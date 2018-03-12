– Будете ли решать как-то проблему с парковкой?

– Архитекторы говорят, что есть возможность построить подземный паркинг: нам можно углубиться на три этажа. Но, скорее всего, мы ограничимся одноэтажной или двухэтажной парковкой, на каждом этаже которой может разместиться около 300 машин. Возможно, будет лифт, опускающий автомобили, или же обычный заезд-выезд.

Сейчас идет процесс согласования, решается вопрос целесообразности. Вот ЦУМ построил паркинг, и что? Один этаж работает, все остальные законсервированы.

– Есть уже понимание, сколько может длиться реставрация и сколько она будет стоить?

– Мы надеемся, что она начнется уже в ближайшее время, но конкретных сроков и бюджет пока назвать не могу. Пока неизвестно и будет ли это реставрация за деньги города, или инвестора. Вот поэтому этот проект такой долгоиграющий.

Поймите, для того, чтобы начать что-то делать, мне нужно было погасить долги. Когда я пришел на должность директора в 2015 году, у рынка было около трех миллионов гривен долга перед бюджетом. Два миллиона мы закрыли во втором квартале 2016 года, а перед этим новым годом — остаток. Потом в десять раз увеличили чистую прибыль. Но есть какой-то потолок, которого ты рано или поздно достигаешь. Помещение заполняется [арендаторами — БЖ], места больше нет, я же не могу вырасти в сторону.

– Что будет сделано в первую очередь? В финплане на 2018 год сказано, например, о планах заменить прилавки.

– В 2018 году мы заменим покрытия прилавков, полочки будут в едином стиле. Уже поменяли покрытие в мясном отделе. Продавцов рыбы выстроим в один ряд. Сделаем нормальный отвод воды. В этом году поменяем холодильники.