За що я люблю Дарницю

Будівля школи
типова, таких у Києві багато. Вважалося, що такий план — це прорив, якщо
порівнювати зі сталінськими школами. Виглядало справді модерно, та і було доволі зручним у
використанні.
Мої однокласники були переважно дітьми з інтелігентних
родин, серед них була порівняно велика частка євреїв. В ті часи сказати слово
"єврей" було вже соромно. Не було ясно, чому соромно, але було соромно.
Вчителі
були непогані. Все, що я вмію робити по дому, я вмію від мого діда та завдяки
урокам праці. В нас стояли різноманітні верстати, якими ми користувалися. Тому тепер я не
маю вигадувати велосипед.
У той час вчителі не вважалися
лузерами, тому було більше шансів натрапити на нормального вчителя. Звичайно,
були і скалічені системою. Мені трапилося двоє непересічних вчителів. Один із них — вчитель
фізики Григорій Моїсейович Біндер, який сьогодні живе в Німеччині. До нього ми на вихідних
також ходили додому слухати музику. Він був меломан-аматор, мав величезну колекцію платівок,
сам також ходив на концерти. Він так заохочував своїх учнів до музики. Мене заохочувати було
не потрібно, бо мама була співачкою, тому класичної музики вдома вистачало.