7 фактов о знаменитом французском ликёре

Однако в 1863 году в руки французского виноторговца Александра Леграна попали старые бумаги, в которых он нашел подробный рецепт Бернардо Винчелли! Не мешкая ни дня, месье Легран решил возобновить производство легендарного ликера, которому в память об основателях дал имя Bénédictine.

Компоненты делят на четыре группы и каждую группу, смешав, дистиллируют отдельно. Какие-то – в аламбиках один раз, другие – с повторной дистилляцией в ректификационной медной колонне. Затем эти четыре дистиллята смешивают в секретной пропорции, заливают в дубовые бочки и оставляют отдыхать в подвалах на 8 месяцев.

После этого в купаж добавляют мед и настой шафрана – они придают ликёру характерный янтарный оттенок. После этого купаж отправляют в подвалы отдыхать еще на 4 месяца. После этого ликер фильтруют и отправляют цистернами на разлив в бутылки на завод в департамент Гар на юге Франции.