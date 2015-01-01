Як взяти тварину з притулку: покрокова інструкція для майбутніх петперентів
Як взяти тварину з притулку: покрокова інструкція для майбутніх петперентів
Взяти тварину з притулку — не лише благородний вчинок, але й велика відповідальність. Через повномасштабну війну українські притулки переповнені, тож зараз чи не найкращий час, щоб стати для когось тією самою люблячою людиною.
Подарувати тваринам омріяний дім і допомогти майбутнім петперентам — мета спільної ініціативи pet-tech компанії Bubibo та українських притулків. Bubibo — мобільний застосунок для власників собак і котів, який допомагає полегшити догляд за тваринами та налагодити взаєморозуміння з ними. Через застосунок можна записатися до ветеринара та отримати корисну інформацію, як-от: ознаки стресу у тварини, чи які миски можуть спровокувати акне.
Зараз потенційні пет-батьки можуть отримати рік ознайомчого доступу до преміумпідписки Bubibo і зняти з себе частину турбот по догляду за улюбленцем.
Разом із Bubibo ми підготували інструкцію, як адаптацію тварини зробити комфортною для себе та нового члена родини.
Як підготуватися до появи тварини
1. Сумісність з іншими тваринами та дітьми
2. У кожної тварини свій унікальний характер
3. Фінансові і часові ресурси
4. Підготовка оселі
Які можуть бути труднощі з адаптацією тварин із притулків
Помилки у процесі адаптації тварини
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