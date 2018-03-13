После третьего курса социологии все-таки подал документы на факультет театра кукол в Харьковский национальный университет искусств. Мне сказали: "Вы маленького роста, а у нас большой конкурс, много мальчиков, можете не пройти. Для страховки подайте документы на кукольника". В итоге меня взяли и туда, и туда.

Мой выбор был почти вслепую. Тогда я знал очень хорошего педагога, актера и режиссера Степана Пасечника и хотел попасть именно к нему. А он преподавал только на куклах. Таким образом, недолго думая, я связал свою жизнь с театром кукол, и до сегодняшнего дня абсолютно не жалею.

Мама была в шоке. Какой вообще театр кукол? Она не позволила бы мне получать актерское, если бы я не окончил, как она говорила, "нормальное" образование.

Поэтому два года я учился параллельно – на кукольника и на социолога.

В один из последних годов моей учебы в театральном мама пришла на мой спектакль и расплакалась. Сама не ожидала, что сын способен на такое. В дальнейшем, когда я снимался в сериалах, был радио- и телеведущим и меня начали узнавать, мама радовалась: "Конечно, это я ему говорила, иди учиться на актерский".