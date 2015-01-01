1. Ідеальна страва вимагає мінімум приправ
2.Спецій має бути маленька щіпка, але найвищої якості
3. У житті головне — мати широкий світогляд і вузький шлунок
4. Достатньо лише мати правильні інгредієнти, любити людство й поважати традиції
5. Але коли працюєш у сфері смаку — не їжі, а саме смаку, — треба дотримуватися певних правил: мати якнайменше відходів і враховувати сезонність продуктів
6. Варто вміти видобувати великі знання з простих речей
7. Питуща людина має розвивати власну ідею вина, і вона врешті з’явиться