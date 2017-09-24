В скором времени должен открыться обновленный сквер между выходом из станции метро "Контрактовая площадь" и памятником Григорию Сковороде. Вместо киосков на этом месте высадили деревья, обустроили пешеходные дорожки, постелили газон. Скоро появятся стулья, которые можно переставлять, и освещение.

О том, почему обновленный сквер важен для Киева и киевлян, БЖ поговорил с авторами проекта реконструкции, архитекторами Антоном Олейником и Максимом Коцюбой.

Антон Олейник, руководитель архитектурного бюро Buro-О, победившего в объявленном КГГА конкурсе на реконструкцию площади Контрактовой. Их проектом предусмотрено создание на площади качественно нового пешеходного пространства.

О своем участии в проекте

Все началось с Майдана. После него люди резко активизировались, и это, в том числе, вылилось в городские активности. Чтобы все эти активности направить в одно русло, в 2015 году киевский департамент архитектуры и градостроения провел архитектурный конкурс на лучший проект благоустройства Контрактовой площади.

Команда из десяти человек, в числе которых был и я, получила первую премию на дальнейшее проектирование этой территории – Контрактовой площади и отрезка улицы Сагайдачного.

В 2017 году решили начать комплексную реконструкцию со сквера №3 – между улицами Сковороды и Спасской. Пригласили других коллег и провели демонтаж киосков. Снесли около 40 ларьков. Пригласили в команду Максима Коцюбу (глава Студии ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы. – БЖ), и он восстановил в сквере благоустройство.

После сноса киосков сквер выглядел как после бомбежки

Там были случайные зеленые насаждения, испорченное мощение, отсутствовало освещение, и из-за киосков были деформированы тротуары.

О будущем Контрактовой

В том виде, в котором сквер открывается сейчас, он просуществует около полутора лет. Потом в рамках масштабного проекта реконструкции Контрактовой "Київська вітальня" мы будем реконструировать его заново. Понятно, что зеленые насаждения переноситься не будут, но мощение изменится. Там лежит плитка, ее можно снять и перенести в другое место.

В целом на Контрактовой так и останется транспортный хаб, но у него увеличится пропускная способность. Все автобусы будут сведены на одну платформу, будет больше места для трамваев

Я очень доволен тем, что проект запустился, и у него уже есть реальные результаты. После того как снесли киоски, считаю, что 90% дела сделано. Я не против малого бизнеса и киосков, но против того, как они там стояли. На это невозможно было смотреть без боли в сердце.

В большом проекте останется уличная еда, но она будет по-другому организована. Как именно – сейчас это в процессе проектирования.

Максим Коцюба, ландшафтный архитектор Студии ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы. Курирует проект обновленного сквера на площади Контрактовой

О своем участии в проекте

Реализацией проекта сквера занимается "Киевзеленстрой". У меня нет никаких рычагов влияния на них, поэтому я просто время от времени наведываюсь туда и даю рекомендации.

Понятно, что коммунальное предприятие не может сделать все так, как частные компании делают это на рынке. Но видно, что "Киевзеленстрой" очень старается и хочет сделать сквер как можно лучше.

В целом проект очень показательный и важный для города. Если сравнивать с тем, как сквер выглядел раньше, это небо и земля. Там были ларьки, а теперь растут деревья, есть дорожки.

Главное – чтобы появилась предусмотренная проектом мобильная уличная мебель и освещение. Тогда мы сможем точно сказать, что этот сквер – пример того, как может измениться территория и ее назначение.

В сквере должны появиться стулья, которые можно будет переставлять. Они будут недорогими, такие можно купить даже в Leroy Merlin.

Мобильная мебель – важный элемент концепции. Благодаря ей люди поймут, что это пространство для них, они там хозяева и могут пользоваться им, как хотят

Конечно, есть вероятность, что стулья украдут. Но, возможно, кто-то украдет стул, а потом придет в сквер, ему будет негде сесть — и он поймет, что украл мебель у себя. Может быть, это понимание заставит человека вернуть стул обратно. Пока люди будут относиться к пространствам так, как будто трава, деревья, мебель – это все чужое и его можно ломать и расписывать, у нас не будет нормальных городских скверов и парков.

Люди должны чувствовать свою ответственность.

О будущем Контрактовой

В таком виде сквер просуществует полтора-два года, пока будет разрабатываться общий проект обновленной Контрактовой.

Мне кажется, за это время пространство сумеет вылечиться от своего прошлого. Изменится отношение к нему

Те, кто 20 лет видел на этом месте ларьки, поймут, что пространство может быть более дружелюбным. А, например, для студентов, которые только приедут учиться в Могилянку, это станет нормой. Они впервые увидят Контрактовую такой – пешеходной, без ларьков и хаоса. Им будет казаться, что так было всегда.

Для Киева очень важно поддерживать такой проект и такие инициативы. Это поможет потребительству отойти на второй план, а людям – начать относиться к городским пространствам не хуже, чем к собственным квартирам.

Фото: Юлий Кудланык