Як допомогти тваринам у притулках: EVA і Happy Paw оголошують масштабний збір “ВусоСвято”

EVA
та благодійний фонд Happy Paw
разом зібрали 2,5 мільйони гривень і допомогли 74 притулкам тварин в Україні. На ці гроші закуповують дрова, пічки, облаштовують нові будки та лежанки для собак і котів.
24 жовтня стартує ювілейний проєкт “ВусоСвято”, його мета – допомогти притулкам підготуватися до зими, подарувати тваринам тепло і справжнє відчуття свята.
Для того, щоб анонсувати новий проєкт та підбити підсумки попередніх років співпраці EVA та Happy Paw організували "Тур доброти" у Гостомельський притулок. Журналісти БЖ побували на цьому заході, приуроченому Всесвітньому дню захисту тварин, і розповідають, як українці можуть долучитися до збору та допомогти чотирилапим відчути турботу.