“Дім. Спогади” – дивіться мінісеріал від авторів артінсталяції в Антарктиді: частина 1
Уявіть собі: на березі Південного океану, серед льодовиків і вічного снігу майорить український прапор. Поруч стоїть традиційна українська хата – з розписом, орнаментом і гілочками смереки, а навколо неї прогулюються пінгвіни.
Це мистецька інсталяція “Дім. Спогади”, яку на замовлення українських полярників виготовили Мітя Зінов’єв, засновник конструкторського бюро “Майстерня Чудес”, і Слава Балбек, засновник майстерні дизайну інтер'єрів balbek bureau, за підтримки мережі супермаркетів “Сільпо”.
Аби реалізувати цю ідею їм довелося подолати чималу відстань. Дивіться першу серію серіалу про їхні пригоди та читайте в нашому спецпроєкті під назвою “Дім. Спогади”.
Як будували артінсталяцію “Дім. Спогади” дивись у відео
Конструкцію майбутньої артінсталяції розробили в Києві, завантажили на криголам «Ноосфера», який вийшов з Одеського порту, та відправили в Антарктиду ще в січні 2022 року. Автори інсталяції мали обігнати «Ноосферу» літаком, а потім сісти на борт криголама. Але… почалася війна й подорож довелося відкласти.
Минув рік, і на початку 2023-го митці знову повернулися до розпочатого проєкту. Було ухвалено рішення його завершити.
Дмитро Зінов’єв
керівник “Майстерні Чудес”
Слава Балбек
засновник майстерні дизайну інтер'єрів balbek bureau
Початок великої подорожі
Увечері 5 січня Мітя Зінов’єв виїжджає з центру Києва в напрямку Житомирської траси. Попереду в нього маршрут у майже 16 тисяч кілометрів, а кінцевим пунктом прибуття значиться… Антарктида.
У крайній материковій точці – чилійському місті Пунта-Аренас він має зустрітися зі Славою Балбеком. Звідти вони разом планують дістатися острова Кінг-Джордж, а там пересісти на судно, яке б доставило їх до полярної станції “Академік Вернадський”.
Але одна з перших пригод трапляється ще в Україні. Близько четвертої ранку на трасі М–06 біля міста Рівне Мітю зупинив поліцейський патруль.
– Поліцейські, зупинивши автівку, запитали, куди я мчу в комендантську годину, – згадує Мітя Зінов'єв. – Я чесно відповів: “Хлопці, не повірите, в Антарктиду!” Після цього один з патрульних одразу пішов по драгером, бо вирішив, що я п’яний.
Коли поліцейські нарешті зрозуміли, що Мітя справді їде в Антарктиду, один з правоохоронців раптом попросив… сфотографувати його шеврон з пінгвінами. Він зняв його з рукава і простягнув Зінов'єву. — Я свою обіцянку виконав, — каже Мітя.
Далі був переліт з Європи до Північної Америки, звідти дорога до Південної Америки й, нарешті, зустріч зі Славою Балбеком у місті Пунта-Аренас — найпівденнішій материковій точці.
За будь-що дістатися Антарктиди
Як виявилось, потрапити до Антарктиди, навіть з найближчої до неї материкової точки, завдання зовсім непросте. Криголам «Ноосфера», яким українців мали доставити на станцію, через погодні умови випереджав графік на декілька днів, і тому не зміг дочекатися їх у Пунта-Аренасі.
Для наших митців розпочався новий челендж: як дістатися Антарктиди будь-яким іншим способом. Для цього були залучені: Чилійський антарктичний інститут, місцеві туристичні агенції, партнери Національного антарктичного наукового центру та інші південноамериканські добродії.
Три дні було витрачено на те, щоб знайти варіант як дістатися до «Вернадського», а потім ще п’ять днів наші мандрівники намагалися ним скористатися. Чому так відбувалося – дивіться в першому випуску серіалу “Дім. Спогади”.
Як будували артінсталяцію “Дім. Спогади” дивись у відео
Протягом п’яти днів ранок Міті та Слави починався приблизно однаково: вони разом з іншими туристами збиралися біля готелю, їхали до аеропорту, проходили чекін, а декілька разів навіть сідали в літак, який виїжджав на злітну смугу. Але щоразу відбувалося одне й те саме: рейс скасовували через несприятливі погодні умови. Мандрівникам доводилося повертатися в готель і наступного дня починати все наново.
З кожним наступним днем ставало дедалі зрозуміліше, що на монтаж артінсталяції залишається все менше часу. Тому коли на п'ятий день літак нарешті злетів з Пунта-Аренасу, майже всі пасажири сиділи мовчки, схрестивши пальці.
Дивись у наступній серії: — Як провести найкращий у світі карантин на криголамі? — Що стало останньою перешкодою перед прибуттям на “Вернадський”? — Як полярники зустріли мандрівників?
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