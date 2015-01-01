Як взяти тварину з притулку: покрокова інструкція для майбутніх петперентів

2. У кожної тварини свій унікальний характер

Деякі можуть бути тривожними або агресивними, інші — соціальними та потребувати багато уваги.



Розпитайте у притулку про тварину, яка вас цікавить:

про її минуле

особливості поведінки та реакцію на певні подразники

харчування та можливі проблеми зі здоров’ям

поведінку в оточенні інших тварин

реакцію на дітей та незнайомих людей

Так ви зможете оцінити, чи буде ваш стиль життя пасувати до появи саме цієї тварини у вашому просторі.