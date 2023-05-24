Куда пойти на День Киева: концерт группы "Скай", маркет Все. Свои и Garage Sale в "Хвильовом"

В эти выходные Киев будет праздновать свой День рождения, поэтому в городе устраивают концерты, маркеты и вечеринки.

При поддержке IQOS , устраивающего в эти выходные праздничную прогулку по Киеву , мы собрали 18 событий этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

26 мая одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ, чьи песни стали настоящими рок-хитами, и которой в этом году исполняется 22 года, впервые в своей истории даст большой концерт в киевском Дворце спорта.

Где: Дворец спорта, Площадь Спортивная, 1

Когда: 26 мая 2023, 18:00

Цены: 150-1650 гривен

Трехдневное увлекательное путешествие в мир музыки, культуры и искусства, которое мы посвящаем Киеву – городу, который дышит историей и вдохновляет наши сердца! Живые выступления и ди-джей сеты, ярмарка и фуд-корт, множество уютных мест и общения на склоне Днепра.

Где: Kureni, Парковая дорога, 4

Когда: 26-28 мая 2023, 16:00

Цены: 26 мая вход свободный, 27 и 28 мая билет по ссылке

На День Киева можно будет прогуляться по интерактивному маршруту, созданному при поддержке IQOS.

Прогулка на 8000 шагов объединяет Верхний город (район Золотых ворот) с живописным Подолом и состоит из 10 локаций. Каждую из них будут ждать яркие светофоры – если нажать на play, они расскажут интересные истории об этом месте. На некоторых локациях обещают сюрпризы с атмосферой Киева.

Начать прогулку можно с любой остановки: то ли андеграундной Рейтарской с культовыми заведениями, то ли колоритного Ржавого рынка. Но организаторы советуют не обойти Золотые ворота. Кроме увлекательного вида на город, там можно подсмотреть презентацию нового фэшн-аксессуара.

Где: Золотые ворота, Двор с вороном, пиццерия "Везувио", Киевский велотрек, Трамвайная диспетчерская, Avangarden Gallery & Wine Bar, Ржаной рынок, Автостанция "Подол", Колесо обзора, Владимирская горка.

Когда: 27 и 28 мая, с 11 по 21 (Ржаной рынок работает до 19)

Цены : бесплатно. Чтобы все двери были открыты, смотрите слово-пароль на странице события Киев Пешеходный .

Культовый роман Энтони Берджеса в постановке признанного режиссера ХХ века – на сцене театра на Подоле!

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б.

Когда: 26 мая 2023 г., 18:00. Билеты по ссылке

Цены: 200-700 грн

Ко Дню Киева с 25 по 28 мая кинотеатр "Жовтень" приглашает на кинопутешествие по улицам любимого города.

В программе: фотовыставка Kyiv on air фотографа Сергея Ристенко, просмотры фильмов, выставка стрит-арт-фоторабот.

Где: Кинотеатр "Октябрь", ул. Константиновская, 26.

Когда: 25 мая 2023 года с 14:00, 26 мая 2023 года с 18:00, 27 мая 2023 года с 14:00, 28 мая 2023 года с 11:00

Цены: от 140 гривен

26 мая в 19.00 состоится четвертый камерный поэтически-музыкальный квартирник в пространстве PEN Ukraine. Музыкальную атмосферу будут создавать Нестор Барчук, Игорь Гольфман, Владимир Ермоленко, Тарас Лютый, Вадим Менжулин, Марьяна Садовская, Николай Сиома.

Будут читать поэзию и прозу в этот вечер Екатерина Калитко, Вадим Карпяк, Олег Коцарев, Марина Пономаренко.

Где: PEN Ukraine, ул. Лукьяновская, 14а

Когда: 26 мая, в 19.00

Цены: донат

Сад розария, джаз и волшебный вечер. Среди цветущего сада самые яркие джазмены сыграют легендарные джазовые композиции и популярные композиции в джазовых аранжировках.

Где: Ботанический сад им. Гришка

Когда: 26 мая, 19:00

Цены: от 350 гривен

В этот вечер выступят: Праздник Загайкевич, Сергей Чирков, Настя Зухвала, Василий Байдак и Анна Кочегура.

Где: Гостиница «Турист», улица Раисы Окипной, 2

Когда: 26 мая 2023, 18:30

Цены: 300 – 550 гривен

Суббота

27–28 мая мы проведем маркет, на котором будет много Киева: на одежде, сувенирах, еде, атмосфере и фантастических пейзажах с Десятинной, 12.

Два дня мы будем выбирать вещи, поддерживать украинских производителей и приветствовать город наших сердец.

Где: Десятинная, 12

Когда: 27–28 мая, 10:00–20:00

Цены: бесплатно

Мастера разных уголков Украины представят рукотворные художественные изделия, которые могут стать украшением вашего дома или быть ценным подарком для ваших родных.

Гончарство, вышивка, ткачество, соломоплетение, лозоплетение, свеча, писанкарство, кукольство, вытинанкарство, плетение из листьев кукурузы и травы, древорезка, кобзарство, кузнечное дело — и еще о многих других ремеслах вы узнаете непосредственно от мастеров.

Где: Музй Ивана Гончара, улица Лаврская, 19

Когда: 27-28 мая 2023 г., 10:00.

Цены: от 50 гривен

В программе предусмотрены тематические волонтёрские и интерактивные зоны, ярмарка, детская программа, лекторий и музыка.

Где: Латвийский сквер, улица Михаила Емельяновича-Павленко.

Когда: 27 мая 2023 г., 12:00.

Цены: бесплатно

Хотите стать обладателем клевой керамической хендмейда чашки? Или прикупить открыток по любимому сериалу или игре? Тогда приглашаем посетить Ярмарку художников Малевию, где украинские художники и крафтеры выставят на благотворительную продажу свои невероятные работы на разную тематику.

Где: Squat17b, улица Терещенковская 17б

Когда: 27 мая с 12.00 до 17.00

Цены: бесплатно

Йога, цигун, мантра-джем, мандалотерапия, цветостояние, телесная терапия, мастер-класс по импровизации, Ecstatic Dance и sound healing, славянская гимнастика, лекции и медитации, мастер-класс по плетению браслетов из натуральных камней -терапевтическая практика

Где: SKVOSpace, Гидропарк.

Когда: 27 мая с 12:00

Цены: 1200 грн. Подробности по ссылке

Музейно-выставочный центр Музея истории Киева подготовил познавательно-развлекательную программу для детей и взрослых.

Два дня аутентичных и художественных мастер-классов, только не скучные лекции, знакомства с историческими персонажами и одновременно 5 выставок!

Где: Музей истории города Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Когда: 27 мая 2023, 15:00, 28 мая 2023, 12:30

Цены: от 80 до 500 гривен

Открытие фестиваля памяти Романа Ратушного "Протасов Яр", которое состоится 27 мая в 15.00. Фестиваль пройдет с мая по сентябрь 2023 года.

В этот период запланирован ряд мероприятий, о которых мы будем анонсировать отдельно. В день открытия фестиваля, 27 мая, события начинаются с 15:00.

Где: Протасов Яр

Когда: 27 мая в 15:00

Цены: бесплатно

Чтобы открыть новые уровни внутренних ощущений, приглашаем на концерт-погружение выдающегося современного пианиста Андрея Показа – особый вечер музыки в Авангарден, до которого мы, как и вы, считаем дни.

Где: Авангарден, улица Сечевых Стрельцов, 23а

Когда: 27 мая 2023, 18:00

Цены: 750 гривен

Ко Дню Киева на новой локации на ВДНХ пройдут два мероприятия. В субботу 27 мая - Cape Cod live и ТОНКА live, а в воскресенье 28 мая - аргентинец Santiago Garcia.

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 27 мая 2023, 18:00, 28 мая 2023, 18:00

Цены: от 200 гривен

Воскресенье

На гаражном маркете будут продавать интересные вещи и отмечать день Киева в мультифункциональном дворике. Подробности по ссылке .

Где: Волновой, Верхний Вал, 18

Когда: 28 мая, 14:00

Цены: донат

Концерт Александра Положинского ко Дню Рождения в Docker pub.

Цена: 675 - 1075 грн

Где: Docker pub, Игоревская улица, 13/5.

Когда: 28 мая 2023, 19:00

Фото: Kureni , Театр на Подоле , СКАЙ , Сергей Ристенко, Светлоконцерт , Сергей Чирков , Все. Свои , Малевой , Unsplash\kike vega , Музей Киева , Защитим Протасов Яр , Андрей Показ , Александр Положинский .