7 фактов о знаменитом французском ликёре
- 1. Согласно официальной легенде, рецепт ликера Bénédictine изобрел монах-бенедиктинец Бернардо Винчелли из аббатства Фекам в 1510 году. И был он настолько вкусен и полезен, что сам король Франции Франциск I, попробовав ликер, воскликнул: Никогда не пил ничего вкуснее! И делали монахи свой чудо-ликер до 1792 года, пока французская революция докатилась до Нормандии и разнесла аббатство вдребезги — монахи разбежались, монастырь сгорел, и вышло как в хорошо известном стихотворении Стивенсона:
Снова наступило лето,
вереск снова краснел,
и напиток медовый варить
уже больше никто не умел.
Однако в 1863 году в руки французского виноторговца Александра Леграна попали старые бумаги, в которых он нашел подробный рецепт Бернардо Винчелли! Не мешкая ни дня, месье Легран решил возобновить производство легендарного ликера, которому в память об основателях дал имя Bénédictine.
- На самом деле, нет никаких документальных доказательств того, что в аббатстве Фекам был монах по фамилии Винчелли, что он изобрел ликер, что этот ликер пил Франциск I и что монахи вообще производили в аббатстве подобный ликер. Александру Леграну хотелось историю как у шартреза — ликера, который действительно создали до сих пор производят монахи-картезианцы, поэтому он и придумал свою. Бренд Bénédictine, однако, не считает отсутствие документов основанием для отказа от трех веков истории и продолжает печатать на этикетках "1510".
- 3. Для производства бенедиктина Легран построил у Феками настоящий дворец в стиле неоготики и неоренессанса. Он так и называется – Le Palais Bénédictine, «Бенедиктинский дворец». Вообще их было даже два: первый сгорел в 1892 году, второй окончил строить в 1898-м. Там ликер производят и по сей день.
- 4. В состав бенедиктина входит 27 растительных компонентов. Полный список производитель держит в секрете, но сообщает, что ликер содержит: мелиссу, гисоп, дягиль, корицу, шафран, чабрец, ладанницу, ваниль, лимонную цедру.
Компоненты делят на четыре группы и каждую группу, смешав, дистиллируют отдельно. Какие-то – в аламбиках один раз, другие – с повторной дистилляцией в ректификационной медной колонне. Затем эти четыре дистиллята смешивают в секретной пропорции, заливают в дубовые бочки и оставляют отдыхать в подвалах на 8 месяцев.
После этого в купаж добавляют мед и настой шафрана – они придают ликёру характерный янтарный оттенок. После этого купаж отправляют в подвалы отдыхать еще на 4 месяца. После этого ликер фильтруют и отправляют цистернами на разлив в бутылки на завод в департамент Гар на юге Франции.
- Мало де Bénédictine потребляют в таких количествах, как в Сингапуре и Малайзии. Дело в том, что вплоть до 1970-х, включая бенедиктина, там открыто рекламировали как надежное средство для восстановления здоровья молодых матерей. Как мы уже упоминали, ликер содержит корень дягиля, а он в традиционной китайской медицине считается «женским женьшенем». По сей день на форумах китайских мам Сингапура и Малайзии вы найдете десятки рекомендаций и рецептов: как, в каких количествах до и после родов нужно пить DOM (в Юго-Восточной Азии бенедиктин называют DOM через аббревиатуру на бутылке Deo Optimo Maximo — «Богу лучшему самому »).
- Бар "Клуба шахтеров Бернли" (Burnley Miners Social Club) в английском графстве Ланкашир считается питейным заведением, где бенедиктина проливают больше, чем где-либо в мире. 600 членов этого клуба выпивают в год в среднем 1000 бутылок. Любовь к французскому ликёру зародилась в Бернли после Первой мировой войны, когда солдаты Восточно-Ланкаширского полка вернулись домой из Нормандии и привезли с собой Bénédictine.
- Bénédictine – один из первых ликеров, которые начали систематически использовать в коктейлях. Уже в 1883 году американский бармен Пэтси МакДоноу писал в своем сборнике рецептов, что капля бенедиктина улучшает аромат любого коктейля. Vieux Carré, Singapore Sling, Bobby Burns, B&B, Chrysanthemum – все эти знаменитые классические коктейли нуждаются в Bénédictine.
Ссылка на ликер: https://is.gd/RfVG3N