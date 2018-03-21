В рубрике "На личном опыте" рассказываем о необычных профессиях, незаурядных хобби и опытах, которые не каждый решится повторить.

Парень нашей героини уже год снимает квартиру в шестиэтажном доме на углу Банковой и Институтской, совсем рядом с Администрацией Президента. За окном у них постоянные митинги, а проход к подъезду периодически перекрыт полицейским кордоном.

На правах анонимности девушка рассказала нам, как прорваться через кордон к родным дверям, реально ли убедить митингующих шуметь поменьше и какие у них общие занятия с соседскими бабушками.