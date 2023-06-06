Talkies Bar – коктейль-бар на Подолі з культурно-просвітницьким напрямом. Тут створюють надзвичайні тематичні коктейльні меню. Цього разу команда бару занурилася в різні мистецькі епохи, аби, надихнувшись їхньою естетикою та філософією, створити 12 дуже неординарних коктейлів. Розповідаємо про деякі з них і водночас пригадуємо, чим жили, що вважали красивим та як бенкетували люди різних епох.

Ренесанс Відродження охопило всю Європу. Майже за три століття змінилося все: релігія, наука, філософія та мистецтво. І головним рушієм цих змін став гуманізм: у центрі уваги опинилася людина, її життя, її вченість та її доброчесність.



Спираючись на ідеї античності, найталановитіші люди Європи думали над тим, якою мала б бути ідеальна людина. Нарешті, пропагувалася насолода – не тільки чуттєва, але й духовна.



Це був час, коли створювалися шедеври та народжувалися ідеї, які будуть актуальними протягом століть. 5 робіт епохи Ренесансу “Джоконда”, Леонардо да Вінчі “Портрет Біндо Альтовіті”, Рафаель Санті “Юнак з рукавичками”, Тіціан “Автопортрет в одязі з хутром”, Альбрехт Дюрер “Весна”, Сандро Боттічеллі “Весна”, Сандро Боттічеллі “Джоконда”, Леонардо да Вінчі “Портрет Біндо Альтовіті”, Рафаель Санті “Юнак з рукавичками”, Тіціан “Автопортрет в одязі з хутром”, Альбрехт Дюрер Як їли, пили та розважалися люди епохи Ренесансу? Люди Ренесансу знали, як святкувати життя. Хоча Середньовічні бенкети могли похвалитися нескінченними подачами страв та фонтанами з 5 видів вина, святкування стали одночасно ще більш пишними та витонченими: значення набувала не кількість їжі, а естетичний досвід, який отримували гості.



Добра розмова, обмін ідеями та чудернацькі страви, які теж «розповідали історії»: ось чесноти бенкету доби Відродження.



Тепер, крім куріпок, курчат, перепілок із фруктовими соусами, пирогів та бланманже, гості насолоджувалися ще й надзвичайно складними десертами.



Будували навіть спеціальні десертні павільйони для величезних скульптур із цукру та марципану та дерев зі срібла, на яких висіли глазуровані фрукти та горіхи. Вони нагадували ювелірні прикраси. Коктейль RENAISSANCE Головні ідеї Ренесансу будуються навколо людини, замилування життям та прагнення досконалості.



‍Коктейль «Ренесанс» саме про це: усе в ньому гармонійно поєднується для того, щоб привернути увагу до збалансованих, зрозумілих, але потужних смаків. Ноти скотчу, вишні та волоського горіха урівноважуються гіркуватістю від бітерів.



А морквяна ікра – елемент молекулярної кухні – натяк на те, що Відродження було епохою, коли розквітало не тільки мистецтво, але й науки. Людина відкривала себе та світ, використовуючи новітні винаходи та наукові досягнення. Хочу спробувати коктейль RENAISSANCE

Бароко Бароко приходить на зміну Ренесансу і пропагує урочистість, надмір та насолоду. Відбувається поєднання різних мистецтв, архітектура вражає розмахом та скульптурним декором, а живопис – витонченою грою світла та кольорів.



А ще саме в цей час стають популярними складні та пишні натюрморти. Деякі з них мали просто показати достаток та статус, інші ж ставали витонченою метафорою швидкоплинності життя. 5 робіт епохи бароко “Келих Наутілус та китайська порцеляна”, Віллем Калф “Коронація Марії Медичі”, Пітер Рубенс “Статуя янгола з терновим вінцем”, Лоренцо Берніні “Концерт”, Караваджо “Рінальдо і Арміна”, Нікола Пуссен “Весна”, Сандро Боттічеллі “Джоконда”, Леонардо да Вінчі “Портрет Біндо Альтовіті”, Рафаель Санті “Юнак з рукавичками”, Тіціан “Автопортрет в одязі з хутром”, Альбрехт Дюрер Як їли, пили та розважалися люди епохи бароко? Бенкети в цей час набувають особливого символічного значення. Часто кар’єра або навіть доля людини залежала від того, яке місце вона займає за столом у впливової особи. Господарі ж намагалися зробити все, аби показати статки та статус.



Наприклад, відомий італійський банкір Агостіно Кіджі вмовив самого Рафаеля створити фрески для його вілли «Фарензіна»: овочі та фрукти на фресках мали нагадувати фруктові сади навколо вілли та вишукані страви, які подають гостям. Ба більше, кульмінацією вечері ставав момент, коли господар кидав порожні золоті та срібні тарілки просто у Тибр. Ну й що, що по ходу течії річок були встановлені спеціальні сітки, щоб збирати дорогоцінний посуд… Цей жест мав бути проявом марнотратства, багатства та великої влади, яку мав цей банкір, що нерідко був спонсором різних політиків.



Що ж було на столах під час цих розкішних бенкетів? Складні композиції з різноманітних страв: паштетів, солінь, супів, печені, овочів, сиру та солодощів. Думали господарі й про те, як гості мають освіжити подих після такого щедрого столу: для цього подавали спеціальні парфумовані зубочистки та м’ятні цукерки. Коктейль BAROQUE Бароко – це поєднання пишності та вишуканості. Тож у цьому коктейлі вдало поєднується яскравість джину, настояного на малині, гіркота італійського амаро та несподіваний після смак узвару. Це міцний коктейль у дуже красивій подачі. І в ньому, як у складному бароковому натюрморті, є все: горіхи, ягоди, солодкість та легка гіркуватість, безліч відтінків смаку. Хочу спробувати коктейль BAROQUE

Пуантилізм Пуантилізм – один із напрямків неоімпресіонізму. Він виник у Франції наприкінці ХІХ століття. Тоді, коли молодий художник Жорж Сера, прочитавши безліч наукових трактів із теорії кольору, зробив щось зовсім нове: замість того, щоб змішувати кольори на палітрі, він наносив на полотно безліч маленьких кольорових мазків і точок, як створювали цілком новий оптичний ефект.



Він пише картину «Недільне післяобіддя на острові Гранд Жатт», і вона стає знаковою для пуантилізму. Як завжди, хтось захоплюється, а хтось критикує.Хай там як, пуантилізм став чимось набагато більшим, ніж просто цікавим технічним рішенням, і надалі вплинув на багатьох художників: від Вінсента ван Гога до Поля Гогена. 5 робіт пуантилістів “Гавань в Марселі”, Поль Сіньяк “Пляж в Хейсті”, Жорж Леммен “Недільне післяобіддя на острові Гранд Жатт”, Жорж Сера “Весна”, Сандро Боттічеллі “Джоконда”, Леонардо да Вінчі “Портрет Біндо Альтовіті”, Рафаель Санті “Юнак з рукавичками”, Тіціан “Автопортрет в одязі з хутром”, Альбрехт Дюрер Що і як їли в Парижі в часи пуантилістів? Наприкінці ХІХ століття в Парижі, крім маленьких барів та різноманітних кафе, з’являються перші великі мережі ресторанів. До речі, деякі з них існують дотепер.



Йдеться про «бульйонні». В них справді за невеликі гроші можна було отримати каструлю гарячого та поживного бульйону, але меню цим не обмежувалося: за декілька центів також можна було замовити смажену баранину, картопляний суп, пюре, зелену квасолю в білому соусі, хліб, а також пінту вина. Низькі ціни, але ідеальна чистота, гарний та швидкий сервіс… Нові часи вимагали нових закладів, і ось цей формат ідеально вписувався в картину світу тогочасних парижан. Не дивно, що вже в 1900 році в Парижі працювали десятки різноманітних «бульйонних». Коктейль POINTILLISME Пуантилізм грається з органами чуття людини. Саме це відчувають ті, хто замовляє коктейль «Пуантилізм» в Talkies Bar: до нього подають 4 желейкі з солодким, кислим, гірким та солоним смаками. Це дає змогу спостерігати за тим, як працюють рецептори: змінюючи одну деталь – желе – можна змінити сприйняття всього коктейлю, усієї картинки.



А ще пуантилізм як метод – чудова метафора для бару як такого: гості бачать здалеку загальну картинку та отримують враження, але за цим стоять тисячі деталей і процесів, про які знає тільки команда. Хочу спробувати коктейль POINTILLISME

Кубізм На думку засновника Пабло Пікассо, кубізм мав стати мистецтвом, яке відтворює світ не таким, яким його бачить митець, а таким, яким він його мислить. Як цього досягти? Розкласти всі предмети на прості геометричні форми та «перезібрати» наново, зазирнути в саму сутність речей і вийти далеко за межі усталених правил. 5 робіт у стилі кубізму “Акордеоніст”, Пабло Пікассо “Чоловік в кафе”, Хуан Гріс “Ейфелева вежа”, Робер Делоне “Скрипка та глек”, Жорж Брак “Доля”, Фріц Бауман “Весна”, Сандро Боттічеллі “Джоконда”, Леонардо да Вінчі “Портрет Біндо Альтовіті”, Рафаель Санті “Юнак з рукавичками”, Тіціан “Автопортрет в одязі з хутром”, Альбрехт Дюрер Як кубізм «зародився в барах і на кухнях» Їжа в житті Пікассо відігравала неабияку роль: він дуже цінував кулінарію своєї матері. Та й коли вперше освідчувався в коханні знайомій жінці, намалював саме кухню свого дитинства і підписав: «Подивися на цю маленьку їдальню. Тут я буду дуже щасливий із тобою».



Молодого Пікассо надихало життя в селі: в гостях у друга він залюбки працював у полі, збирав урожай оливок та чавив олію, а в нотатках згадував просту селянську кухню: овочі, ковбаси, шафрановий суп із рисом… І його роботи того періоду цілком відповідали настрою: «Сільський будинок Кіке», «Жінка з хлібами» тощо…



Врешті-решт, перша виставка Пікассо також відбулася у ресторані: власник ресторанчика “Чотири коти” у Барселоні запропонував художнику намалювати постійних гостей закладу. На отримані гроші Пікассо зміг орендувати першу майстерню і продовжити власні творчі пошуки.



Так і кубізм, за словами самого Пікассо, “зародився в барах і на кухнях”: там зустрічі з однодумцями формували його світогляд. Хоч яким був період у творчості Пікассо, в ньому завжди було місце для келиха абсенту, пляшки Anís del Mono, вина та шинки. “Ця демістифікація живопису прославляє повсякденність і показує смак справжнього життя”, – казав художник. Коктейль CUBISME Кубізм відходить від усталених норм та зображує предмети за допомогою геометричних фігур. Він не відтворює дійсність, а намагається зрозуміти її. Ці ж самі принципи застосовані під час створення однойменного коктейлю: нестандартний смак, нестандартний метод приготування “мілк панч”. “Квадратний келих”, але округлі інгредієнти: полуниця і томат. І неочікуваний кріп, який створює п’ятий смак умамі. Хочу спробувати коктейль CUBISME