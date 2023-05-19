Як пройти практику в міжнародній компанії та отримати американський диплом в Україні

Магістерські програми АЮК розроблені в партнерстві з Arizona State University (ASU). Студенти аналізують реальні кейси, вивчають нові інструменти та мають доступ до останніх наукових та галузевих досліджень та ідей. Графік навчання на магістерських програмах побудований так, щоб студенти могли поєднувати освіту з роботою на повний робочий день.
Навчання проводиться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Студенти можуть отримати подвійні дипломи: диплом від АЮК і диплом магістра від Arizona State University, обравши навчання онлайн або безпосередньо на кампусі в Аризоні, США. Навчаючись в Arizona State University (ASU), студенти АЮК мають можливість отримати стипендії безпосереднього від ASU, який створив для українців спеціальні умови навчання.
Вартість навчання на магістерській програмі Global Management
– 9 000 $ /рік. АЮК цього року продовжив програму стипендій воєнного часу: усім зарахованим восени 2023 року магістрам будуть надані стипендії в розмірі – 40% на 1 та 2 семестри та 20% на третій семестр.
Крім цього, АЮК проводить фандрейзингову кампанію, щоб залучити кошти для безоплатного навчання військових, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв.
Також 4 серпня стартує 4-тижнева програма Глобальна система безпеки: виклики та гравці
вартістю 490 $. Студенти познайомляться зі сферою глобальної політики та міжнародної безпеки, та зрозуміють, наскільки тісно вони пов’язані з глобальною економічною, торговельною та фінансовою системами. Студенти також матимуть можливість узяти участь у дискусіях із політиками, дипломатами, академічними експертами та військовими лідерами зі США, НАТО, ЄС та окремих регіонів.