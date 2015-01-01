Де шукати екофрендлі відпочинок біля Києва?

У 2016-му році у Швеції з'явилося досить неординарне поєднання спорту та екологічного руху, яке назвали плоггінгом. Похідне від шведського “plocka” (вибирати) та англійського “jogging” (біг підтюпцем), явище виникло завдяки екологу Еріку Альстрему, який дуже любив пробіжки на свіжому повітрі. Все, що було необхідно для плоггінгу — це поєднувати біг зі збиранням сміття, що він і зробив. За кордоном це захоплення популярне у тих, хто прагне поєднувати дозвілля та екологічні ініціативи. У нас ініціатива не отримала належного відгуку, але українці, яким близька екотематика, теж шукають можливість урізноманітнити свій відпочинок та провести його з користю.



В Україні багато що з префіксом “еко” довго сприймалося як модний тренд, але згодом це змінилося. Ми усвідомили важливість відповідальності, яку несемо перед природою і це, звісно, вплинуло на наші звички й надало розуміння, якого саме відпочинку ми потребуємо.