За що я люблю Дарницю

Будівля школи типова, таких у Києві багато. Вважалося, що такий план — це прорив, якщо порівнювати зі сталінськими школами. Виглядало справді модерно, та і було доволі зручним у використанні.



Мої однокласники були переважно дітьми з інтелігентних родин, серед них була порівняно велика частка євреїв. В ті часи сказати слово "єврей" було вже соромно. Не було ясно, чому соромно, але було соромно.



Вчителі були непогані. Все, що я вмію робити по дому, я вмію від мого діда та завдяки урокам праці. В нас стояли різноманітні верстати, якими ми користувалися. Тому тепер я не маю вигадувати велосипед.



У той час вчителі не вважалися лузерами, тому було більше шансів натрапити на нормального вчителя. Звичайно, були і скалічені системою. Мені трапилося двоє непересічних вчителів. Один із них — вчитель фізики Григорій Моїсейович Біндер, який сьогодні живе в Німеччині. До нього ми на вихідних також ходили додому слухати музику. Він був меломан-аматор, мав величезну колекцію платівок, сам також ходив на концерти. Він так заохочував своїх учнів до музики. Мене заохочувати було не потрібно, бо мама була співачкою, тому класичної музики вдома вистачало.

