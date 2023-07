Як пройти практику в міжнародній компанії та отримати американський диплом в Україні

— Чим відрізняються американські та українські ЗВО?

— Я маю досвід навчання в американських університетах, адже здобув ступінь магістра права та дипломатії у Fletcher School of Law and Diplomacy в Tufts University, а також ступінь магістра державного управління Harvard University's Kennedy School of Government. Це дві найелітніші школи міжнародних відносин. І хоча я не так добре знаю українські університети, але можу розповісти про основні американські підходи.



В американських університетах освітній процес будується навколо студентів, їхніх талантів та інтересів. Саме студенти перебувають у центрі всіх університетських планів, подій і трансформацій.



Американські викладачі багато уваги приділяють тому, щоб студенти були зацікавлені в навчанні, отримували задоволення від нього, встигали та були успішними. І не лише в академічному плані, але й особистому розвитку.



Також американська освіта дуже динамічна, курси постійно оновлюються. Я знаю, що в пострадянському просторі, на жаль, досі можна натрапити на курси, які не змінювалися роками.

( вже на початку серпня) я даю завдання, які відповідають реальному стану безпеки у світі. Скажімо, НАТО оприлюднила нову стратегію безпеки – і вже наступного тижня мої студенти читають ці документи і виконують відповідні завдання.



Так само midterm іспит (у середині семестру) був присвячений енергетичній кризі у Європі, яка сталася цієї зими через злочинні дії росії. Або, наприклад, ми проводили стратегічну гру про кризу в Чорному морі та зерновий коридор.



Освіта в АЮК на загал орієнтована на практику. Звісно, є теорія, яка задає структуру, але практичних завдань значно більше, завдяки їм студенти фокусуються на реальних проблемах та прикладах, через які проходили інші компанії або організації.



Також ми намагаємось створити дух командної роботи: це групові проєкти, де студенти співпрацюють, роблять спільні презентації. Цей підхід відрізняє американську освіту від пострадянських правил. Адже тут робиться акцент на навичці, яка так необхідна в сучасному діловому світі, а саме – вміння працювати разом, будувати діалог, шукати консенсус у побудові спільного продукту.

Ще американській культурі притаманна доброчесність у навчанні. Вона є в основі ставлення викладачів та студентів до освіти: американському викладачеві ніколи не спаде на думку вимагати від свого студента хабар чи якісь послуги, так само як серед студентів неприпустимими є списування або шахрайство на іспитах. Така доброчесність формувалася роками та є однією з важливих цінностей освіти США. На мою думку, тут важливими факторами виступили суворі покарання за порушення, навіть до відрахування, та платна форма навчання. Адже студенти розуміють, що оплачують здобування знань зі свого гаманця. В результаті американські студенти отримують заслужені чесні дипломи, а американська освіта здобула репутацією однієї з найкращих у світі.



Диплом від АЮК здобувається нашими студентами також на умовах повної доброчесності. Це диплом, у буквальному сенсі наповнений змістом. Кожен курс, завдання, матеріали на 100% відповідають американським та світовим стандартам. Викладачі та запрошені спікери, які їх читають, є лідерами галузі промисловості, безпеки, дипломатії, політики тощо.