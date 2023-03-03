“Дім. Спогади” – дивіться мінісеріал від авторів артінсталяції в Антарктиді: частина 1

Конструкцію майбутньої артінсталяції розробили в Києві, завантажили на криголам «Ноосфера», який вийшов з Одеського порту, та відправили в Антарктиду ще в січні 2022 року. Автори інсталяції мали обігнати «Ноосферу» літаком, а потім сісти на борт криголама. Але… почалася війна й подорож довелося відкласти. Минув рік, і на початку 2023-го митці знову повернулися до розпочатого проєкту. Було ухвалено рішення його завершити.

Початок великої подорожі

Увечері 5 січня Мітя Зінов’єв виїжджає з центру Києва в напрямку Житомирської траси. Попереду в нього маршрут у майже 16 тисяч кілометрів, а кінцевим пунктом прибуття значиться… Антарктида.



У крайній материковій точці – чилійському місті Пунта-Аренас він має зустрітися зі Славою Балбеком. Звідти вони разом планують дістатися острова Кінг-Джордж, а там пересісти на судно, яке б доставило їх до полярної станції “Академік Вернадський”.



Але одна з перших пригод трапляється ще в Україні. Близько четвертої ранку на трасі М–06 біля міста Рівне Мітю зупинив поліцейський патруль.



– Поліцейські, зупинивши автівку, запитали, куди я мчу в комендантську годину, – згадує Мітя Зінов'єв.

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– Я чесно відповів: “Хлопці, не повірите, в Антарктиду!” Після цього один з патрульних одразу пішов по драгером, бо вирішив, що я п’яний.



Коли поліцейські нарешті зрозуміли, що Мітя справді їде в Антарктиду, один з правоохоронців раптом попросив… сфотографувати його шеврон з пінгвінами. Він зняв його з рукава і простягнув Зінов'єву.

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— Я свою обіцянку виконав, — каже Мітя.

Далі був переліт з Європи до Північної Америки, звідти дорога до Південної Америки й, нарешті, зустріч зі Славою Балбеком у місті Пунта-Аренас — найпівденнішій материковій точці.



За будь-що дістатися Антарктиди

Як виявилось, потрапити до Антарктиди, навіть з найближчої до неї материкової точки, завдання зовсім непросте. Криголам «Ноосфера», яким українців мали доставити на станцію, через погодні умови випереджав графік на декілька днів, і тому не зміг дочекатися їх у Пунта-Аренасі.



Для наших митців розпочався новий челендж: як дістатися Антарктиди будь-яким іншим способом. Для цього були залучені: Чилійський антарктичний інститут, місцеві туристичні агенції, партнери Національного антарктичного наукового центру та інші південноамериканські добродії.



Три дні було витрачено на те, щоб знайти варіант як дістатися до «Вернадського», а потім ще п’ять днів наші мандрівники намагалися ним скористатися. Чому так відбувалося – дивіться в першому випуску серіалу “Дім. Спогади”.