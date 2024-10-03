Автор: Лана Світанкова

Чи обов’язково кожному сподобається пиво з медаллю якогось міжнародного конкурсу? Коротка відповідь — ні, але все, як завжди, трохи складніше, ніж здається на перший погляд. Але для того, щоб розібратися, треба зазирнути за лаштунки. Йдемо?

Конкурси напоїв зазвичай діляться на два типи: з олімпійською системою, де в кожній категорії лише три медалі, і ті, де медалі видають згідно з набраними балами. Умовно, якщо зразок набирає більше ніж 95 балів зі 100, то отримує золоту медаль, 85 — срібну і 80 — бронзову. З останніх люблять глузувати, мовляв, пиво відправив і вже молодець, маєш медальку, особливо, якщо ти один на всю країну, чи все куплено, чи понабирали суддів за оголошеннями.



Насправді ж, суддів рідко набирають де попало й у суддівські команди потрапити досить складно, особливо новачкам без рекомендацій (з досвідом участі у конкурсах на чотирьох континентах і більш ніж десятці країн — я можу про це сказати з упевненістю).



Щодо кількості медалей… Конкурси олімпійського типу, з трьома медалями в категорії, вони більше для пивоварів, повигравати вправністю та креативними м'язами. Конкурси з бальними системами, наприклад World Beer Awards чи International Beer Challenge, більше налаштовані на промоцію якісного пива споживачам і дистриб'юторам, ніж на змагальний дух пивоварів. Тобто, на них не шукають три найкращі зразки категорії (при тому, що різниця може бути мінімальною не лише в першій трійці, а й у першій десятці), а прагнуть відзначити пиво високої якості, без технічних огріхів і таке, що є гарним зразком свого стилю і яке сміливо можна порадити.