На личном опыте: Как я купила лошадь

Также я плачу за то, чтобы Таити делали расчистку копыт — что-то вроде человеческого педикюра. Раз в полтора-два месяца ей подпиливают и подрезают копыта. Это нужно для того, чтобы ее ноги были здоровы.



В нашей конюшне приблизительно 10 лошадей — все они находятся в денниках по-соседству друг с другом. Также на территории есть "бочка" для работы с лошадьми [круглая огражденная территория с песком для тренировки лошадей - БЖ], левада для выгула и плац с препятствиями для верховой езды. Люди приезжают сюда потренироваться, или же просто пообниматься с лошадьми.

