Як допомогти тваринам у притулках: EVA і Happy Paw оголошують масштабний збір “ВусоСвято”

Гостомельський притулок для тварин – один з тих, хто вже отримав допомогу від EVA та Happy Paw. Притулок у Гостомелі існує вже 24-й рік, і в ньому нині проживає понад 600 собак та котів. "Усі вони мають різне походження, але кожен з них – особливий, кожного знаємо не лише за ім’ям, але й за характером, історією та поведінкою", — розповідає засновниця притулку Марія Вронська. Ми поспілкувались з нею під час прес-туру до притулку, який днями провели EVA та Happy Paw. Близько 30% собак, які перебувають у притулку – або евакуйовані його співробітниками, або ті, яких привезли групи евакуації та військові. Утримувати такий притулок, за підрахунками засновників, коштує від 700 тисяч до 1 млн гривень на місяць.

Протягом місяця підопічні з’їдають більше 5 тонн м’яса і понад 2 тонни крупи. "І це тільки собаки, — каже Марія, — а є ще справжні троглодити у вигляді кошенят і пухнастих котиків".



Те, що притулок існує завдяки благодійникам та внескам небайдужих – не секрет, а реальність, тому допомога від EVA та Happy Paw завжди на часі. Ось, що закуповують на зібрані кошти:

дрова

паливні брикети

нові будки та лежанки

зігрівальні килимки та конвектори

пічки та булер’яни (пічки довгого горіння)

Організатори проєкту “ВусоСвято” закликають українців долучитися до нового збору, щоб передати чотирилапим ще більше допомоги.