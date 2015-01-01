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Зняти стрес: Під Києвом відкривається лавандовий релакс-парк

У липні під Києвом відкривається парк Порадів – лавандовий простір, на території якого пропонують релакс-активності для перезавантаження і зняття стресу.

У день відкриття виступатиме гурт “Циферблат”, а за тиждень – співачка KOLA.

Розповідаємо, як перезавантажитися і набратися сил у рекреаційному просторі.

Лавандові поля і Сад спокою

Парк Порадів – єдиний лавандовий рекреаційний простір в Україні. Засновники кажуть, що створили парк, щоби дарувати спокій та відновлення енергії за допомогою цілющих властивостей лаванди.

“Ми живемо у час, повний стресів та напруги: повсякденні турботи, інформаційний шум, метушня міста, пандемії, війна. Людям потрібне емоційне та фізичне перезарядження. Для цього був створений Порадів — неймовірно гарний і цілющий лавандовий парк, де усього за день можна зняти стрес та наповнитись енергією завдяки корисним властивостям цієї рослини”, – кажуть у Порадові.

На території парку гості можуть зайти у лавандове поле, щоб прогулятися між 35 тисячами квітучих кущів. Також на території парку Порадів є Сад спокою з красивими інсталяціями.

Йога, медитація та боксінг-терапія

Крім прогулянок лавандовими полями, у парку Порадів гостям пропонують різні активності для релакс-відпочинку.

Серед них:
бодіхілінг хаб, де проходять заняття з йоги, флай-йоги, медитації та цвяхостояння
дзен-майстерня з арттерапією та крафтовими майстер-класами з плетіння лавандових вінків та французьких саше
боксінг та краш-терапія: на шляху до парку відвідувачам пропонують позбутися негативних переживань – побити лавандову грушу або розбити тарілки
сценічна терапія – у Порадові регулярно проводять концерти та стендапи, які покращують настрій та заряджають енергією

Також на території парку працює кафе з лавандовим меню та крамничка з продукцією власного виробництва. А ще тут проводять drink&draw сесії, під час яких можна намалювати картину посеред лавандового поля, попиваючи смачний напій.

Концерти

По вихідним в парку Порадів проходитимуть концерти, комедійні шоу та інші виступи.

Найближчі події:
1 липня, у день відкриття парку, виступатиме гурт “Циферблат”
2 липня – комедійно-циркове шоу 4 Matrix
8 липня – співачка KOLA
15 липня – джазовий вечір у лаванді разом із Тріо Богдана Кравчука

З афішею концертів можна ознайомитися на сайті парку.

Коли їхати в Порадів і як дістатися

Парк Порадів розташовується у селі Порадівка, 38 км від Києва по Одеській трасі. Переглянути маршрут на Google maps.
Парк працюватиме з 1 до 31 липня, щодня з 9:00 до 21:00.

Вартість вхідного квитка у будні дні – 200 грн, у вихідні – 350 грн. Військовим, УБД та дітям до 16 років – вхід безкоштовний.
Хочу у релакс-парк Порадів!
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