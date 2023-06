8 фотографов, снимающих войну в Украине

Украинские фотографы даже те, кто раньше снимал свадьбы или занимался собственным бизнесом, после полномасштабного вторжения взяли камеры в руки, чтобы фиксировать военные преступления россиян и жизнь украинцев в условиях войны.

Они едут в зону боевых действий и одними из первых попадают на деоккупированные территории, чтобы мир увидел жизнь в Украине, как она есть после прихода российских захватчиков.

Фотограф-документалист Евгений Малолетка приобрел широкую популярность благодаря фотографиям из блокадного Мариуполя. Именно благодаря его фото Украина и весь мир смогли узнать о зверствах россиян во время вторжения и оккупации города, в частности, о последствиях бомбардировки роддома.

Редакция издания Guardian выбрала украинца Евгения Малолетку лучшим фотографом 2022 года. Также он стал одним из лауреатов международной фотопремии World Press Photo и получил Пулитцеровскую премию в 2023 году.

Сам фотограф родом из Бердянска. В 2013-2014 году Малолетка освещал события Революции Достоинства. Во время съемок на Банковой сотрудники Беркута сломали ему руку и разбили объектив.

Фоторепортер Associated Press Ефрем Лукацкий ранее снимал в горячих точках Ближнего Востока. Теперь иностранные издания публикуют его фотографии борьбы Украины против российских захватчиков.

Лукацкий документировал бои за Киев, Харьков, преступления после оккупации Бучи и Ирпеня.

"Есть вещи и хуже войны. Трус хуже, измена хуже, эгоизм хуже", – прокомментировал фотограф PEN Украина.

Фото супругов Константина и Влады Либеровых мгновенно облетают соцсети. До войны фотографы снимали истории любви, портреты и свадебные фото. Сейчас они документируют и публикуют фото, которые Instagram размывает и обозначает как чувствительный контент. Это фоторепортажи из Бахмута, окрестностей Марьинки, фото бойцов из госпиталей и стабилизационных пунктов.

Один из свежих фотосетов Либеровых посвящен детям , которые прячутся в киевском метро во время очередной ракетной атаки на город .

Фотокорреспондент Мстислав Чернов родом из Харькова. Он как корреспондент The Associated Press и его коллеги по агентству Евгений Малолетка и Василиса Степаненко были последними журналистами в Мариуполе перед его окончательным увлечением россиянами. За освещение войны в Украине Мстислав получил Пулитцеровскую премию.

Также он фиксировал преступления в деоккупированной Буче, последствия обстрелов Херсона, линию фронта Харьковщины. Одним из самых знаменитых фото Чернова стала фотография с горящим полем пшеницы после российских обстрелов.

Мстислав Чернов также ранее освещал события Революции Достоинства, падение самолета MH-17 и войну в Нагорном Карабахе.

3 июня на фестивале DocuDays состоялась украинская премьера фильма Чернова "20 дней в Мариуполе".

В августе 2014 года Максим Дондюк задокументировал окружение Иловайска вместе с Максимом Левиным, Маркияном Лысейко и Александром Гляделовым.

После начала войны Максим продолжает снимать в горячих точках, фотографирует пострадавших в госпиталях, делает с дрона снимки разрушенных сел и уничтоженной техники оккупанта.

Фото Дондюка с бегущей из Ирпеня женщиной с дочерью на руках попало на обложку американского Time . Его снимки также публиковали Der Spiegel, GEO, Zeit magazine, Stern, Rolling Stone, Bloomberg Businessweek, Liberation и другие мировые издания.

Украинская фотожурналистка, режиссер и соучредитель Veterano Brownie Юлия Кочетова уже много лет документирует войну в Украине. Ее фотографии публиковали BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic и другие издания.

Фотографка фиксировала последствия геноцида в Буче, снимала на освобожденных позициях на Изюмском плацдарме и на позициях украинских военных в Донецкой области.

Украинский фотограф Петр Батанов публиковал снимки из Бахмута и рассказывал, как живут местные жители в городе под постоянными обстрелами. Делал фоторепортажи с разбитой дотла Авдеевки и фотопортреты жителей Херсонщины. Каждая фотография демонстрирует жизнь в войне, как она есть.

Михаил Палинчак – украинский уличный и документальный фотограф, фотограф президента Украины Петра Порошенко и инициатор сообщества Украинская уличная фотография (Ukrainian street photography).

В начале полномасштабного вторжения он снимал деоккупированную Киевскую область, а позже расширил географию на всю Украину.