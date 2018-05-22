Когда мне было семь, от туберкулеза умерла мама. Она болела с тех пор, как вернулась из лагерей, куда вместе с отцом попала после принудительных работ в Германии. Когда отец повторно женился, я пошел в школу-интернат для "трудных детей". А уже через год сбежал оттуда, оставив за собой подожженный туалет в качестве протеста. Там я каждый раз устраивал истерики, когда раз в месяц приходил парикмахер и стриг всех одинаково.

Длинные волосы стали для меня личным символом.



Я мог по два месяца не бывать дома, зарабатывать на продаже цветов, у меня были деньги от сдачи бутылок. В 10 лет меня поставили на учет в детскую комнату милиции. Тогда же, в 1968 году, от старшего товарища, с которым познакомился в военно-спортивном лагере, где собирали всех трудных подростков на перевоспитание, узнал о движении хиппи.