, концерты, продажа вещей и всякого мерча, крафтового мыла, открыток. По сути, фестиваль DIYstvo — это то, что нас объединяет, но никому из нас не принадлежит", — говорит Александр.
Рейвы
В противоположном конце кооператива находится пустующая СТО. В 2014 году ее арендовал Сергей Климко, организатор рейвов и член Центра визуальной культуры (VCRC).
Сергей устраивал рейвы в ангаре на Нижнеюрковской с 2012 года, еще до основания Closer. По прошествии двух сезонов вечеринок, концертов и прочих мероприятий, ему отказали в дальнейшей аренде помещения. Пришлось обустраивать новое пространство в кооперативе на Петровской.
Сергей устраивал рейвы в ангаре на Нижнеюрковской с 2012 года, еще до основания Closer. По прошествии двух сезонов вечеринок, концертов и прочих мероприятий, ему отказали в дальнейшей аренде помещения. Пришлось обустраивать новое пространство в кооперативе на Петровской.
Аудитория вечеринок собиралась благодаря facebook-страничке "Нижнеюрковская 31". Рейвы в гаражах посещали до 400 человек, многие тусовались просто на улице, а одна вечеринка обходилась Сергею в скромных 100-200 долларов:
"На территории гаражей состоялась одна из первых "Схем"
"В СТО на Петровской, помимо рейвов, фестивалей и концертов, было несколько выставок современного искусства, организованных там в рамках программы Центра визуальной культуры. На территории гаражей состоялась одна из первых "Схем", — говорит Сергей.
Планы
Сегодня на территории гаражного кооператива существуют музыкальные репбазы и множество разных мастерских. Несмотря на то, что фестивальные и рейвовые активности в кооперативе были прекращены, этим летом ребята снова планируют устроить фестиваль DIYstvo.
Александр Павлов говорит, что новый фестиваль будет посвящен теме современного самиздата, а Сергей Климко — что в конце лета планируется урбанистический фестиваль в гаражном лесу, там, где еще недавно стояла сцена-тарелка.
Александр Павлов говорит, что новый фестиваль будет посвящен теме современного самиздата, а Сергей Климко — что в конце лета планируется урбанистический фестиваль в гаражном лесу, там, где еще недавно стояла сцена-тарелка.
Текст: Денис Маракин | Фото: Юлий Кудланык, Natalie Mitrofanova Photographer, DIYstvo, FurFur, Схема, Srarkiev.