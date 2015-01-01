Заклад, більш відомий у народі як КІСІ, розташований просто через дорогу від мого будинку, і теоретично було б дуже зручно отримувати освіту поруч з домом. Або ж у “Поліцейській академії” – Національна академія внутрішніх справ знаходиться теж поруч, на Солом’янській площі. Але з часом я зрозумів, що точно не будівельник, і, очевидно, не поліцейський, тому заходив туди хіба що у актовий зал, де часом відбувалися рок-концерти.



Запам’ятав таку історію: коли я вчився у сьомому класі, ми з мамою їхали у тролейбусі біля Червоного корпусу університету Шевченка, і я їй тоді заявив, що точно буду тут навчатися тут, вказуючи на університет, хоча насправді це нічим не було обґрунтовано. Потім у дев’ятому чи десятому класі вона мені це пригадала. Я був вихований так, що за слова треба відповідати, тому почав готуватись до вступу, обирати те, що мені підійшло би краще.



Зрештою, це став Інститут журналістики КНУ. Ми вчилися у другу зміну (вранці там навчалися студенти Інституту міжнародних відносин), пари у нас починалися о 14.10, та серед нас був популярний жарт, що на першу пару завжди складно прокинутися, тому зазвичай ми приходили на другу – на 15.50.



Я завжди знав, що буду музикантом, або буду займатися артистичною діяльністю. А якщо ти хочеш стати професійним музикантом, то зазвичай вступаєш до училища Глієра, або йдеш вчитися до консерваторії. Але академічна музика мене не вабила.



Коли мені було сім років, мене відправили вчитися грати на скрипці до музичної школи імені Шамо на Чоколівському бульварі. Це для мене було справжнє пекло: аби хоч трохи вийти на якийсь рівень необхідно було займатися щодня по 3-4 години, але всередині був суцільний спротив, і кинути я теж не міг. Виходжу іноді у рідний двір – в одній руці тримаю скрипку, в іншій – сітку з футбольним м’ячем, бо потім вирушав на тренування на ЦСКА. Пацани дивилися та думали, що у мене “біполярочка” мабуть.

